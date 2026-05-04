Savaş sahasında yeni dönem! Radarlardan hava savunmasına: Yapay zeka her yerde | ASELSAN Genel Müdürü Akyol'dan A Haber'e özel açıklama

Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay sektöründeki sarsılmaz gücünü dünyaya ilan eden SAHA İstanbul Fuarı, bu yıl sadece bir sergi alanı değil, aynı zamanda milli gururun zirve noktası haline geldi. 5-9 Mayıs tarihleri arasındaki fuarda yerli ve milli savunma sanayi ürünleri sergilenecek.

70'TEN FAZLA ÜLKE TÜRKİYE'NİN GÜCÜNE ŞAHİT OLACAK

Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay vitrini SAHA İstanbul, bu yıl rekor katılımla kapılarını açıyor. Resmi ve ticari heyetlerin yanı sıra firma sayısında da tarihi artış beklenirken, küresel gelişmelerin etkisiyle etkinliğe ilgi zirveye çıktı. 70'in üzerinde ülkeden katılımın beyan edilmesi, Türkiye'nin uluslararası savunma arenasındaki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koydu.

Geçtiğimiz yıllara oranla hem resmi heyet hem de ticari heyet sayısında muazzam bir artış gözlenirken, katılımcı firma sayısı da yeni rekorların habercisi oldu. Küresel çapta yaşanan son dönemdeki hareketlilik ve güvenlik kaygıları, tüm gözleri Türkiye'nin bu devasa teknoloji üssüne çevirdi.