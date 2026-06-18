Emekliye yeni ek ödeme! Sadece maaşlar değil tüm ödemeler değişecek | İşte örnek hesaplamalar

Emekliler sadece maaş artışı değil ek ödemelerinde de değişiklik görecek. Peki bu hesap nasıl yapılacak? Kim ne kadar alacak? Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem de merak edilenleri köşesine taşıdı. İşte detaylar...

Temmuz ayında hangi artışlar belli olacak?

Haziran enflasyonuyla birlikte ortaya çıkacak 6 aylık oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına direkt yansırken memur ve memur emeklileri de enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışı alacak. Sosyal yardımlar da memur artışı kadar yükselecek.

Şu anki oranlar nedir? Tahminler ne yönde?

Mayıs enflasyonu ile birlikte 5 aylık oran kesinleşti. Buna göre SSK Bağkur emeklisi için yüzde 16.61, memurlar ve memur emeklileri için ise yüzde 12.41 oranı ortaya çıktı. Tahminlere göre Temmuz artışları da SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 18-19 arasında memur emeklileri için ise yüzde 14-15 arasında zam olacağı yönünde.

Artış oranları nasıl yansıtılacak?

Emeklilere yapılan artışlar öncelikle kök aylıklara yapılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışını ilk 6 aylık enflasyon oranı gösterirken, memur emeklilerininki ise yüzde 7'lik zamma enflasyon farkı (yılın ilk yarısındaki TÜFE'nin yüzde 11'i aşan kısmı) eklenerek hesaplanacak.