CHP İlçe Başkanı’na selam vermeyen esnafa ceza

İstanbul Üsküdar’da CHP İlçe Başkanı Berk Tütüncü’nün, esnaf ziyareti sırasında selamını almadığını öne sürdüğü bir işletme sahibiyle tartışma yaşadığı iddia edildi. Telefonla konuştuğu için kendisini fark etmediğini belirten esnaf Mehmet Şahin, Tütüncü’nün ziyaretinden iki gün sonra belediye zabıta ekiplerinin dükkâna gelerek peş peşe cezalar uyguladığını söyledi. Reklam panolarının söküldüğünü ve çifte standart uygulandığını savunan Şahin, yaşanan süreci A Haber’e anlattı.