Gülistan Doku davasında “mezarlık” detayı: Cesedin yeri mi değiştirildi?

12 Ocak 2025 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Pertek ilçesi Koçpınar köyünde yapılan özel tarama, Gülistan Doku'nun "kayıp" olduğu tezini zayıflatan somut bir bulguya işaret etti.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli bir Yeraltı Görüntüleme Cihazı (YGC) operatörü tarafından hazırlanan "Yeraltı Görüntüleme Cihazı Arama Sonuç Raporu" gün yüzüne çıktı.

Tunceli'de 2020 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku dosyasında, yeraltı görüntüleme cihazlarından gelen bir rapor soruşturmanın seyrini değiştirdi. Koçpınar köyü mevkiinde "mezar görünümü" taşıyan bir boşluk tespit edilirken, hazırlanan rapordaki "cesedin yeri değiştirilmiş olabilir" tezi dikkatleri bölgeye çekti.

"Cihazımın uyarı vermesi üzerine şüpheli bir boşluk tespit ettim. Bu boşluğun ortalama 1.60-1.70 metre uzunluğunda, 70-80 cm genişliğinde olduğunu ve mezar görünümü taşıdığını belirledim. Söz konusu boşluğa bir kişinin gömüldüğünü, ancak yaklaşık 1-2 yıl sonra cesedin buradan çıkarıldığını değerlendiriyorum."

Soruşturmanın seyrine dair bilgi veren A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş ise özellikle üniversite çevresindeki kamera kayıtlarının ulaşılamaz olmasına dair sorumluluğu bulunan isimlerin mercek altında olduğunu vurguladı.

Öte yandan A Haber canlı yayınında süreci takip eden muhabir Sinan Yılmaz, bu raporun ardından başlatılan operasyonla aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 13 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

"Boşluğa cesetle birlikte bir sırt çantası ve silah da gömülmüş olabilir; oksitlenmenin bu nedenle meydana geldiğini düşünüyorum.

Teknik raporda yer alan en dikkat çekici kısımlardan biri de alandaki kimyasal değişim oldu. Operatör, boşluğun içerisinde tespit edilen oksitlenmeye dair şu öngörüyü paylaştı:

"DAHA ÖNCE BİR CANSIZ BEDENİN GÖMÜLMÜŞ OLMA İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK"

Ayrıca yeraltı görüntüleme cihazlarıyla yapılan çalışmalarda Koçpınar köyü mevkiinde şüpheli bir boşluk tespit edildiğini vurgulayan Karataş, yeraltı görüntüleme operatörünün, "1.60 boyunda, 70-80 santimetre genişliğinde bir boşluk görüntüledik. Buraya daha önce bir cansız bedenin gömülmüş olma ihtimali çok yüksek" şeklindeki tespitlerini izleyicilerle paylaştı.

Gülistan Doku'ya ait son görüntülerin bulunduğu Sarı Saltuk Viyadüğü'ndeki su altı aramalarından sonuç alınamaması, birimleri karadaki şüpheli noktalara yönlendirdi. 700 saati aşkın görüntünün yeniden analiziyle derinleşen süreçte, jandarma operatörünün raporu "kasten öldürme" şüphesini destekleyen en güçlü teknik karine olarak değerlendiriliyor.