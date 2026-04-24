Kapora vurgunu! Emlakçıları bile dolandırdılar | İşte sahte ilanlar
Ticaret Bakanlığı'nın ilan kirliliğini ve dolandırıcılığı önlemek için devreye aldığı Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), şebekelerin yeni hedefi oldu. Yapay zeka ile üretilen sahte tapular, uydurma yetki numaraları ve profesyonel "figüran" ev sahipleriyle vatandaşın birikimi hedef alınıyor.
İnternetten sahte ya da yanıltıcı ilanlara yönelik düzenlemeler bile dolandırıcıları durduramadı. Sahtekârlar son olarak Ticaret Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ni de (EİDS) delmenin yolunu buldu.
Sistem açıklarını kullanan dolandırıcılar, sahte firmalar, uydurma yetki numaraları, yapay zekâ ile üretilmiş tapular ve sahte ev sahipleriyle vatandaşları kandırıyor. Ağına düşürdükleri kişilerden kaporayı alan dolandırıcılar ise kısa sürede ortadan kayboluyor. Mevcut sistemde bir mülk sahibi aynı konut için birden fazla emlakçıya yetki verebiliyor. Konut satıldıktan sonra bu yetkiler e-Devlet üzerinden iptal edilmediği takdirde, ilgili yetki numarası kullanılmaya devam edebiliyor.
Yani EİDS sisteminde bu noktada ciddi bir açık var. Dolandırıcılar işte buradaki boşluğu fırsata çeviriyor. Yetki numarasına ulaşan sahtekârlar, bu numaralarla satılık veya kiralık ilanı veriyor. İlanlardaki evler genellikle bölgedeki fiyatlarının neredeyse beşte biri...
PROFESYONEL TUZAK
Sabah Gazetesi'nden Betül Alakent'in haberine göre Sistem şöyle işliyor: Ağırlıklı olarak İstanbul Esenyurt ve Beylikdüzü'nde 3+1 ve 2+1 site içindeki daireleri 1-2 milyon TL'ye ilana koyuyorlar. Çoğunda 'acil satılık', 'ihtiyaçtan satılık' ibareleri dikkat çekiyor. İlanı gören vatandaş, telefonla aradığında son derece profesyonel bir ekiple karşılaşıyor. Ekip, konutu görebileceğinizi söylüyor. Gittiğinizde size bir ev gösteriliyor ve hatta ev sahisiyle de tanıştırıyorlar. Ancak tabi ki o da vurguncu çetenin bir parçası...
Evin tapusunu görmek istediğinizde ise yapay zekayla üretilen belge gösteriliyor. Bu oyunu anlamayan vatandaş ise konutu almaya niyetlenirse tuzağa düşüyor. Kendisine "Evi de tapuyu da gördünüz. Beğendiyseniz tapu müdürlüğüne geçelim. Ancak acil ihtiyacım var, paranın bir kısmını atabilir misiniz?" denilen vatandaş, bu oyuna kandığı an dolandırılıyor. Ucuz ev hayali suya düşerken, yıllarca bir ev almak için biriktirdiği üç kuruşu da böylece kaybediyor.