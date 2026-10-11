Ekran başındakiler bile şaşırdı! 200 bin TL’lik beyin yakan logo sorusu
ATV ekranlarında yayınlanan ve yıllardır ilgiyle takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde heyecan dolu anlar yaşandı. Usta oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunduğu yarışmada, 21 yaşındaki Emrullah Erol, başarılı performansıyla 200 bin TL değerindeki soruya kadar ilerledi. Galatasaray Üniversitesinin logosuyla ilgili soruda zorlanan genç yarışmacının hamlesi ve sorunun cevabı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
GENÇ YARIŞMACININ HEDEFİ EĞİTİMİNE YATIRIM YAPMAK
Her pazar akşamı birbirinden dikkat çekici sorularla izleyicileri ekran başına toplayan yarışmanın bu haftaki bölümünde Emrullah Erol dikkat çekti.
Şanlıurfa doğumlu olan ve İstanbul'da yaşayan 21 yaşındaki Erol, Koç Üniversitesinde Endüstri Mühendisliği ve Ekonomi bölümlerinde aldığı eğitimle öne çıktı.
Büyük ödüle giden yolda emin adımlarla ilerleyen Emrullah Erol, yarışmadan kazanacağı parayı eğitim hayatına yatırım yapmak için değerlendirmeyi hedeflediğini belirterek, "Yarışmadan elde edeceğim para ödülünü eğitim hayatıma yatırım yapmak için değerlendirmeyi hedefliyorum." ifadelerini kullandı.
200 BİN TL'LİK BEYİN YAKAN LOGO SORUSU
Peş peşe verdiği doğru yanıtlarla karşısına çıkan soruları aşan genç yarışmacı, 200 bin TL değerindeki kritik soruya ulaştı.
Ekran başındaki izleyicileri de merakta bırakan sorunun şıkları şöyle sıralandı:
• A: Kırmızı ve kırmızı
• B: Sarı ve kırmızı
• C: Sarı ve sarı
• D: Kırmızı ve sarı