Kapora vurgunu! Emlakçıları bile dolandırdılar | İşte sahte ilanlar

Ticaret Bakanlığı'nın ilan kirliliğini ve dolandırıcılığı önlemek için devreye aldığı Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), şebekelerin yeni hedefi oldu. Yapay zeka ile üretilen sahte tapular, uydurma yetki numaraları ve profesyonel "figüran" ev sahipleriyle vatandaşın birikimi hedef alınıyor.

İnternetten sahte ya da yanıltıcı ilanlara yönelik düzenlemeler bile dolandırıcıları durduramadı. Sahtekârlar son olarak Ticaret Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ni de (EİDS) delmenin yolunu buldu.

Sistem açıklarını kullanan dolandırıcılar, sahte firmalar, uydurma yetki numaraları, yapay zekâ ile üretilmiş tapular ve sahte ev sahipleriyle vatandaşları kandırıyor. Ağına düşürdükleri kişilerden kaporayı alan dolandırıcılar ise kısa sürede ortadan kayboluyor. Mevcut sistemde bir mülk sahibi aynı konut için birden fazla emlakçıya yetki verebiliyor. Konut satıldıktan sonra bu yetkiler e-Devlet üzerinden iptal edilmediği takdirde, ilgili yetki numarası kullanılmaya devam edebiliyor.

Yani EİDS sisteminde bu noktada ciddi bir açık var. Dolandırıcılar işte buradaki boşluğu fırsata çeviriyor. Yetki numarasına ulaşan sahtekârlar, bu numaralarla satılık veya kiralık ilanı veriyor. İlanlardaki evler genellikle bölgedeki fiyatlarının neredeyse beşte biri...

PROFESYONEL TUZAK

Sabah Gazetesi'nden Betül Alakent'in haberine göre Sistem şöyle işliyor: Ağırlıklı olarak İstanbul Esenyurt ve Beylikdüzü'nde 3+1 ve 2+1 site içindeki daireleri 1-2 milyon TL'ye ilana koyuyorlar. Çoğunda 'acil satılık', 'ihtiyaçtan satılık' ibareleri dikkat çekiyor. İlanı gören vatandaş, telefonla aradığında son derece profesyonel bir ekiple karşılaşıyor. Ekip, konutu görebileceğinizi söylüyor. Gittiğinizde size bir ev gösteriliyor ve hatta ev sahisiyle de tanıştırıyorlar. Ancak tabi ki o da vurguncu çetenin bir parçası...

Evin tapusunu görmek istediğinizde ise yapay zekayla üretilen belge gösteriliyor. Bu oyunu anlamayan vatandaş ise konutu almaya niyetlenirse tuzağa düşüyor. Kendisine "Evi de tapuyu da gördünüz. Beğendiyseniz tapu müdürlüğüne geçelim. Ancak acil ihtiyacım var, paranın bir kısmını atabilir misiniz?" denilen vatandaş, bu oyuna kandığı an dolandırılıyor. Ucuz ev hayali suya düşerken, yıllarca bir ev almak için biriktirdiği üç kuruşu da böylece kaybediyor.

HİÇBİR KAYIT YOK

Bu ucuz evleri satan sözde yapı şirketlerinin birçoğu sahte... Logo ve kurumsal kimlikle güven algısı oluşturuluyor. Ancak bu şirketlerin Ticaret Sicil'de hiç bir bir kaydı yok! İlanlarındaki tüm konutların yetki numarası var ve bölge fiyatlarının çok altında. Profesyonel ekiplerle vatandaşı tuzağa çekiyorlar.

EMLAKÇILARI DA DOLANDIRDILAR

Vurguncular sadece vatandaşları değil emlakçıları da çarpıyor. Öyle ki sahibinden.com sitesini dahi taklit eden dolandırıcılar emlakçıları arayıp ilan sürelerinin dolduğunu ve devam etmek için yetki numaralarını paylaşmaları gerektiğini söylüyor. Bu yolla yetki numaralarını da topluyor. Bu durumun hızla yaygınlaşması nedeniyle Sahibinden.com sitesi emlakçıları bu şekilde arama yapılmadığı yönünde uyarı yazısı gönderdi. Emlakçılar bu yolla da bir çok yetki numarasının dolandırıcıların eline geçtiğini kaydetti.

EVİ ÇALSA DAHİ BU FİYAT OLMAZ

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, online platformlarda hâlâ binlerce sahte ilanın olduğunu söyledi. Akdoğan, "Kimse İstanbul'da evini 1.5 milyona satmaz. O evi çalsa dahi bu fiyata vermez. Bunlar şebeke. Özellikle Beylikdüzü ve Esenyurt'talar. 2-3 kuruş biriktirip ev almak için canını dişine takan gariban vatandaşları dolandırıyorlar. Bu sahte ilanları bakanlığa sürekli bildiriyoruz. Ancak mantar gibi türüyorlar. EİDS sistemindeki açığın bir an önce çözülmesi gerekli" dedi.

1 GÜNDE MİLYONLUK VURGUN YAPIYORLAR

Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, yapı şirketlerinin dışında şahıs adıyla da piyasanın yüzde 30-40 altında ilanların bulunduğunu aktardı. "Bunlar da dolandırıcı" diyen Araç, süreci şöyle anlattı: "Diyelim ki evin değeri 10 milyon TL. Sözde ev sahibi bu evi 7 milyondan satıl-ı ğa çıkarıyor. Piyasasının yüzde 30 altında ev bulduğunu düşünen vatandaş ise evi almak için harekete geçiyor. Dolandırıcı, 'Başkasıyla anlaştık ancak kaporayı hemen atarsanız sizi önceliklendiririm' diyerek kaporayı topluyor. Ardından hattını kapatarak ortadan kayboluyor. Bu yolla bir günde milyonluk vurgun yapan var."

DOLANDIRILMAMAK İÇİN NE YAPMALI?

  • Piyasa değerinin çok altında olan ilanlara kesinlikle şüpheyle yaklaşın.
  • Evi görmeden ve resmi doğrulama yapmadan kaparo göndermeyin.
  • Tapu bilgilerini e-Devlet ve ilgili resmi kurumlardan mutlaka kontrol edin.
  • Mülk sahibinden e-Devlet üzerinden alınmış tapu kayıt belgesi talep edin.
  • Emlakçı ile işlem yapıyorsanız yetki belgesini sorgulayın.
  • Banka üzerinden yapılan ödemelerde açıklama kısmına işlem detaylarını mutlaka yazın.
