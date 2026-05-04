Savaş sahasında yeni dönem! Radarlardan hava savunmasına: Yapay zeka her yerde | ASELSAN Genel Müdürü Akyol'dan A Haber'e özel açıklama
SAHA İstanbul önceki dönemlere oranla bu yıl rekor katılımla gerçekleşecek. Önemli fuar öncesi ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, A Haber’e yaptığı özel açıklamada yapay zekanın savunma sanayiinde tüm süreçlere entegre edildiğini ifade etti. Türkiye’nin kapalı ağda çalışan en büyük veri merkezlerinden birine sahip olduğunu ve bu teknolojinin sahadaki operasyonel gücü önemli ölçüde artırdığını dile getiren ASELSAN Genel Müdürü kameralardan radarlara, hava savunma sistemlerinden otonom araçlara kadar her noktada yapay zekanın imzasının olduğu vurguladı.
Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay sektöründeki sarsılmaz gücünü dünyaya ilan eden SAHA İstanbul Fuarı, bu yıl sadece bir sergi alanı değil, aynı zamanda milli gururun zirve noktası haline geldi. 5-9 Mayıs tarihleri arasındaki fuarda yerli ve milli savunma sanayi ürünleri sergilenecek.
70'TEN FAZLA ÜLKE TÜRKİYE'NİN GÜCÜNE ŞAHİT OLACAK
Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay vitrini SAHA İstanbul, bu yıl rekor katılımla kapılarını açıyor. Resmi ve ticari heyetlerin yanı sıra firma sayısında da tarihi artış beklenirken, küresel gelişmelerin etkisiyle etkinliğe ilgi zirveye çıktı. 70'in üzerinde ülkeden katılımın beyan edilmesi, Türkiye'nin uluslararası savunma arenasındaki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koydu.
Geçtiğimiz yıllara oranla hem resmi heyet hem de ticari heyet sayısında muazzam bir artış gözlenirken, katılımcı firma sayısı da yeni rekorların habercisi oldu. Küresel çapta yaşanan son dönemdeki hareketlilik ve güvenlik kaygıları, tüm gözleri Türkiye'nin bu devasa teknoloji üssüne çevirdi.
ASELSAN GENEL MÜDÜRÜ A HABER'DE
ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol A Haber'e özel açıklamasında "Geçtiğimiz yıllara göre kıyasladığımızda gerek resmi heyet sayısı, gerek ticari heyet sayısı, gerek katılımcı firma sayısıyla yeni rekorları SAHA İstanbul'da göreceğiz. Küresel çapta çok yoğun bir ilgi var. 70'in üzerinde ülkeden katılım şu an itibarıyla beyan edilmiş durumda" ifadelerini kullanarak Türkiye'nin savunma diplomasisindeki merkez konumunu vurguladı.
ASELSAN'DAN YAPAY ZEKA DEVRİMİ: SAVAŞ SAHASINDA YENİ DÖNEM
Türk savunma sanayiinin göz bebeği ASELSAN, sadece donanım değil, yazılım ve yapay zeka alanında da dünyayı peşinden sürükleyen bir güç haline geldi.
Yapay zeka destekli sistemleri üretim bandından en uçtaki saha uygulamalarına kadar entegre eden kurum, operasyonel kabiliyetleri en üst seviyeye taşıyor.
ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol "Savunma sanayii dahil birçok alanda yapay zekanın artık bütün süreçlerde ve ürünlerde kullanıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Biz de Türkiye'nin kapalı ağda çalışan en büyük veri merkezine sahip firmasıyız. Bu yapay zekayı bütün süreçlerimize uyguladık ki çok önemli tasarruflara ve çok ciddi hızlanmalara katkı sağladı" şeklinde konuşarak dijital savaş çağının kapılarını sonuna kadar açtıklarını belirtti.