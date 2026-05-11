Kira ödemelerinde IBAN riski: Farklı hesaba ödeme yapan tahliye süreciyle karşılaşabilir

Kira ödemesinin sözleşmede yer almayan kişilere yapılması kiracılar için ciddi mağduriyetlere yol açabiliyor. Hukukçular, ev sahibinin eşi, çocuğu veya üçüncü kişilere yapılan ödemelerin kiracıyı tahliye riskiyle karşı karşıya bırakabileceği uyarısında bulunuyor.

Kira ödemelerinde yapılan küçük bir hata, kiracılar için büyük bir hukuki soruna dönüşebiliyor. Uzmanlara göre kira bedelinin sözleşmede adı geçen ev sahibi yerine başka bir kişinin hesabına yatırılması, kiracının borcunu ödediği anlamına gelmeyebiliyor.

Özellikle ev sahibinin kira bedelini eşinin, çocuğunun ya da bir yakınının hesabına göndermeyi talep etmesi ilerleyen süreçte kiracıyı icra takibi ve tahliye davasıyla karşı karşıya bırakabiliyor.

KİRAYI ELDEN VERENE CEZA Bursa Barosu avukatlarından Ahmet Muaz Gezgin, 2024 yılında yürürlüğe giren Gelir Vergisi Genel Tebliği ile birlikte kira ödemelerinde banka veya posta aracılığıyla ödeme zorunluluğu getirildiğini hatırlattı.

Gezgin, kira ödemesinin elden yapılması halinde hem kiracı hem de ev sahibi için ciddi cezalar uygulanabileceğini söyledi. Gezgin, "Kirayı elden verme durumunda kira bedelinin yüzde 10'u oranında ceza uygulanıyor" ifadelerini kullandı.