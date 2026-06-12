Edirne’de Başkan Erdoğan’a yoğun ilgi: Vatandaşlarla kafede samimi buluşma

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Selimiye Camii'nin yeniden ibadete açılışını gerçekleştirerek Edirne'de tarihi bir güne imza attı. Toplu açılış ve anahtar teslim törenlerinin ardından Saraçlar Caddesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan, çay içip sohbet ederek yoğun ilgi gördü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Edirne'de adeta yatırım ve eser mesaisi gerçekleştirdi. ERDOĞAN'DAN MUHALEFETE TEPKİ: VEKİL MİSİNİZ YOKSA MİLİTAN MI? Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği Selimiye Camii'nin restorasyonunun tamamlanmasının ardından yeniden ibadete açılışını yapan Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte kentte yapımı tamamlanan çok sayıda proje ve tesisin toplu açılış törenine katıldı.

Anahtar teslim programında vatandaşlarla buluşan ve hak sahiplerine müjdeler veren Erdoğan, Edirne'nin geleceğine yön verecek yatırımların süreceğinin mesajını verdi. Yoğun programın ardından Edirne Valiliği'ne geçen Başkan Erdoğan, Vali Yunus Sezer'den kent genelinde devam eden projelere ilişkin kapsamlı bir brifing aldı.

Edirne'nin kalkınması ve vatandaşların refahı için yürütülen çalışmaları yakından takip ettiklerini vurgulayan Başkan Erdoğan, şehrin her alanda gelişimini destekleyecek yatırımların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Valilik ziyaretinin ardından kentin en işlek noktalarından biri olan Saraçlar Caddesi'ne geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Cadde boyunca kendisine sevgi gösterilerinde bulunan Edirnelileri selamlayan Erdoğan, trafiğe kapalı alanda bulunan bir kafede vatandaşlarla bir araya geldi.

Çay eşliğinde samimi sohbetler gerçekleştiren Erdoğan, yaklaşık 20 dakika boyunca vatandaşların talep ve görüşlerini dinledi. Gençlerden yaşlılara kadar her kesimden vatandaşla yakından ilgilenen Erdoğan, sıcak ve samimi görüntüler verdi.