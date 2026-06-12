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LGS'de bu yıl ilk kez uygulanacak! Sıralara yerleştirildi | İşte hazırlanan beslenme paketi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

LGS kapsamında yarın (13 Haziran Cumartesi) gerçekleştirilecek olan merkezi sınav için tüm hazırlıklar tamamlandı. 1 milyonu aşkın öğrencinin ter dökeceği sınavda, bu yıl ilk kez talep eden öğrencilere özel "beslenme paketi" desteği sağlanacak.

LGS'de bu yıl ilk kez uygulanacak! Sıralara yerleştirildi | İşte hazırlanan beslenme paketi 1

Liseye geçecek 8'inci sınıf öğrencileri için sınav maratonu başlıyor. Yarın uygulanacak olan LGS, iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınavın ilk oturumu olan sözel bölüm sınavı saat 09.30'da başlayacak ve 10.45'te sona erecek.

LGS'de bu yıl ilk kez uygulanacak! Sıralara yerleştirildi | İşte hazırlanan beslenme paketi 2

Öğrencilere bu bölümde Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dilden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre tanınacak.

LGS'de bu yıl ilk kez uygulanacak! Sıralara yerleştirildi | İşte hazırlanan beslenme paketi 3

İkinci oturuma geçmeden önce 45 dakika mola verilecek. Bu süre zarfında öğrenciler okulun bahçesinde dolaşabilecek veya ihtiyaçlarını giderebilecek.

LGS'de bu yıl ilk kez uygulanacak! Sıralara yerleştirildi | İşte hazırlanan beslenme paketi 4

İkinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak ve 12.50'de sona erecek. İkinci oturumda öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre tanınacak.

LGS'de bu yıl ilk kez uygulanacak! Sıralara yerleştirildi | İşte hazırlanan beslenme paketi 5

TOPLAM 1 MİLYON 22 BİN 658 ÖĞRENCİ BAŞVURDU
Sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçede 1 milyon 22 bin 104 öğrenci, yurt dışında ise 8 ülkede yer alan 11 sınav merkezinde 554 öğrenci olmak üzere toplam 1 milyon 22 bin 658 adayın katılımı ile gerçekleştirilecek.

LGS'de bu yıl ilk kez uygulanacak! Sıralara yerleştirildi | İşte hazırlanan beslenme paketi 6

İLK KEZ TALEP EDEN ADAYLARA ÖZEL BESLENME PAKETLERİ DAĞITILACAK
Sınavın sağlıklı ve güvenli bir ortamda yapılabilmesi amacıyla okullarda sınav salonları düzenlendi, sınıf numaralandırmaları yapıldı ve yönlendirme levhaları yerleştirildi.

LGS'de bu yıl ilk kez uygulanacak! Sıralara yerleştirildi | İşte hazırlanan beslenme paketi 7

Temizlik ve hijyen çalışmalarının da titizlikle yürütüldüğü okullarda, öğrencilerin sınav günü herhangi bir aksaklık yaşamaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığı gözlemlendi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav güvenliğini artırmak için bazı sınav merkezlerinde yapay zeka destekli kamera sistemlerinin kullanılacağı da öğrenildi.

LGS'de bu yıl ilk kez uygulanacak! Sıralara yerleştirildi | İşte hazırlanan beslenme paketi 8

Bunun yanı sıra Bakanlık, ilk kez öğrencilerin sınav aralarında beslenme ihtiyaçlarını karşılamaları için talep eden adaylara özel beslenme paketleri dağıtacak. Beslenme paketinde ceviz, kuru üzüm, su ve protein bar yer alıyor.

LGS'de bu yıl ilk kez uygulanacak! Sıralara yerleştirildi | İşte hazırlanan beslenme paketi 9

SONUÇLAR 10 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK
Sınav sonuçlarının 10 Temmuz'da "meb.gov.tr" adresinden ilan edileceği açıklandı. Sınav sonuç belgelerinin posta yoluyla gönderilmeyeceği de belirtilirken, tercihlere esas kontenjan tablolarının da aynı tarihte yayımlanacağı kaydedildi.

LGS'de bu yıl ilk kez uygulanacak! Sıralara yerleştirildi | İşte hazırlanan beslenme paketi 10

Öğrencilerin tercih işlemlerini 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapabileceği aktarılırken, yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ise 5 Ağustos'ta ilan edileceği ifade edildi.

LGS'de bu yıl ilk kez uygulanacak! Sıralara yerleştirildi | İşte hazırlanan beslenme paketi 11

Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları da 5-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

LGS'de bu yıl ilk kez uygulanacak! Sıralara yerleştirildi | İşte hazırlanan beslenme paketi 12

İşte hazırlanan beslenme paketleri

LGS'de bu yıl ilk kez uygulanacak! Sıralara yerleştirildi | İşte hazırlanan beslenme paketi 13

İşte hazırlanan beslenme paketleri

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