Emekliye yeni ek ödeme! Sadece maaşlar değil tüm ödemeler değişecek | İşte örnek hesaplamalar
Milyonlarca emekli ve memurun gözü Temmuz ayında açıklanacak Haziran enflasyonuna çevrildi. 6 aylık enflasyon farkının netleşmesiyle maaş zamları kesinleşecek. Bu süreçte en düşük emekli aylığına yönelik yeni düzenleme hazırlıkları da hız kazandı. AK Parti kurmayları, halen 20 bin lira seviyesinde uygulanan en düşük emekli maaşının artırılmasına ilişkin çalışmalara başladı. Öte yandan Haziran verilerinin açıklanmasıyla birlikte kök maaş hesapları ve ek ödeme detayları da netlik kazanacak. İşte emeklileri yakından ilgilendiren zam ve maaş hesabının tüm ayrıntıları.
Yaklaşık 20 milyon emekli, memur ve sosyal yardım hak sahibi için Temmuz ayı "hesap dönemi" olacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı Haziran enflasyonu ile birlikte 6 aylık tablo tamamlanacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINDA 23.500 LİRA BEKLENTİSİ
AK Parti, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren ve 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının 23 bin 500 lira civarına yükseltilmesini öngören düzenleme için hazırlıklara başladı. Emeklilerin temmuz ayı zamları, enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.
Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre TÜİK'in mayıs ayı tüketici fiyat endeksini (TÜFE) aylık yüzde 1.71 olarak açıklamasının ardından, ocak-mayıs dönemini kapsayan 5 aylık birikimli enflasyon oranı yüzde 16.60 olarak kesinleşti.
Merkez Bankası tarafından yayımlanan Haziran 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, haziran ayı aylık enflasyon beklentisi yüzde 1.36 olarak belirlendi. Ancak bu oranın yüzde 1 çıkabileceği de belirtiliyor.
Tahminler, 6 aylık enflasyonun yüzde 17.50 ile yüzde 18 civarında olması yönünde. Temmuz ayında 6 aylık enflasyon yüzde 18 civarında çıkarsa en düşük emekli aylığına 3.500-3.600 lira civarı zamlanacak. Böylece en düşük emekli aylığı 23 bin 500 liraya çıkacak.