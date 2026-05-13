Ev alacaklar dikkat! Kapora tuzağı büyüyor: EİDS sonrası dolandırıcılar WhatsApp ve Telegram’da

Ticaret Bakanlığı'nın devreye aldığı Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) sonrası sahte ilanlarla mücadelede yeni bir dönem başladı. Denetimlerin sıkılaşmasıyla birlikte bazı satış süreçlerinin WhatsApp ve Telegram gibi sosyal medya platformlarına taşındığı belirtilirken, uzmanlar doğrulanmamış ilanlar üzerinden yapılan işlemlerde vatandaşların kapora dolandırıcılığı ve sahte satış riskiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunuyor.

Ticaret Bakanlığı'nın emlak sektöründe şeffaflığı artırmak ve vatandaşları sahte ilanlardan korumak amacıyla uygulamaya aldığı Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) emlak piyasasında yeni bir dönemi başlattı. Uzmanlar, özellikle Facebook, Instagram, Telegram ve WhatsApp gibi kapalı gruplarda yayılan doğrulanmamış emlak ilanlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

KAPALI AĞLAR YENİ SATIŞ ALANINA DÖNÜŞTÜ EİDS sistemiyle birlikte ilanlarda kimlik ve yetki doğrulaması zorunlu hale gelirken, satış süreçlerindeki beyanların daha sıkı denetlenmesinin önü açıldı. Sektör temsilcileri ise doğrulanmamış ilanlar üzerinden yapılan pazarlıklarda vatandaşların kapora dolandırıcılığı, sahte ilan ve kayıt dışı satış riskiyle karşı karşıya kalabildiğine dikkat çekiyor.

Örneğin ilanda 10 milyon lira olarak yer alan bir taşınmazın tapuda çok daha düşük bedelle gösterilmesine yönelik işlemlerin daha sıkı denetlenmeye başlaması, bazı satış süreçlerinin sosyal medya grupları ve kapalı mesajlaşma ağlarına taşınmasına yol açtı. WhatsApp grupları, Telegram kanalları ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımların bir kısmı gerçek ilanlardan oluşurken, bir kısmının ise dolandırıcılık amacı taşıdığı belirtiliyor. Bu yöntemle ev ve arsa almak isteyen vatandaşların parası çalınabiliyor.

SOSYAL MEDYADAKİ SAHTE İLANLARA DİKKAT Sabah'tan Metin Can'ın haberine göre uzmanlar, sosyal medya üzerinden verilen ilanlarda kapora dolandırıcılığı riskinin arttığına dikkat çekiyor. Uzmanlar, özellikle İstanbul'un Esenyurt ve Beylikdüzü gibi bölgelerinde site içindeki 2+1 ve 3+1 dairelerin 1-2 milyon liraya ilana konulduğunu belirtiyor. "Acil satılık" veya "ihtiyaçtan satılık" ifadeleri kullanılan ilanlarda vatandaşların profesyonel şekilde hazırlanmış satış süreçleriyle karşılaşabildiği ifade ediliyor. Bazı durumlarda vatandaşlara ev gösterildiği ve kendisini ev sahibi olarak tanıtan kişilerle görüştürüldüğü belirtilirken, dolandırıcıların daha sonra kapora veya ön ödeme talep ederek vatandaşları mağdur edebildiği aktarılıyor. Dolandırıcıların piyasa değerinin altında fiyatlarla ilan yayımladığı, vatandaşlardan ödeme aldıktan sonra ise iletişimi kestiği ifade ediliyor. Uzmanlar, özellikle tapu kaydı, yetki belgesi ve kimlik doğrulaması bulunmayan ilanlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.