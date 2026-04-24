Kapora vurgunu! Emlakçıları bile dolandırdılar | İşte sahte ilanlar

HİÇBİR KAYIT YOK Bu ucuz evleri satan sözde yapı şirketlerinin birçoğu sahte... Logo ve kurumsal kimlikle güven algısı oluşturuluyor. Ancak bu şirketlerin Ticaret Sicil'de hiç bir bir kaydı yok! İlanlarındaki tüm konutların yetki numarası var ve bölge fiyatlarının çok altında. Profesyonel ekiplerle vatandaşı tuzağa çekiyorlar.

EMLAKÇILARI DA DOLANDIRDILAR Vurguncular sadece vatandaşları değil emlakçıları da çarpıyor. Öyle ki sahibinden.com sitesini dahi taklit eden dolandırıcılar emlakçıları arayıp ilan sürelerinin dolduğunu ve devam etmek için yetki numaralarını paylaşmaları gerektiğini söylüyor. Bu yolla yetki numaralarını da topluyor. Bu durumun hızla yaygınlaşması nedeniyle Sahibinden.com sitesi emlakçıları bu şekilde arama yapılmadığı yönünde uyarı yazısı gönderdi. Emlakçılar bu yolla da bir çok yetki numarasının dolandırıcıların eline geçtiğini kaydetti.

EVİ ÇALSA DAHİ BU FİYAT OLMAZ Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, online platformlarda hâlâ binlerce sahte ilanın olduğunu söyledi. Akdoğan, "Kimse İstanbul'da evini 1.5 milyona satmaz. O evi çalsa dahi bu fiyata vermez. Bunlar şebeke. Özellikle Beylikdüzü ve Esenyurt'talar. 2-3 kuruş biriktirip ev almak için canını dişine takan gariban vatandaşları dolandırıyorlar. Bu sahte ilanları bakanlığa sürekli bildiriyoruz. Ancak mantar gibi türüyorlar. EİDS sistemindeki açığın bir an önce çözülmesi gerekli" dedi.

1 GÜNDE MİLYONLUK VURGUN YAPIYORLAR Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, yapı şirketlerinin dışında şahıs adıyla da piyasanın yüzde 30-40 altında ilanların bulunduğunu aktardı. "Bunlar da dolandırıcı" diyen Araç, süreci şöyle anlattı: "Diyelim ki evin değeri 10 milyon TL. Sözde ev sahibi bu evi 7 milyondan satıl-ı ğa çıkarıyor. Piyasasının yüzde 30 altında ev bulduğunu düşünen vatandaş ise evi almak için harekete geçiyor. Dolandırıcı, 'Başkasıyla anlaştık ancak kaporayı hemen atarsanız sizi önceliklendiririm' diyerek kaporayı topluyor. Ardından hattını kapatarak ortadan kayboluyor. Bu yolla bir günde milyonluk vurgun yapan var."