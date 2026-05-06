Aidat vurgununa TBMM freni! Teklif Genel Kurul’da kabul edildi

TBMM Genel Kurulu’nda fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi kabul edildi. Ankara’da kabul edilen düzenlemeyle birlikte milyonlarca vatandaşı isyan ettiren yüksek aidat tartışmalarına yasal müdahale gelirken, yapı denetiminden Hazine taşınmazlarına kadar birçok kritik başlıkta yeni dönem başladı. Özellikle kontrolsüz aidat artışlarına karşı atılan adım dikkat çekerken, düzenleme kapsamında yapı denetim kuruluşları ve laboratuvarlara yönelik sert idari yaptırımların önü açıldı.

TBMM Genel Kurulunda, fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 6 maddesi kabul edildi. Düzenlemeler, kamu idarelerine tahsisli Hazine taşınmazlarının değerlendirilmesi, taşınmazların tescili ve yapı denetimi konularında değişiklikler içeriyor. Ayrıca, yapı denetim kuruluşları ve laboratuvarlar için yeni düzenlemeler ve idari müeyyideler getiriliyor.