Gram altında kritik viraj! İslam Memiş yatırımcıları uyardı, işte piyasaların beklediği o tarih
Altın fiyatlarında bayram sonrası hareketliliği başlarken, Finans Uzmanı İslam Memiş ile Ekonomist Tonguç Erbaş, A Haber canlı yayınında piyasaların nabzını tuttu. Orta Doğu'daki gelişmelerle altın fiyatlarının manipüle edildiğini savunan Memiş, yatırımcıları bekleyen kritik tarihe dikkat çekti. Erbaş ise ons altındaki geri çekilmenin gram altın üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.
PİYASALARIN GÖZÜ CUMA GÜNÜNDE
Haftanın en kritik gününün cuma olduğunu belirten İslam Memiş, hem Türkiye'de açıklanacak enflasyon verilerinin hem de ABD'de yayımlanacak işsizlik ve tarım dışı istihdam rakamlarının piyasaların seyrini doğrudan etkileyebileceğini söyledi.
Memiş, "Bu haftanın en kritik günü cuma günü. Türkiye'de enflasyon rakamlarını, ABD'de ise işsizlik oranları ve tarım dışı istihdam verilerini takip edeceğiz. Bu nedenle cuma günü hem iç hem de dış piyasalar açısından oldukça önemli" ifadelerini kullandı.
ALTINDAKİ DALGALANMANIN PERDE ARKASI
Altın piyasasında dalgalı seyrin sürdüğünü belirten Memiş, piyasalardaki belirsizlik ortamının bilinçli şekilde uzatıldığı görüşünü dile getirdi. "Altın tarafında dalgalı seyir devam ediyor. Sürecin uzaması bazı kesimlerin daha fazla kazanç elde etmesine neden oluyor" diyen Memiş, küresel gelişmelerin yatırımcılar tarafından yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.
PETROL FİYATLARINDA JEOPOLİTİK ETKİ
Piyasalarda petrol fiyatlarını etkileyen en önemli unsurun Orta Doğu'daki gelişmeler olduğunu belirten Memiş, bölgedeki tansiyonun fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ettiğini ifade etti. Memiş, jeopolitik risklerin uzamasının petrol piyasasında da sert hareketlere yol açabileceğini vurguladı.
BORSADA 14 BİN PUAN KRİTİK EŞİK
Bayram tatili sonrası piyasalardaki görünümü değerlendiren Ekonomist Tonguç Erbaş ise Borsa İstanbul'da 14 bin puan seviyesinin kritik bir eşik olduğunu söyledi. Erbaş, "Borsa sabah açılışında olumlu tepki verdi. 14 bin seviyesi 50 günlük ortalamamız açısından önemli. Bu seviyenin aşılması piyasada yeni bir görünüm oluşturabilir" değerlendirmesini yaptı.