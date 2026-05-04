CANLI YAYIN

Savaş sahasında yeni dönem! Radarlardan hava savunmasına: Yapay zeka her yerde | ASELSAN Genel Müdürü Akyol'dan A Haber'e özel açıklama

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Savaş sahasında yeni dönem! Radarlardan hava savunmasına: Yapay zeka her yerde | ASELSAN Genel Müdürü Akyol'dan A Haber'e özel açıklama

SAHA İstanbul önceki dönemlere oranla bu yıl rekor katılımla gerçekleşecek. Önemli fuar öncesi ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, A Haber’e yaptığı özel açıklamada yapay zekanın savunma sanayiinde tüm süreçlere entegre edildiğini ifade etti. Türkiye’nin kapalı ağda çalışan en büyük veri merkezlerinden birine sahip olduğunu ve bu teknolojinin sahadaki operasyonel gücü önemli ölçüde artırdığını dile getiren ASELSAN Genel Müdürü kameralardan radarlara, hava savunma sistemlerinden otonom araçlara kadar her noktada yapay zekanın imzasının olduğu vurguladı.

Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay sektöründeki sarsılmaz gücünü dünyaya ilan eden SAHA İstanbul Fuarı, bu yıl sadece bir sergi alanı değil, aynı zamanda milli gururun zirve noktası haline geldi. 5-9 Mayıs tarihleri arasındaki fuarda yerli ve milli savunma sanayi ürünleri sergilenecek.

ASELSAN GENEL MÜDÜRÜ A HABER'E KONUŞTU

70'TEN FAZLA ÜLKE TÜRKİYE'NİN GÜCÜNE ŞAHİT OLACAK
Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay vitrini SAHA İstanbul, bu yıl rekor katılımla kapılarını açıyor. Resmi ve ticari heyetlerin yanı sıra firma sayısında da tarihi artış beklenirken, küresel gelişmelerin etkisiyle etkinliğe ilgi zirveye çıktı. 70'in üzerinde ülkeden katılımın beyan edilmesi, Türkiye'nin uluslararası savunma arenasındaki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koydu.

ASELSANdan sağlıkta yerli devrimASELSANdan sağlıkta yerli devrim ASELSAN'DAN SAĞLIKTA YERLİ DEVRİM

Geçtiğimiz yıllara oranla hem resmi heyet hem de ticari heyet sayısında muazzam bir artış gözlenirken, katılımcı firma sayısı da yeni rekorların habercisi oldu. Küresel çapta yaşanan son dönemdeki hareketlilik ve güvenlik kaygıları, tüm gözleri Türkiye'nin bu devasa teknoloji üssüne çevirdi.

Fotoğraf-A HABERFotoğraf-A HABER

ASELSAN GENEL MÜDÜRÜ A HABER'DE

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol A Haber'e özel açıklamasında "Geçtiğimiz yıllara göre kıyasladığımızda gerek resmi heyet sayısı, gerek ticari heyet sayısı, gerek katılımcı firma sayısıyla yeni rekorları SAHA İstanbul'da göreceğiz. Küresel çapta çok yoğun bir ilgi var. 70'in üzerinde ülkeden katılım şu an itibarıyla beyan edilmiş durumda" ifadelerini kullanarak Türkiye'nin savunma diplomasisindeki merkez konumunu vurguladı.

ASELSAN’ın 5 yeni ürünü artık Çelik Kubbe’deASELSAN’ın 5 yeni ürünü artık Çelik Kubbe’de ASELSAN'IN 5 YENİ ÜRÜNÜ ARTIK ÇELİK KUBBE'DE

ASELSAN'DAN YAPAY ZEKA DEVRİMİ: SAVAŞ SAHASINDA YENİ DÖNEM
Türk savunma sanayiinin göz bebeği ASELSAN, sadece donanım değil, yazılım ve yapay zeka alanında da dünyayı peşinden sürükleyen bir güç haline geldi.

Fotoğraf-A HABERFotoğraf-A HABER

Yapay zeka destekli sistemleri üretim bandından en uçtaki saha uygulamalarına kadar entegre eden kurum, operasyonel kabiliyetleri en üst seviyeye taşıyor.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol "Savunma sanayii dahil birçok alanda yapay zekanın artık bütün süreçlerde ve ürünlerde kullanıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Biz de Türkiye'nin kapalı ağda çalışan en büyük veri merkezine sahip firmasıyız. Bu yapay zekayı bütün süreçlerimize uyguladık ki çok önemli tasarruflara ve çok ciddi hızlanmalara katkı sağladı" şeklinde konuşarak dijital savaş çağının kapılarını sonuna kadar açtıklarını belirtti.

Fotoğraf-A HABERFotoğraf-A HABER

RADARLARDAN HAVA SAVUNMASINA: YAPAY ZEKA HER YERDE!
ASELSAN'ın teknolojik hamlesi sadece laboratuvarlarda kalmıyor, ateş hattındaki Mehmetçiğin en büyük gücü haline dönüşüyor. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol kameralardan radarlara, hava savunma sistemlerinden otonom araçlara kadar her noktada yapay zekanın imzasının olduğu vurguladı.

Oyun değiştiren teknoloji! GÖZDE nokta atışla vurduOyun değiştiren teknoloji! GÖZDE nokta atışla vurdu OYUN DEĞİŞTİREN TEKNOLOJİ! GÖZDE NOKTA ATIŞLA VURDU

Akyol "Ürünlerimizde de adım adım uyguluyoruz. Bugün kameralarımızdan radarlarımıza, hava savunma sistemlerimize kadar birçok alanda yapay zekanın yetkinliklerinin sahaya yansıdığı bir dönemdeyiz" sözleriyle Türk mühendisliğinin ulaştığı dehşet verici hızı ve kabiliyeti aktardı.

20 YILLIK STRATEJİK FERASETİN MEYVESİ: TÜRKİYE GÜVEN VERİYOR
Dünya genelinde artan gerilimler ve sıcak savaş noktaları, savunma sanayiini ülkelerin birinci önceliği haline getirirken; Türkiye bu yarışa on yıllar öncesinden hazırlıklı başlamanın avantajını yaşıyor.

Fotoğraf-A HABERFotoğraf-A HABER

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2000'li yılların başında ortaya koyduğu vizyonun önemine değinen ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, "Dünyada her tarafta gerilimleri, savaşları görüyorsunuz. Birçok ülkede artık savunma birinci öncelikli konu haline geldi. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın erken gösterdiği, 2000'li yıllarda gösterdiği ferasetle bu işlere 20 yıl kadar önce başladık, avantajlı durumdayız," ifadelerini kullandı.

DOSTUN GÜVENİ, DÜŞMANIN KORKUSU: OYUN KURUCU TÜRKİYE
Türkiye'nin ulaştığı bu teknolojik seviye, sadece kendi sınırlarını korumakla kalmıyor, aynı zamanda dost ve müttefik ülkeler için de bir kalkan vazifesi görüyor. Eksiklerin hızla tamamlandığı ve her geçen gün vites artırılan savunma sanayiinde, gelinen nokta bir "gurur nişanesi" olarak nitelendiriliyor.

Fotoğraf-A HABERFotoğraf-A HABER

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol "Geldiğimiz bu seviye bugün ülkemize de dostlarımıza da güven veriyor. Tabii ki yapılacak daha birçok iş var. Eksik olduğumuz, tamamlamamız gereken, hızlanmamız gereken alanlar var ama bulunduğumuz konum birçok ülkeye göre avantajlı durumda" diyerek Türkiye'nin küresel savunma arenasındaki sarsılmaz yerini ve geleceğe dair kararlılığını mühürledi.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın