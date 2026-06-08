Öğrenci affında sona gelindi! Kapsam genişliyor | İşte tüm detayları

AK Parti grubunun uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı öğrenci affı düzenlemesinde sona gelindi. Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren ve yükseköğretimle ilişiği kesilenlere üniversite kapılarını yeniden açan yasa teklifi, köklü değişiklikler ve geniş bir kapsam içeriyor. Düzenleme ile sadece okula dönüş değil, bölüm değiştirme ve yatay geçiş gibi pek çok imkan da beraberinde sunuluyor. İşte öğrenci affıyla ilgili bilmeniz gerekenler.

Son gelen bilgilere göre, yeni düzenleme temelde iki ana grubu hedef alıyor. İlk grupta 2022 yılında yürürlüğe giren geçici madde 83'ten çeşitli nedenlerle yararlanamayan öğrenciler yer alırken; ikinci grup ise 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren kendi isteğiyle ilişiği kesilenler de dahil olmak üzere, her ne sebeple olursa olsun yükseköğretimden ayrılanları ve bir programı kazandığı halde kayıt yaptırmayanları kapsıyor.

Düzenlemenin detaylarını aktaran yetkililer, "Hazırlık dahil tüm sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü öğrencileri bu haktan faydalanabilecek" sözleriyle sürecin kapsayıcılığını vurguladı. ÖĞRENCİ AFFINDA KAPSAM GENİŞLİYOR! AYRINTILAR A HABER'DE

BU SUÇLAR KAPSAM DIŞI BIRAKILDI Öğrenci affı geniş bir kitleye hitap etse de, belirli suçlardan hüküm giyenler bu haktan yararlanamayacak. Taslak metne göre; terör suçu, kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ve uyuşturucu madde imal veya ticareti suçlarından mahkum olanlar düzenlemenin dışında tutuluyor. Adli sicil kaydı bu kapsamda olan kişilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

4 AYLIK BAŞVURU MARATONU Düzenlemenin yasalaşma süreciyle ilgili takvim de netleşmeye başladı. Taslak metne göre, düzenleme Meclis'ten geçip Resmi Gazete'de yayımlandığı andan itibaren 4 aylık başvuru maratonu başlayacak. Süreci değerlendiren uzmanlar, "Öğrenciler ilişiğinin kesildiği üniversiteye başvurarak 2026-2027 eğitim-öğretim yılında sıralarına geri dönebilecek" ifadelerini kullandı.

Ayrıca vatanı görevini yapanlar için de özel bir kolaylık sağlanıyor; kanun çıktığında askerde olanlar, terhis olduktan sonraki 2 ay içinde başvuru yapmaları halinde bu haktan eksiksiz yararlanabilecek. Yeni düzenleme öğrencilere sadece eski bölümlerine dönme şansı vermiyor, aynı zamanda bir kariyer değişikliği fırsatı da sunuyor.