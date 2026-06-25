Toplayanın başına bela! Dağdan koparınca olan oldu: "2 milyon lira ceza kestiler, kendimi atacağım"

Doğadan topladığı birkaç kilo nedeniyle hayatı altüst oldu. Yaşananların ardından intihara kalkıştı "2 milyon lira ceza kestiler, kendimi atacağım" dedi. Aldığı karar bölgede hareketli anların yaşanmasına neden oldu.

Doğadan topladığı birkaç kilo bitki nedeniyle hayatı altüst oldu. Yaşananların ardından intihara kalkıştı "2 milyon lira ceza kestiler, kendimi atacağım" dedi. Aldığı karar bölgede hareketli anların yaşanmasına neden oldu.

Yasak olduğu gerekçesiyle uygulanan milyonluk ceza, beklenmedik bir krize yol açtı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Topladığı ürün nedeniyle kesilen ceza sonrası yaşananlar herkesi şaşkına çevirdi.

Olay, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Yeniçağa ilçesinde doğadan toplanması yasak olan 4,5 kilogram yabani salep toplayan 3 kişiye, 'biyoçeşitliliği tahrip etmek' suçundan toplam 2 milyon 97 bin 735 TL idari para cezası uygulandı.

Kesilen yüksek cezaya tepki gösteren vatandaşlardan Ali K., Bolu Orman Bölge Müdürlüğü hizmet binasının çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.