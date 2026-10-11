Ev başka kayada, bahçesi başka! Uçurumun kenarında akıllara durgunluk veren manzara
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde yaklaşık 168 metre yüksekliğindeki kayalığın üzerinde bulunan ev, sıra dışı konumuyla dikkat çekiyor. Evin ayrı bir kayalıkta yer alan bahçesine ise iki kayayı birbirine bağlayan köprüden geçilerek ulaşılıyor.
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde uçurumun kenarına inşa edilen bir ev, görenleri şaşırtıyor. Kanyonun üzerinde yükselen kayalıklardan birinde ev, diğerinde ise bahçe bulunuyor. Murat Aktaş'ın yaşadığı ev ile bahçesi arasındaki ulaşım, iki kayalığı birbirine bağlayan betonarme köprüyle sağlanıyor.
168 METRE YÜKSEKTE
Çüngüş ilçesinde dere yatağından yaklaşık 168 metre yüksekte bulunan kayalık üzerindeki ev, alışılmışın dışındaki konumuyla dikkat çekiyor.
Uçurumun kenarındaki evin bahçesi, hemen yanındaki ayrı bir kayalıkta yer alıyor. Evden bahçeye geçmek isteyenler, iki kayalık arasındaki betonarme köprüyü kullanıyor.
YILLAR ÖNCE TAHTA KÖPRÜ VARDI
Bölgede 1965 öncesine kadar Müslüman ve gayrimüslimlere ait kerpiç bir yapının bulunduğu belirtiliyor. Bu tarihten sonra Murat Aktaş'ın dedeleri, aynı alana betonarme bir yapı inşa etti.
Ev ile bahçeyi birbirine bağlayan köprü de yıllar içinde değişti. Önceleri ahşap olan köprünün yerini betonarme köprü aldı.