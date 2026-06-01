Bayramda çalışanlara kuruşu kuruşuna mesai hesabı! Asgari ücretliden 100 bin TL maaşlıya ek ödeme tablosu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kurban Bayramı boyunca çalışan milyonlarca işçiyi ilgilendiren mesai hesapları netleşti. Resmi tatillerde görev yapanlara normal ücretlerinin yanı sıra ilave ödeme yapılırken, asgari ücretli bir çalışan 4,5 günlük bayram mesaisinde net 4 bin 211 TL ek ücret alacak. Peki maaşı 30 bin ile 100 bin TL arasında olanlar bayram mesaisinden kaç lira ek gelir elde edecek?

Kurban Bayramı boyunca milyonlarca çalışan tatil yaparken, birçok sektörde ise mesailer devam etti. İş Kanunu'na göre resmi tatillerde çalışan işçilere normal ücretlerinin yanı sıra ilave ödeme yapılması gerekiyor. Bayramda görev yapan çalışanlar için ek mesai hesapları netleşirken, asgari ücretliden 100 bin lira maaşlı çalışanlara kadar herkesin alacağı ek ücret ortaya çıktı. İşte bayram mesaisinde çalışanların maaşlarına yansıyacak ilave ödemelerin detayları...

BAYRAMDA ÇALIŞANA 4,5 GÜN MESAİ HAKKI

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in Sabah'ta yer alan haberine göre yasalarımızda dini ve milli bayramlar resmi tatil olarak kabul ediliyor. Böylece arefe günü ile birlikte Kurban Bayramı 4,5 gün resmi tatil olarak kutlandı. Resmi tatillerde çalışılmaması dışında bir ücretlendirme sistemi de bulunuyor.

Birçok sektör resmi tatillerde iş başında olmak zorunda. Böylece işçiler tatil yerine çalışıyorlar. Bu da yasalarımıza göre ücretlendiriliyor. Kurban Bayramı için hükümet 9 günlük tatil ilan etse de mesai 4,5 günlük bayram günleri için geçerli oluyor.

BAYRAM MESAİSİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIYOR?

Aylık maaş alarak çalışan bir kişinin toplam brüt ücreti 30 güne bölünerek bir günlük ücret tutarı hesap ediliyor. Çıkan rakam ikiyle çarpılarak bayram çalışmasının ücreti bulunuyor.

Yani maaşı 30.000 lira olan bir işçinin günlük yevmiyesi 1.000 lira olarak hesaplanıyor. Bu işçiye bayramda çalıştığı her gün için 1.000 liraya ilaveten ayrıca 1.000 lira ödeniyor. Bayramda çalıştığı gün için 1.000 lira değil, 2.000 lira alıyor. Böylece maaşına ilaveten her gün için 1.000 TL daha ödenmiş oluyor.

Eğer bayram günü buna ilaveten mesai de yapmışsa, yani 7,5 saatten fazla çalışmışsa her saat çalışması için de yüzde 50 fazlasıyla ücret ödeniyor.

Asgari ücretli bir işçiye 2026 yılı için günlük brüt 1.101 TL, net olarak da 935,85 TL ücret ödenmesi gerekiyor. 4,5 günlük bayram tatilinin tamamında çalışmak zorunda kalan asgari ücretli işçiye normal ücretine ilave olarak net 4.211,33 TL ücret ödenecek.

BAYRAMDA FAZLA MESAİ YAPANLAR AYRICA ÜCRET ALIYOR

Bayramlarda yapılan çalışmaların ücreti nakit olarak ödeniyor. Bu çalışmalar yerine izin kullandırma gibi bir uygulama mevzuata aykırı kabul ediliyor. O yüzden çalışan işçilere izin yerine paralarının ödenmesi gerekiyor.

Bayramda çalışanlar fazladan yevmiye alırken, eğer bir de fazla mesai yapmışlarsa yani haftalık çalışma süresi 45 saati geçerse bu kez ayrıca fazla çalışma ücreti daha alıyorlar.

GAZETECİLERİN BAYRAM MESAİSİ NEDEN FARKLI HESAPLANIYOR?

Bayramlarda çalışan sektörlerin başında medya geliyor. Gazetecilerin bayramlarda çalışmaları diğer işçilere göre farklı ücretlendiriliyor. Basın İş Kanunu'nda genel tatil ücreti kavramı bulunmuyor. Bu yüzden de gazetecilerin çalışmaları tatil ücreti olarak değil fazla mesai olarak değerlendiriliyor.

Diğer işçiler bayram çalışmalarında tam yevmiye alırken, gazetecilerde bu yevmiye yarım olarak yani fazla çalışma şeklinde uygulanıyor. Günlük 1.000 lira yevmiye alan bir işçi bayramda çalışınca 2.000 lira alırken, gazeteci tam gün çalıştığında 1.500 lira alıyor.

Gazetecide fazla çalışma ücreti saate göre belirleniyor. Dolayısıyla gazeteciler bayram günlerinde ya da resmi tatillerde kaç saat çalışmışlarsa o kadar saat ücretini yüzde 50 fazlasıyla alıyorlar.

İDARİ İZİN ÖZEL SEKTÖRÜ KAPSIYOR MU?

Bayramlarda kamu çalışanları için verilen idari izinler özel sektörde mesai olarak nitelenmiyor. Eğer işveren kendi inisiyatifiyle tatili uzatırsa bu durumda özel sektör çalışanları da idari izinli sayılıyor.

BAYRAM MESAİSİNDE İZİN YERİNE ÖDEME YAPILMAK ZORUNDA

Bayramlarda yapılan çalışmaların ücreti para olarak ödeniyor. Bu ödemelerin bir sonraki ücret ile birlikte verilmesi gerekiyor. Bu çalışmalar yerine izin kullandırma gibi bir uygulama mevzuata aykırı kabul ediliyor. O yüzden çalışan işçilere izin yerine paralarının ödenmesi gerekiyor.

Bayramda çalışanlar fazladan yevmiye alırken, bir de fazla mesai yapmışlarsa yani haftalık çalışma süresi 45 saati geçerse bu kez ayrıca fazla çalışma ücreti de alıyorlar.

Fazla mesailerin bir mali zorluk yoksa ödenmemesi işçiye haklı fesih ile tazminat alma hakkı da tanıyor. İş Kanunu'nun 24. maddesi bu hakkı düzenliyor.

HANGİ GÜNLERDE ÇALIŞANLAR MESAİ ALACAK?

26 Mayıs – Yarım gün
27 Mayıs – Tam gün
28 Mayıs – Tam gün
29 Mayıs – Tam gün
30 Mayıs – Tam gün

ASGARİ ÜCRETLİNİN MESAİ HESABI (NET)

Kalem Tutar
Brüt Maaş 33.030,00 TL
Net Maaş 28.075,50 TL
Günlük Brüt Ücret 1.101,00 TL
Günlük Net Ücret 935,85 TL
4,5 Günlük Brüt Ödeme 4.954,50 TL
4,5 Günlük Net Ödeme 4.211,33 TL
30 BİNDEN 100 BİN TL MAAŞA KADAR MESAİ HESABI (NET)

Aylık Net Maaş Günlük Net Ücret 4,5 Günlük Ek Bayram Mesaisi
30.000 TL 1.000 TL 4.500 TL
40.000 TL 1.333 TL 5.998 TL
50.000 TL 1.666 TL 7.497 TL
60.000 TL 2.000 TL 9.000 TL
70.000 TL 2.333 TL 10.498 TL
80.000 TL 2.666 TL 11.997 TL
90.000 TL 3.000 TL 13.500 TL
100.000 TL 3.333 TL 14.998 TL

Not: Hesaplamalar çalışanın Kurban Bayramı'ndaki 4,5 günlük resmi tatil süresinin tamamında çalıştığı ve fazla mesai yapmadığı varsayımıyla net ücret üzerinden hazırlanmıştır.

