Ev alacaklar dikkat! Kapora tuzağı büyüyor: EİDS sonrası dolandırıcılar WhatsApp ve Telegram’da

Ticaret Bakanlığı'nın devreye aldığı Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) sonrası sahte ilanlarla mücadelede yeni bir dönem başladı. Denetimlerin sıkılaşmasıyla birlikte bazı satış süreçlerinin WhatsApp ve Telegram gibi sosyal medya platformlarına taşındığı belirtilirken, uzmanlar doğrulanmamış ilanlar üzerinden yapılan işlemlerde vatandaşların kapora dolandırıcılığı ve sahte satış riskiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunuyor.

Ticaret Bakanlığı'nın emlak sektöründe şeffaflığı artırmak ve vatandaşları sahte ilanlardan korumak amacıyla uygulamaya aldığı Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) emlak piyasasında yeni bir dönemi başlattı.

Uzmanlar, özellikle Facebook, Instagram, Telegram ve WhatsApp gibi kapalı gruplarda yayılan doğrulanmamış emlak ilanlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

KAPALI AĞLAR YENİ SATIŞ ALANINA DÖNÜŞTÜ

EİDS sistemiyle birlikte ilanlarda kimlik ve yetki doğrulaması zorunlu hale gelirken, satış süreçlerindeki beyanların daha sıkı denetlenmesinin önü açıldı.

Sektör temsilcileri ise doğrulanmamış ilanlar üzerinden yapılan pazarlıklarda vatandaşların kapora dolandırıcılığı, sahte ilan ve kayıt dışı satış riskiyle karşı karşıya kalabildiğine dikkat çekiyor.

Örneğin ilanda 10 milyon lira olarak yer alan bir taşınmazın tapuda çok daha düşük bedelle gösterilmesine yönelik işlemlerin daha sıkı denetlenmeye başlaması, bazı satış süreçlerinin sosyal medya grupları ve kapalı mesajlaşma ağlarına taşınmasına yol açtı.

WhatsApp grupları, Telegram kanalları ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımların bir kısmı gerçek ilanlardan oluşurken, bir kısmının ise dolandırıcılık amacı taşıdığı belirtiliyor. Bu yöntemle ev ve arsa almak isteyen vatandaşların parası çalınabiliyor.

SOSYAL MEDYADAKİ SAHTE İLANLARA DİKKAT

Sabah'tan Metin Can'ın haberine göre uzmanlar, sosyal medya üzerinden verilen ilanlarda kapora dolandırıcılığı riskinin arttığına dikkat çekiyor. Uzmanlar, özellikle İstanbul'un Esenyurt ve Beylikdüzü gibi bölgelerinde site içindeki 2+1 ve 3+1 dairelerin 1-2 milyon liraya ilana konulduğunu belirtiyor. "Acil satılık" veya "ihtiyaçtan satılık" ifadeleri kullanılan ilanlarda vatandaşların profesyonel şekilde hazırlanmış satış süreçleriyle karşılaşabildiği ifade ediliyor.

Bazı durumlarda vatandaşlara ev gösterildiği ve kendisini ev sahibi olarak tanıtan kişilerle görüştürüldüğü belirtilirken, dolandırıcıların daha sonra kapora veya ön ödeme talep ederek vatandaşları mağdur edebildiği aktarılıyor.

Dolandırıcıların piyasa değerinin altında fiyatlarla ilan yayımladığı, vatandaşlardan ödeme aldıktan sonra ise iletişimi kestiği ifade ediliyor. Uzmanlar, özellikle tapu kaydı, yetki belgesi ve kimlik doğrulaması bulunmayan ilanlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

PLATFORMLARDA İLAN SAYISI GERİLEDİ

Şubat ayında yürürlüğe giren EİDS düzenlemesinin ardından ilan sitelerindeki satılık konut ilan sayısında düşüş yaşandığı belirtiliyor.

Sektör verilerine göre satılık konut ilan sayısı yaklaşık 1 milyon 45 bin seviyesinden 1 milyon 25 bin seviyesine geriledi.

Buna karşın konut satışlarının yüksek seyrini sürdürdüğü, ilan platformlarına girilen yeni ilan sayısında ise yüzde 25 ila 40 arasında azalma olduğu ifade ediliyor.

BAKANLIK SOSYAL MEDYA İLANLARINI TAKİBE ALDI

Ticaret Bakanlığı'nın doğrulanmış ilan düzenlemesinin ardından sosyal medya üzerinden yayımlanan taşınmaz ve taşıt ilanlarını da yakın takibe aldığı belirtildi.

Yeni sisteme göre yetkisiz şekilde satış veya kiralama ilanı yayımlayanlara idari yaptırım uygulanabileceği ifade ediliyor.

EİDS SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

15 Şubat itibarıyla satılık taşınmaz ilanlarında zorunlu hale gelen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi kapsamında ilan platformlarında kimlik ve yetki doğrulaması yapılması gerekiyor.

Sistem kapsamında ilanlar yalnızca:

• Taşınmaz sahibi
• Birinci ve ikinci derece yakınları
• Eşi
• e-Devlet üzerinden yetkilendirilmiş belgeli emlak işletmeleri

tarafından verilebiliyor.

YAPAY ZEKA İLE ÜRETİLMİŞ SAHTE TAPU TUZAĞI

Öte yandan uzmanlar, bazı dolandırıcıların emlakçı veya mülk sahibi gibi davranarak yapay zeka ile hazırlanmış sahte tapu ve belge görselleri kullandığı konusunda uyarıyor. Vatandaşların taşınmaza ait tapu kaydı veya resmi belgeleri görmek istemesi durumunda, gerçeğe çok yakın şekilde hazırlanmış sahte belgelerin gösterilebildiği belirtiliyor.

Uzmanlara göre dolandırıcılar, "Evi ve tapuyu gördünüz, işlemleri hızlandıralım" gibi ifadelerle vatandaşlardan kapora veya ön ödeme talep edebiliyor. Yetkililer, özellikle piyasa değerinin altında sunulan ilanlarda resmi kayıtlar doğrulanmadan ödeme yapılmaması gerektiğini vurguluyor.

BAKANLIKTAN VATANDAŞLARA UYARI

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların sosyal medya platformlarında yer alan doğrulanmamış taşınmaz ve taşıt ilanlarına karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Bakanlık açıklamasında, gerçekte var olmayan taşınmazların pazarlanması, yetkisiz kişilerin ilan vermesi ve kapora dolandırıcılığı gibi yöntemlerle vatandaşların mağdur edildiğine dikkat çekildi.

