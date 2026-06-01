Bayramda çalışanlara kuruşu kuruşuna mesai hesabı! Asgari ücretliden 100 bin TL maaşlıya ek ödeme tablosu

Kurban Bayramı boyunca çalışan milyonlarca işçiyi ilgilendiren mesai hesapları netleşti. Resmi tatillerde görev yapanlara normal ücretlerinin yanı sıra ilave ödeme yapılırken, asgari ücretli bir çalışan 4,5 günlük bayram mesaisinde net 4 bin 211 TL ek ücret alacak. Peki maaşı 30 bin ile 100 bin TL arasında olanlar bayram mesaisinden kaç lira ek gelir elde edecek?

Kurban Bayramı boyunca milyonlarca çalışan tatil yaparken, birçok sektörde ise mesailer devam etti. İş Kanunu'na göre resmi tatillerde çalışan işçilere normal ücretlerinin yanı sıra ilave ödeme yapılması gerekiyor. Bayramda görev yapan çalışanlar için ek mesai hesapları netleşirken, asgari ücretliden 100 bin lira maaşlı çalışanlara kadar herkesin alacağı ek ücret ortaya çıktı. İşte bayram mesaisinde çalışanların maaşlarına yansıyacak ilave ödemelerin detayları...

BAYRAMDA ÇALIŞANA 4,5 GÜN MESAİ HAKKI Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in Sabah'ta yer alan haberine göre yasalarımızda dini ve milli bayramlar resmi tatil olarak kabul ediliyor. Böylece arefe günü ile birlikte Kurban Bayramı 4,5 gün resmi tatil olarak kutlandı. Resmi tatillerde çalışılmaması dışında bir ücretlendirme sistemi de bulunuyor. Birçok sektör resmi tatillerde iş başında olmak zorunda. Böylece işçiler tatil yerine çalışıyorlar. Bu da yasalarımıza göre ücretlendiriliyor. Kurban Bayramı için hükümet 9 günlük tatil ilan etse de mesai 4,5 günlük bayram günleri için geçerli oluyor.

BAYRAM MESAİSİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIYOR? Aylık maaş alarak çalışan bir kişinin toplam brüt ücreti 30 güne bölünerek bir günlük ücret tutarı hesap ediliyor. Çıkan rakam ikiyle çarpılarak bayram çalışmasının ücreti bulunuyor. Yani maaşı 30.000 lira olan bir işçinin günlük yevmiyesi 1.000 lira olarak hesaplanıyor. Bu işçiye bayramda çalıştığı her gün için 1.000 liraya ilaveten ayrıca 1.000 lira ödeniyor. Bayramda çalıştığı gün için 1.000 lira değil, 2.000 lira alıyor. Böylece maaşına ilaveten her gün için 1.000 TL daha ödenmiş oluyor.

Eğer bayram günü buna ilaveten mesai de yapmışsa, yani 7,5 saatten fazla çalışmışsa her saat çalışması için de yüzde 50 fazlasıyla ücret ödeniyor. Asgari ücretli bir işçiye 2026 yılı için günlük brüt 1.101 TL, net olarak da 935,85 TL ücret ödenmesi gerekiyor. 4,5 günlük bayram tatilinin tamamında çalışmak zorunda kalan asgari ücretli işçiye normal ücretine ilave olarak net 4.211,33 TL ücret ödenecek.