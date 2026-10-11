Ev başka kayada, bahçesi başka! Uçurumun kenarında akıllara durgunluk veren manzara

İlçe sakini İsmail Can, "Tek Kale" olarak bilinen yapının geçmişini anlattı. Bölgenin geçmişte eğlence amacıyla kullanıldığını belirten Can, yaşanan bir düşme olayının ardından alanın kapatıldığını söyledi. Can, yapının daha sonra Murat Aktaş'ın dedeleri tarafından yeniden inşa edildiğini ifade etti.

Evin konumunu anlatan Can, "Ev ayrı bir kaya üzerinde, bahçe ayrı bir kaya üzerinde. İkisini birbirine bağlayan bir köprü var. Çok güzel bir yapı. Altta büyük bir kanyon var. Dereden yüksekliği 168 metre olarak biliyorum. Dışarıdan gelen özelikle burayı görmek istiyor. Çok güzel bir yapı, gelip görmelerini de isterim" diye konuştu.