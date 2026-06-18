Emniyet Teşkilatı'na yönelik düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 6 maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre düzenlemeyle Emniyet Teşkilat Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor.

Buna göre Emniyet Teşkilatı'nda yönetim kapasitesinin artırılması, denetim ve gözetim mekanizmasının güçlendirilmesi, karar alma sürelerinin hızlandırılması, personel motivasyonu ve kariyer planlamasının desteklenmesi, stratejik planlama ve uzmanlaşmanın geliştirilmesi amacıyla her amir rütbesinde bulunması gereken azami oranlar yeniden düzenlenecek.

RÜTBELERE GÖRE YENİ KADRO ORANLARI

Her amir rütbesinde bulunması gereken toplam kadro sayısı oranı birinci sınıf emniyet müdürü için 10 binde 65, ikinci sınıf emniyet müdürü için 10 binde 75, üçüncü sınıf emniyet müdürü için 10 binde 90, dördüncü sınıf emniyet müdürü için 10 binde 100, emniyet amiri için 10 binde 300, başkomiser için 10 binde 310, komiser için 10 binde 320, komiser yardımcısı için 10 binde 330 olacak.

Emniyet Rütbesi Yeni Kadro Oranı (10 Binde) 1. Sınıf Emniyet Müdürü 65 2. Sınıf Emniyet Müdürü 75 3. Sınıf Emniyet Müdürü 90 4. Sınıf Emniyet Müdürü 100 Emniyet Amiri 300 Başkomiser 310 Komiser 320 Komiser Yardımcısı 330

Bu düzenleme dolayısıyla önceki oranlar yönünden geçerli olan geçici madde yürürlükten kaldırılacak.