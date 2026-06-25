İstiklal Caddesi’nde Japon kadını taciz etti! Savunması 'pes artık' dedirtti

"TÜRK HALKINI ÇOK SEVİYORUM Olayın ardından sanal medyadan açıklama yapan Japon yayıncı Nanatty, Türkiye'ye olan sevgisini dile getirdi. Nanatty paylaşımında, "Bu görüntülerdeki kişi benim. Türk halkını çok seviyorum. Bu ülkeyi de çok seviyorum. Bu yüzden herkesin kavga etmeden dostça ve mutlu yaşamasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

"SEVENLERİMDEN ÖZÜR DİLİYORUM" Olayla ilgili açıklamaya yapan Yusuf Eren ise, "Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Özellikle açıklamam gereken bir olaydan bahsediyorum. İki gün önce Taksim İstiklal'de turistle yaşadığım bir videoyla ilgili açıklama yapmak istiyorum. Orada yanlış anlaşıldım. Ben öyle bir insan değilim. Ben kimseye burada herhangi bir harekette, herhangi bir temasta bulunmadım."