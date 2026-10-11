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Ev başka kayada, bahçesi başka! Uçurumun kenarında akıllara durgunluk veren manzara

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde yaklaşık 168 metre yüksekliğindeki kayalığın üzerinde bulunan ev, sıra dışı konumuyla dikkat çekiyor. Evin ayrı bir kayalıkta yer alan bahçesine ise iki kayayı birbirine bağlayan köprüden geçilerek ulaşılıyor.

Ev başka kayada, bahçesi başka! Uçurumun kenarında akıllara durgunluk veren manzara 1

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde uçurumun kenarına inşa edilen bir ev, görenleri şaşırtıyor. Kanyonun üzerinde yükselen kayalıklardan birinde ev, diğerinde ise bahçe bulunuyor. Murat Aktaş'ın yaşadığı ev ile bahçesi arasındaki ulaşım, iki kayalığı birbirine bağlayan betonarme köprüyle sağlanıyor.

Ev başka kayada, bahçesi başka! Uçurumun kenarında akıllara durgunluk veren manzara 2

168 METRE YÜKSEKTE

Çüngüş ilçesinde dere yatağından yaklaşık 168 metre yüksekte bulunan kayalık üzerindeki ev, alışılmışın dışındaki konumuyla dikkat çekiyor.

Ev başka kayada, bahçesi başka! Uçurumun kenarında akıllara durgunluk veren manzara 3

Uçurumun kenarındaki evin bahçesi, hemen yanındaki ayrı bir kayalıkta yer alıyor. Evden bahçeye geçmek isteyenler, iki kayalık arasındaki betonarme köprüyü kullanıyor.

Ev başka kayada, bahçesi başka! Uçurumun kenarında akıllara durgunluk veren manzara 4

YILLAR ÖNCE TAHTA KÖPRÜ VARDI

Bölgede 1965 öncesine kadar Müslüman ve gayrimüslimlere ait kerpiç bir yapının bulunduğu belirtiliyor. Bu tarihten sonra Murat Aktaş'ın dedeleri, aynı alana betonarme bir yapı inşa etti.

Ev başka kayada, bahçesi başka! Uçurumun kenarında akıllara durgunluk veren manzara 5

Ev ile bahçeyi birbirine bağlayan köprü de yıllar içinde değişti. Önceleri ahşap olan köprünün yerini betonarme köprü aldı.

Ev başka kayada, bahçesi başka! Uçurumun kenarında akıllara durgunluk veren manzara 6

"EV AYRI BİR KAYA ÜZERİNDE, BAHÇE AYRI BİR KAYA ÜZERİNDE"

İlçe sakini İsmail Can, "Tek Kale" olarak bilinen yapının geçmişini anlattı. Bölgenin geçmişte eğlence amacıyla kullanıldığını belirten Can, yaşanan bir düşme olayının ardından alanın kapatıldığını söyledi. Can, yapının daha sonra Murat Aktaş'ın dedeleri tarafından yeniden inşa edildiğini ifade etti.

Ev başka kayada, bahçesi başka! Uçurumun kenarında akıllara durgunluk veren manzara 7

Evin konumunu anlatan Can, "Ev ayrı bir kaya üzerinde, bahçe ayrı bir kaya üzerinde. İkisini birbirine bağlayan bir köprü var. Çok güzel bir yapı. Altta büyük bir kanyon var. Dereden yüksekliği 168 metre olarak biliyorum. Dışarıdan gelen özelikle burayı görmek istiyor. Çok güzel bir yapı, gelip görmelerini de isterim" diye konuştu.

Ev başka kayada, bahçesi başka! Uçurumun kenarında akıllara durgunluk veren manzara 8

DIŞARIDAN GELENLER ÖNCE BU EVİ GÖRMEK İSTİYOR

Kayalıkların üzerindeki ev, Çüngüş'e gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. İsmail Can, ilçeye dışarıdan gelenlerin özellikle bu yapıyı görmek istediğini belirterek ziyaretçileri bölgeye davet etti.

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