KOBİ’lere 6 ay ödemesiz 48 ay vadeli nefes kredisi: 25 milyar liralık finansman devreye alındı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların iş birliğiyle hayata geçirilen yeni TOBB Nefes Kredisi için başvurular 8 Haziran itibarıyla başladı. İlk etapta 25 milyar liralık kaynak kullanıma açılırken, yıl içinde açıklanacak ilave limitlerle kredi hacminin 100 milyar liraya ulaşması hedefleniyor. İşletmeler 6 ay anapara ödemesiz dönem dahil azami 48 ay vadeyle 3 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankalar KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla yeni bir TOBB Nefes Kredisi'ni hayata geçirdi.
Krediye başvurular 8 Haziran 2026 itibarıyla başladı. Krediler 6 ay anapara ödemesiz dönem dahil azami 48 ay vadeli olacak.
KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamayı amaçlayan krediye TOBB'a bağlı tüm oda ve borsa üyesi işletmeler başvurabilecek.
AZAMİ 3 MİLYON TL KREDİ
İşletmeler başvurularını Akbank, DenizBank, QNB Bank, Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Halkbank, VakıfBank, Yapı Kredi ve Ziraat Katılım Bankası şubelerine yapabilecek.
Bir firma azami 3 milyon lira kredi kullanabilecek. Krediler 6 ay anapara ödemesiz dönem dahil azami 48 ay vadeli olacak. Kredi 24 aya kadar yıllık yüzde 36, 24 ayın üzerindeki vadelerde ise yıllık yüzde 34 faizle kullandırılacak.
Yeni TOBB Nefes Kredisi kapsamında ilk dilim olarak 25 milyar lira kullanıma açılacak. Bu yıl içinde duyurulacak ilave limitlerle kredi hacminin 100 milyar liraya ulaşması hedefleniyor.
25 MİLYON LİRA TUTARINDA FİNANSMAN
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KOBİ kredilerine uygulanan büyüme sınırının krediye erişimi zorlaştırdığına dikkati çekerek şunları söyledi:
"Böyle bir dönemde KOBİ'lerimize destek olmak için yeni bir kaynak oluşturduk. Amacımız zor günlerde KOBİ'lerimizin yanında durup çarkların dönmesini sağlamak. 2025 yılı içinde 3 aşamada TOBB Nefes Kredisi'nden 61 bin firma yararlandı. KOBİ'lere sağladığımız destek 81 milyar liraya ulaştı. KGF Özkaynak Kefalet Programı kapsamında 2026 için de toplam 100 milyar lira tutarında kredi hacmi oluşturmayı hedefliyoruz. Dilimler halinde kullandırılması planlanan bu yeni paketin 25 milyar lira tutarındaki ilk dilimi üyelerimizin erişimine açılıyor. KOBİ'lerimizin doğru zamanda ve uygun maliyetlerle finansmana ulaşması, daha fazla yatırım, üretim, istihdam ve ihracat, dolayısıyla daha güçlü bir ekonomi demektir."
KOBİ'LERE BAŞVURU ÇAĞRISI
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran da üyelerini TOBB öncülüğünde yeniden devreye alınan Nefes Kredisi'nden faydalanmaya davet etti.
Baran, TOBB Nefes Kredisi kapsamında TOBB'a bağlı oda ve borsa üyesi işletmelerin krediye başvuru yapabileceğini belirterek bir firmanın azami 3 milyon lira kredi kullanabileceğini, kredilerin 6 ay anapara ödemesiz ve azami 48 ay vadeli kullandırılacağını hatırlattı.
İlk etapta 25 milyar liralık kredi hacminin iş dünyasının kullanımına açılacağını bildiren Baran, yıl içerisinde sağlanacak ilave limitlerle kredi hacminin 100 milyar liraya ulaşmasının hedeflendiğini kaydetti.
7 SORUDA TOBB NEFES KREDİSİ
Kimler başvurabilir?
TOBB'a bağlı oda ve borsa üyesi işletmeler başvurabilir.
Ne zaman başlıyor?
Başvurular 8 Haziran 2026 Pazartesi günü itibarıyla başladı.
Kredi limiti ne kadar?
Bir firma azami 3 milyon TL kredi kullanabilecek.
Kredi hacmi ne kadar?
Toplam kredi hacminin 100 milyar TL'ye ulaşması hedefleniyor. İlk aşamada 25 milyar TL iş dünyasının kullanımına sunulacak.
Ödeme koşulları nedir?
Krediler, 6 ay anapara ödemesiz dönem dahil azami 48 ay vadeli olacak.
Faiz oranı ne olacak?
24 aya kadar olan vadelerde yıllık yüzde 36, 24 ayın üzerindeki vadelerde ise yıllık yüzde 34 faiz uygulanacak.
Krediyi hangi bankalar verecek?
Akbank, DenizBank, QNB Bank, Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Halkbank, VakıfBank, Yapı Kredi ve Ziraat Katılım Bankası şubelerine başvuru yapılabilecek.