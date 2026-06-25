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Toplayanın başına bela! Dağdan koparınca olan oldu: "2 milyon lira ceza kestiler, kendimi atacağım"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Doğadan topladığı birkaç kilo nedeniyle hayatı altüst oldu. Yaşananların ardından intihara kalkıştı "2 milyon lira ceza kestiler, kendimi atacağım" dedi. Aldığı karar bölgede hareketli anların yaşanmasına neden oldu.

Toplayanın başına bela! Dağdan koparınca olan oldu: "2 milyon lira ceza kestiler, kendimi atacağım" 1

Doğadan topladığı birkaç kilo bitki nedeniyle hayatı altüst oldu. Yaşananların ardından intihara kalkıştı "2 milyon lira ceza kestiler, kendimi atacağım" dedi. Aldığı karar bölgede hareketli anların yaşanmasına neden oldu.

Toplayanın başına bela! Dağdan koparınca olan oldu: "2 milyon lira ceza kestiler, kendimi atacağım" 2

Yasak olduğu gerekçesiyle uygulanan milyonluk ceza, beklenmedik bir krize yol açtı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Topladığı ürün nedeniyle kesilen ceza sonrası yaşananlar herkesi şaşkına çevirdi.

Toplayanın başına bela! Dağdan koparınca olan oldu: "2 milyon lira ceza kestiler, kendimi atacağım" 3

Olay, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Yeniçağa ilçesinde doğadan toplanması yasak olan 4,5 kilogram yabani salep toplayan 3 kişiye, 'biyoçeşitliliği tahrip etmek' suçundan toplam 2 milyon 97 bin 735 TL idari para cezası uygulandı.

Toplayanın başına bela! Dağdan koparınca olan oldu: "2 milyon lira ceza kestiler, kendimi atacağım" 4

Kesilen yüksek cezaya tepki gösteren vatandaşlardan Ali K., Bolu Orman Bölge Müdürlüğü hizmet binasının çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Toplayanın başına bela! Dağdan koparınca olan oldu: "2 milyon lira ceza kestiler, kendimi atacağım" 5

İtfaiye ekipleri muhtemel duruma karşı binanın alt kısmına atlama brandası kurarak güvenlik önlemi alırken, polis ekipleri de Ali K.'yi ikna etmek için çatıya çıktı.

Toplayanın başına bela! Dağdan koparınca olan oldu: "2 milyon lira ceza kestiler, kendimi atacağım" 6

"KENDİMİ ATACAĞIM"

Çatıda bulunduğu süre zarfında hem kesilen ceza miktarına hem de jandarma ekiplerinin cezai işlem uyguladığı esnada gazi olduğunu belirttiği babasına kötü muamele yapıldığını ileri sürerek tepki gösteren Ali K., aşağıda bekleyen gazetecilere, "2 milyon lira bize ceza kestiler. Kendimi atacağım" diyerek seslendi.

Toplayanın başına bela! Dağdan koparınca olan oldu: "2 milyon lira ceza kestiler, kendimi atacağım" 7

Polisin uzun süren çabaları sonucunda ikna edilen ve bulunduğu yerden güvenli bir şekilde indirilen Ali K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Toplayanın başına bela! Dağdan koparınca olan oldu: "2 milyon lira ceza kestiler, kendimi atacağım" 8

"2 milyon lira ceza kestiler. Kendimi atacağım" diyen şahıs, ikna edilerek çatıdan indirildi.

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