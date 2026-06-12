LGS'de bu yıl ilk kez uygulanacak! Sıralara yerleştirildi | İşte hazırlanan beslenme paketi

LGS kapsamında yarın (13 Haziran Cumartesi) gerçekleştirilecek olan merkezi sınav için tüm hazırlıklar tamamlandı. 1 milyonu aşkın öğrencinin ter dökeceği sınavda, bu yıl ilk kez talep eden öğrencilere özel "beslenme paketi" desteği sağlanacak.

Liseye geçecek 8'inci sınıf öğrencileri için sınav maratonu başlıyor. Yarın uygulanacak olan LGS, iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınavın ilk oturumu olan sözel bölüm sınavı saat 09.30'da başlayacak ve 10.45'te sona erecek.

Öğrencilere bu bölümde Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dilden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre tanınacak.

İkinci oturuma geçmeden önce 45 dakika mola verilecek. Bu süre zarfında öğrenciler okulun bahçesinde dolaşabilecek veya ihtiyaçlarını giderebilecek.

İkinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak ve 12.50'de sona erecek. İkinci oturumda öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre tanınacak.