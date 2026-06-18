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Yeni düzenleme Meclis'ten geçti: Emniyet kadrolarında oranlar değişiyor | Bazı eski personele yeniden başvuru hakkı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

TBMM Genel Kurulu'nda ilk 6 maddesi kabul edilen kanun teklifiyle Emniyet Teşkilat Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Düzenlemeyle amir rütbelerinde uygulanacak azami kadro oranları yeniden belirlenirken, sağlık şartları nedeniyle ilişiği kesilen bazı eski personele de belirli şartlarla yeniden başvuru ve atama imkanı tanınacak.

Yeni düzenleme Meclis'ten geçti: Emniyet kadrolarında oranlar değişiyor | Bazı eski personele yeniden başvuru hakkı 1

Emniyet Teşkilatı'na yönelik düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 6 maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre düzenlemeyle Emniyet Teşkilat Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor.

Yeni düzenleme Meclis'ten geçti: Emniyet kadrolarında oranlar değişiyor | Bazı eski personele yeniden başvuru hakkı 2

EMNİYETTE KADRO ORANLARI YENİDEN DÜZENLENİYOR

Buna göre Emniyet Teşkilatı'nda yönetim kapasitesinin artırılması, denetim ve gözetim mekanizmasının güçlendirilmesi, karar alma sürelerinin hızlandırılması, personel motivasyonu ve kariyer planlamasının desteklenmesi, stratejik planlama ve uzmanlaşmanın geliştirilmesi amacıyla her amir rütbesinde bulunması gereken azami oranlar yeniden düzenlenecek.

Yeni düzenleme Meclis'ten geçti: Emniyet kadrolarında oranlar değişiyor | Bazı eski personele yeniden başvuru hakkı 3

RÜTBELERE GÖRE YENİ KADRO ORANLARI

Her amir rütbesinde bulunması gereken toplam kadro sayısı oranı birinci sınıf emniyet müdürü için 10 binde 65, ikinci sınıf emniyet müdürü için 10 binde 75, üçüncü sınıf emniyet müdürü için 10 binde 90, dördüncü sınıf emniyet müdürü için 10 binde 100, emniyet amiri için 10 binde 300, başkomiser için 10 binde 310, komiser için 10 binde 320, komiser yardımcısı için 10 binde 330 olacak.

Emniyet Rütbesi Yeni Kadro Oranı (10 Binde)
1. Sınıf Emniyet Müdürü 65
2. Sınıf Emniyet Müdürü 75
3. Sınıf Emniyet Müdürü 90
4. Sınıf Emniyet Müdürü 100
Emniyet Amiri 300
Başkomiser 310
Komiser 320
Komiser Yardımcısı 330

Bu düzenleme dolayısıyla önceki oranlar yönünden geçerli olan geçici madde yürürlükten kaldırılacak.

Yeni düzenleme Meclis'ten geçti: Emniyet kadrolarında oranlar değişiyor | Bazı eski personele yeniden başvuru hakkı 4

SAĞLIK SEBEBİYLE İLİŞİĞİ KESİLENLER İÇİN BAŞVURU HAKKI

Kanun'daki değişiklikle Emniyet Genel Müdürlüğü eğitim ve öğretim kurumlarına girişte aranan sağlık şartlarını taşımadıkları gerekçesiyle eğitim ve öğretim kurumlarından ilişiği kesilenlerden yargı kararına istinaden eğitim ve öğretime devam ederek mezun olan ve polis memuru veya polis amiri rütbesiyle Emniyet Hizmetleri Sınıfı'na atanan, daha sonra sağlık sebeplerine dayanan yargı kararı gereğince devlet memurluğundan ilişiği kesilmiş olanlar, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğü'ne başvurmaları halinde Genel İdare Hizmetleri (GİH) Sınıfı'nda durumlarına uygun ünvana atanacak.

Yeni düzenleme Meclis'ten geçti: Emniyet kadrolarında oranlar değişiyor | Bazı eski personele yeniden başvuru hakkı 5

ATAMALARDA HANGİ ŞARTLAR ARANACAK?

Yapılacak atamalarda Devlet Memurları Kanunu'ndaki şartlar ile Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarına açıktan yapılacak atamalar için belirlenmiş olan sağlık şartlarına uygunluk aranacak.

Yeni düzenleme Meclis'ten geçti: Emniyet kadrolarında oranlar değişiyor | Bazı eski personele yeniden başvuru hakkı 6

Düzenleme kapsamında yapılacak olan devlet memurluğuna açıktan atama işlemleri ile ilgili diğer usul ve esaslar, Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenecek.

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