Süper Lig'de 7. haftada bir ilk yaşandı: Puan durumunda sıralama nasıl?

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta heyecanı oynanan üç karşılaşmayla devam ederken alınan sonuçlar puan tablosundaki dengeleri değiştirdi. Günün öne çıkan mücadelesinde Beşiktaş, sahasında ağırladığı Kocaelispor'u 2-1 mağlup ederek zirve yarışında kritik bir galibiyete imza attı. Gaziantep FK deplasmanına çıkan Arca Çorum FK, rakibini 3-0 yenerek haftayı üç puanla kapattı. Tümosan Konyaspor ile Başakşehir arasındaki mücadelede ise gol sesi çıkmadı ve iki ekip sahadan birer puanla ayrıldı.

BU SEZON İLK!

Süper Lig'in 7. haftası ilginç bir istatistiğe de sahne oldu.

Bu sezon ilk defa Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor dörtlüsünün tamamı bir Süper Lig haftasından galibiyetle ayrıldı.

Peki, bu sonuçların ardından Süper Lig'de zirve yarışı nasıl şekillendi? İşte ligde güncel puan durumu...