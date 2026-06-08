KOBİ’lere 6 ay ödemesiz 48 ay vadeli nefes kredisi: 25 milyar liralık finansman devreye alındı

25 MİLYON LİRA TUTARINDA FİNANSMAN

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KOBİ kredilerine uygulanan büyüme sınırının krediye erişimi zorlaştırdığına dikkati çekerek şunları söyledi:

"Böyle bir dönemde KOBİ'lerimize destek olmak için yeni bir kaynak oluşturduk. Amacımız zor günlerde KOBİ'lerimizin yanında durup çarkların dönmesini sağlamak. 2025 yılı içinde 3 aşamada TOBB Nefes Kredisi'nden 61 bin firma yararlandı. KOBİ'lere sağladığımız destek 81 milyar liraya ulaştı. KGF Özkaynak Kefalet Programı kapsamında 2026 için de toplam 100 milyar lira tutarında kredi hacmi oluşturmayı hedefliyoruz. Dilimler halinde kullandırılması planlanan bu yeni paketin 25 milyar lira tutarındaki ilk dilimi üyelerimizin erişimine açılıyor. KOBİ'lerimizin doğru zamanda ve uygun maliyetlerle finansmana ulaşması, daha fazla yatırım, üretim, istihdam ve ihracat, dolayısıyla daha güçlü bir ekonomi demektir."