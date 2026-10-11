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Ekran başındakiler bile şaşırdı! 200 bin TL’lik beyin yakan logo sorusu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV ekranlarında yayınlanan ve yıllardır ilgiyle takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde heyecan dolu anlar yaşandı. Usta oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunduğu yarışmada, 21 yaşındaki Emrullah Erol, başarılı performansıyla 200 bin TL değerindeki soruya kadar ilerledi. Galatasaray Üniversitesinin logosuyla ilgili soruda zorlanan genç yarışmacının hamlesi ve sorunun cevabı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Ekran başındakiler bile şaşırdı! 200 bin TL’lik beyin yakan logo sorusu 1

GENÇ YARIŞMACININ HEDEFİ EĞİTİMİNE YATIRIM YAPMAK

Her pazar akşamı birbirinden dikkat çekici sorularla izleyicileri ekran başına toplayan yarışmanın bu haftaki bölümünde Emrullah Erol dikkat çekti.

Ekran başındakiler bile şaşırdı! 200 bin TL’lik beyin yakan logo sorusu 2

Şanlıurfa doğumlu olan ve İstanbul'da yaşayan 21 yaşındaki Erol, Koç Üniversitesinde Endüstri Mühendisliği ve Ekonomi bölümlerinde aldığı eğitimle öne çıktı.

Ekran başındakiler bile şaşırdı! 200 bin TL’lik beyin yakan logo sorusu 3

Büyük ödüle giden yolda emin adımlarla ilerleyen Emrullah Erol, yarışmadan kazanacağı parayı eğitim hayatına yatırım yapmak için değerlendirmeyi hedeflediğini belirterek, "Yarışmadan elde edeceğim para ödülünü eğitim hayatıma yatırım yapmak için değerlendirmeyi hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

Ekran başındakiler bile şaşırdı! 200 bin TL’lik beyin yakan logo sorusu 4

200 BİN TL'LİK BEYİN YAKAN LOGO SORUSU

Peş peşe verdiği doğru yanıtlarla karşısına çıkan soruları aşan genç yarışmacı, 200 bin TL değerindeki kritik soruya ulaştı.

200 BİN TL'LİK BEYİN YAKAN LOGO SORUSU
Ekran başındakiler bile şaşırdı! 200 bin TL’lik beyin yakan logo sorusu 5
Stüdyoda heyecanlı anların yaşandığı sırada Oktay Kaynarca, Erol'a şu soruyu yöneltti:
"Galatasaray Üniversitesinin günümüzdeki logosunda, iç içe geçmiş şekilde olan 'G' ve 'S' harfleri sırasıyla hangi renktedir?"

Ekran başındaki izleyicileri de merakta bırakan sorunun şıkları şöyle sıralandı:

• A: Kırmızı ve kırmızı
• B: Sarı ve kırmızı
• C: Sarı ve sarı
• D: Kırmızı ve sarı

Ekran başındakiler bile şaşırdı! 200 bin TL’lik beyin yakan logo sorusu 6

JOKERİNİ KULLANDI, DOĞRU ŞIKKI BULDU

Soru karşısında uzun süre düşünen ve risk almak istemeyen Emrullah Erol, çift cevap jokerini kullanmaya karar verdi.

Ekran başındakiler bile şaşırdı! 200 bin TL’lik beyin yakan logo sorusu 7

Tercihini D şıkkından yana kullanan genç yarışmacı, "Kırmızı ve sarı." yanıtını verdi. Cevabının doğru çıkmasıyla birlikte hem yarışmacı hem de stüdyodakiler rahat bir nefes aldı.

Ekran başındakiler bile şaşırdı! 200 bin TL’lik beyin yakan logo sorusu 8

300 BİN TL'LİK SORUDA VEDA ETTİ

Doğru yanıtın ardından 300 bin TL değerindeki soruya geçmeye hak kazanan Emrullah Erol, bu aşamada yarışmaya devam edemedi. Başarılı bir performans sergileyen genç yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'den 50 bin TL ödülle ayrıldı.

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