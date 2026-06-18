CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Emekliye yeni ek ödeme! Sadece maaşlar değil tüm ödemeler değişecek | İşte örnek hesaplamalar

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Milyonlarca emekli ve memurun gözü Temmuz ayında açıklanacak Haziran enflasyonuna çevrildi. 6 aylık enflasyon farkının netleşmesiyle maaş zamları kesinleşecek. Bu süreçte en düşük emekli aylığına yönelik yeni düzenleme hazırlıkları da hız kazandı. AK Parti kurmayları, halen 20 bin lira seviyesinde uygulanan en düşük emekli maaşının artırılmasına ilişkin çalışmalara başladı. Öte yandan Haziran verilerinin açıklanmasıyla birlikte kök maaş hesapları ve ek ödeme detayları da netlik kazanacak. İşte emeklileri yakından ilgilendiren zam ve maaş hesabının tüm ayrıntıları.

Emekliye yeni ek ödeme! Sadece maaşlar değil tüm ödemeler değişecek | İşte örnek hesaplamalar 1

Yaklaşık 20 milyon emekli, memur ve sosyal yardım hak sahibi için Temmuz ayı "hesap dönemi" olacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı Haziran enflasyonu ile birlikte 6 aylık tablo tamamlanacak.

Emekliye yeni ek ödeme! Sadece maaşlar değil tüm ödemeler değişecek | İşte örnek hesaplamalar 2

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINDA 23.500 LİRA BEKLENTİSİ

AK Parti, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren ve 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının 23 bin 500 lira civarına yükseltilmesini öngören düzenleme için hazırlıklara başladı. Emeklilerin temmuz ayı zamları, enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.

Emekliye yeni ek ödeme! Sadece maaşlar değil tüm ödemeler değişecek | İşte örnek hesaplamalar 3

Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre TÜİK'in mayıs ayı tüketici fiyat endeksini (TÜFE) aylık yüzde 1.71 olarak açıklamasının ardından, ocak-mayıs dönemini kapsayan 5 aylık birikimli enflasyon oranı yüzde 16.60 olarak kesinleşti.

Emekliye yeni ek ödeme! Sadece maaşlar değil tüm ödemeler değişecek | İşte örnek hesaplamalar 4

Merkez Bankası tarafından yayımlanan Haziran 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, haziran ayı aylık enflasyon beklentisi yüzde 1.36 olarak belirlendi. Ancak bu oranın yüzde 1 çıkabileceği de belirtiliyor.

Emekliye yeni ek ödeme! Sadece maaşlar değil tüm ödemeler değişecek | İşte örnek hesaplamalar 5

Tahminler, 6 aylık enflasyonun yüzde 17.50 ile yüzde 18 civarında olması yönünde. Temmuz ayında 6 aylık enflasyon yüzde 18 civarında çıkarsa en düşük emekli aylığına 3.500-3.600 lira civarı zamlanacak. Böylece en düşük emekli aylığı 23 bin 500 liraya çıkacak.

Emekliye yeni ek ödeme! Sadece maaşlar değil tüm ödemeler değişecek | İşte örnek hesaplamalar 6

Emekliler sadece maaş artışı değil ek ödemelerinde de değişiklik görecek. Peki bu hesap nasıl yapılacak? Kim ne kadar alacak? Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem de merak edilenleri köşesine taşıdı. İşte detaylar...

Emekliye yeni ek ödeme! Sadece maaşlar değil tüm ödemeler değişecek | İşte örnek hesaplamalar 7

Temmuz ayında hangi artışlar belli olacak?
Haziran enflasyonuyla birlikte ortaya çıkacak 6 aylık oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına direkt yansırken memur ve memur emeklileri de enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışı alacak. Sosyal yardımlar da memur artışı kadar yükselecek.

Emekliye yeni ek ödeme! Sadece maaşlar değil tüm ödemeler değişecek | İşte örnek hesaplamalar 8

Şu anki oranlar nedir? Tahminler ne yönde?
Mayıs enflasyonu ile birlikte 5 aylık oran kesinleşti. Buna göre SSK Bağkur emeklisi için yüzde 16.61, memurlar ve memur emeklileri için ise yüzde 12.41 oranı ortaya çıktı. Tahminlere göre Temmuz artışları da SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 18-19 arasında memur emeklileri için ise yüzde 14-15 arasında zam olacağı yönünde.

Emekliye yeni ek ödeme! Sadece maaşlar değil tüm ödemeler değişecek | İşte örnek hesaplamalar 9

Artış oranları nasıl yansıtılacak?
Emeklilere yapılan artışlar öncelikle kök aylıklara yapılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışını ilk 6 aylık enflasyon oranı gösterirken, memur emeklilerininki ise yüzde 7'lik zamma enflasyon farkı (yılın ilk yarısındaki TÜFE'nin yüzde 11'i aşan kısmı) eklenerek hesaplanacak.

Emekliye yeni ek ödeme! Sadece maaşlar değil tüm ödemeler değişecek | İşte örnek hesaplamalar 10

Kök aylık sonrası ek ödeme nasıl hesaplanıyor?
Emekliler maaşlarına ilaveten her ay 'vergi iadesi) şeklinde ek ödeme alıyor. Bunun oranı ise yüzde 4 olarak uygulanıyor. Daha düşük maaşı olanlar için ek ödeme oranı yüzde 5'e çıkıyor. Örneğin 30 bin lira maaşı olan bir emekliye yüzde 4 ek ödeme olarak 1.200 TL daha ödeniyor.
Bankaya yatan para 31.200 TL'ye çıkıyor.

Emekliye yeni ek ödeme! Sadece maaşlar değil tüm ödemeler değişecek | İşte örnek hesaplamalar 11

Ek ödeme temmuzda nasıl artacak?
Emeklilere yapılan artışlar kök aylığa uygulandığı için yüzde 4'lük ek ödeme de otomatik yine artıyor.
Örneğin 30 bin lira kök maaşı olan bir emeklinin temmuzda maaşının yüzde 18 arttığı düşünülürse kök aylığı 5.400 TL artışla 35.400 TL'ye çıkacak. Bu durumda daha önce 1.200 TL olan ek ödemesi de 1.416 TL olacak. Bu durumda bankaya yatırılacak para 31.200 TL'den 36.816 TL'ye çıkacak.

Emekliye yeni ek ödeme! Sadece maaşlar değil tüm ödemeler değişecek | İşte örnek hesaplamalar 12

ÖNCE KÖK MAAŞ

Yüzde 5 ek ödeme kimlere uygulanıyor?
Bu yılın ilk yarısında ek ödemenin oranı 13 bin 14 lira 96 kuruşun üstündeki aylıklarda maaşın yüzde 4'ü, altındakilerde ise yüzde 5'i olarak uygulandı. Bu sınır memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Eğer memur maaş katsayısındaki artış yüzde 14.11 olursa 14 bin 851 lira 37 kuruşa çıkacak. Yeni kök aylıkları bu tutarın üstünde olanların ek ödemesi yüzde 4, altında olanların yüzde 5 olarak hesaplanacak.

Emekliye yeni ek ödeme! Sadece maaşlar değil tüm ödemeler değişecek | İşte örnek hesaplamalar 13

Taban aylık alanların hesabı nasıl yapılacak?
Mevcut durumda en düşük emekli maaşı 20 bin lira. Bunun altında kalan tüm maaşlar bu rakama tamamlanıyor. Taban aylık alanlar için de artış oranı önce kök maaşlarına yapılacak. Buna ek ödeme eklenecek. Çıkan rakam belirlenen taban aylıktan düşükse kalan kısım Hazine desteği ile tamamlanacak.

Emekliye yeni ek ödeme! Sadece maaşlar değil tüm ödemeler değişecek | İşte örnek hesaplamalar 14

Emekli bu hesabı nasıl görecek?
Emekliler ek ödemelerini ve kök aylıklarını e-Devlet'teki 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümünden görülebiliyor. Burada 'aylık tutarı' olarak görünen rakam, kök aylığı gösteriyor. 'Ek ödeme tutarı' da maaşın yüzde 4'ü-5'i oranındaki ek ödemeyi ortaya koyuyor. Kök aylık ve ek ödemenin toplamı taban aylıktan düşükse, ekrandaki '5510 Ek 19 Miktarı' bölümünde ise maaşı (kök aylık ve ek ödemenin toplamı) taban aylığa tamamlayan ilave ödeme yazıyor.

Emekliye yeni ek ödeme! Sadece maaşlar değil tüm ödemeler değişecek | İşte örnek hesaplamalar 15

ÖRNEK HESAPLAMALAR

MEVCUT HESAP ÖRNEK 1:
Kök aylık: 30.000 TL
Ek ödeme: 1.200 TL
Aylık ödeme: 31.200 TL

Emekliye yeni ek ödeme! Sadece maaşlar değil tüm ödemeler değişecek | İşte örnek hesaplamalar 16

YÜZDE 18 ARTIŞ OLURSA
Yeni kök aylık: 35.400 TL
Yeni ek ödeme: 1.416 TL TL
Yeni aylık ödeme: 36.816 TL

Emekliye yeni ek ödeme! Sadece maaşlar değil tüm ödemeler değişecek | İşte örnek hesaplamalar 17

MEVCUT HESAP ÖRNEK 2:
Kök aylık: 15.000 TL
Ek ödeme: 600 TL
Hazine desteği: 4.400 TL
Bankaya yatan: 20.000 TL

Emekliye yeni ek ödeme! Sadece maaşlar değil tüm ödemeler değişecek | İşte örnek hesaplamalar 18

YÜZDE 18 ARTIŞ OLURSA
Kök aylık: 17.200 TL
Ek ödeme: 708 TL
Yeni taban aylık: 23.600 TL
Hazine desteği: 5.692 TL
Bankaya yatan: 23.600 TL

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin