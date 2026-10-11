Süper Lig'de 7. haftada bir ilk yaşandı: Puan durumunda sıralama nasıl?
Trendyol Süper Lig'in 7. haftası geride kaldı. Amedspor'un Gençlerbirliği karşısında puan kaybettiği, Çorum'un yeni hocası Burak Yılmaz'la 3 gollü zafer aldığı, Trabzonspor'un karadeniz derbisinde üstün olduğu haftada birbirinden heyecanlı maçlar oynandı. Zirvedeki yarış ise bu hafta adeta alev aldı. Tablonun ilk 5 basamağında yer alan takımlar arasında sadece 3 puan farkı olması rekabetin dozunu gözler önüne serdi. İşte 7. haftada 4 büyüklerin maçlarının ardından oluşan puan durumu...
Trendyol Süper Lig'de 7. hafta heyecanı oynanan üç karşılaşmayla devam ederken alınan sonuçlar puan tablosundaki dengeleri değiştirdi. Günün öne çıkan mücadelesinde Beşiktaş, sahasında ağırladığı Kocaelispor'u 2-1 mağlup ederek zirve yarışında kritik bir galibiyete imza attı. Gaziantep FK deplasmanına çıkan Arca Çorum FK, rakibini 3-0 yenerek haftayı üç puanla kapattı. Tümosan Konyaspor ile Başakşehir arasındaki mücadelede ise gol sesi çıkmadı ve iki ekip sahadan birer puanla ayrıldı.
BU SEZON İLK!
Süper Lig'in 7. haftası ilginç bir istatistiğe de sahne oldu.
Bu sezon ilk defa Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor dörtlüsünün tamamı bir Süper Lig haftasından galibiyetle ayrıldı.
Peki, bu sonuçların ardından Süper Lig'de zirve yarışı nasıl şekillendi? İşte ligde güncel puan durumu...
AMEDSPOR'UN GALİBİYETİ UZATMALARDA KAÇTI!
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Amedspor ile Gençlerbirliği arasında oynanan mücadele 2-2'lik beraberlikle tamamlandı. Dia Saba'nın 25. dakikada penaltıdan kaydettiği golle öne geçen Amedspor, Rafael Luis'in 54. dakikadaki golüne engel olamadı. Samuel Ballet'nin 68. dakikada attığı golle yeniden üstünlüğü yakalayan Amedspor, 90+2. dakikada Thalisson'un kafa golüyle galibiyeti kaçırdı. Bu sonuçla Amedspor 14 puana yükselerek üçüncü sıradaki yerini korurken Gençlerbirliği 8 puana ulaştı.
TRABZONSPOR HATA YAPMADI
Trabzonspor, Samsunspor karşısında sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak hanesine üç puan daha yazdırdı. Bordo-mavililer, hücumda bulduğu gollerle sonuca giderken savunmada da rakibine gol izni vermedi. Puanını 13'e çıkaran Karadeniz temsilcisi, Fenerbahçe ile aynı puana ulaştı. Trabzonspor böylece lider Galatasaray ile arasındaki üç puanlık farkı korudu.
ÇORUM FK GAZİANTEP'TE FARKLI KAZANDI!
Arca Çorum FK, Gaziantep FK deplasmanında elde ettiği 3-0'lık galibiyetle haftanın dikkat çeken sonuçlarından birine imza attı. Rakip sahada üç gol bulan Çorum temsilcisi, puanını 10'a yükselterek üst sıralara yaklaşma yolunda önemli bir adım attı. Gaziantep FK ise taraftarı önünde aldığı yenilgiyle 8 puanda kaldı.
KONYA'DA GOL SESİ ÇIKMADI
Günün diğer karşılaşmasında Tümosan Konyaspor ile Başakşehir, Konya'da golsüz berabere kaldı. İki takım da 90 dakika boyunca gol bulamayınca mücadele 0-0 sona erdi. Bu sonuçla Konyaspor puanını 5'e, Başakşehir ise 8'e yükseltti.
BEŞİKTAŞ KOCAELİSPOR'U DEVİRDİ
Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Kocaelispor'u 2-1 mağlup ederek haftanın önemli galibiyetlerinden birine imza attı. Orkun Kökçü ve Dusan Vlahovic'in golleriyle üç puana ulaşan siyah-beyazlılar, puanını 15'e yükseltti. Bu sonuçla ikinci sıraya yerleşen Beşiktaş, lider Galatasaray ile arasındaki farkı bir puana indirerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendirdi.