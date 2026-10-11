300 BİN TL'LİK SORUDA VEDA ETTİ

Doğru yanıtın ardından 300 bin TL değerindeki soruya geçmeye hak kazanan Emrullah Erol, bu aşamada yarışmaya devam edemedi. Başarılı bir performans sergileyen genç yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'den 50 bin TL ödülle ayrıldı.