Kira ödemelerinde IBAN riski: Farklı hesaba ödeme yapan tahliye süreciyle karşılaşabilir

ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

Kira ödemesinin sözleşmede yer almayan kişilere yapılması kiracılar için ciddi mağduriyetlere yol açabiliyor. Hukukçular, ev sahibinin eşi, çocuğu veya üçüncü kişilere yapılan ödemelerin kiracıyı tahliye riskiyle karşı karşıya bırakabileceği uyarısında bulunuyor.

Kira ödemelerinde yapılan küçük bir hata, kiracılar için büyük bir hukuki soruna dönüşebiliyor. Uzmanlara göre kira bedelinin sözleşmede adı geçen ev sahibi yerine başka bir kişinin hesabına yatırılması, kiracının borcunu ödediği anlamına gelmeyebiliyor.

Özellikle ev sahibinin kira bedelini eşinin, çocuğunun ya da bir yakınının hesabına göndermeyi talep etmesi ilerleyen süreçte kiracıyı icra takibi ve tahliye davasıyla karşı karşıya bırakabiliyor.

KİRAYI ELDEN VERENE CEZA

Bursa Barosu avukatlarından Ahmet Muaz Gezgin, 2024 yılında yürürlüğe giren Gelir Vergisi Genel Tebliği ile birlikte kira ödemelerinde banka veya posta aracılığıyla ödeme zorunluluğu getirildiğini hatırlattı.

Gezgin, kira ödemesinin elden yapılması halinde hem kiracı hem de ev sahibi için ciddi cezalar uygulanabileceğini söyledi. Gezgin, "Kirayı elden verme durumunda kira bedelinin yüzde 10'u oranında ceza uygulanıyor" ifadelerini kullandı.

Düzenleme kapsamında;

• Birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı için en az 28 bin TL,

• İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ve basit usulde vergilendirilenler için en az 14 bin TL,

• Diğer mükellefler için ise en az 7 bin TL ceza uygulanabiliyor.

"ÖDEME MUTLAKA BELGELENMELİ"

Eş, çocuk veya üçüncü kişilere yapılan kira ödemelerinde mutlaka yazılı belge bulunması gerektiğini belirten Ahmet Muaz Gezgin, kiracıların ödeme açıklamalarına da dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Gezgin, "Ev sahibinin eşi, çocuğu veya yakınına ödeme yapılacaksa bu durum mutlaka yazılı bir belge veya sözleşme ekiyle kayıt altına alınmalı. Banka havalesinde kira dönemi ay ve yıl olarak açık şekilde belirtilmeli" dedi.

TAHLİYE DAVASI AÇILABİLİR

Uzmanlara göre kira ödemesinin üçüncü kişilere yapılması durumunda ev sahibi, "kira ödenmedi" gerekçesiyle icra takibi başlatabiliyor. Bu sürecin tahliye davasına kadar uzanabileceğine dikkat çeken hukukçular, kiracıların mağduriyet yaşamaması için ödemeleri doğrudan sözleşmede yer alan ev sahibinin IBAN numarasına yapmasının en güvenli yöntem olduğunu vurguluyor.

