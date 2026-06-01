Gram altında kritik viraj! İslam Memiş yatırımcıları uyardı, işte piyasaların beklediği o tarih

Altın fiyatlarında bayram sonrası hareketliliği başlarken, Finans Uzmanı İslam Memiş ile Ekonomist Tonguç Erbaş, A Haber canlı yayınında piyasaların nabzını tuttu. Orta Doğu'daki gelişmelerle altın fiyatlarının manipüle edildiğini savunan Memiş, yatırımcıları bekleyen kritik tarihe dikkat çekti. Erbaş ise ons altındaki geri çekilmenin gram altın üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.

Küresel piyasalarda bayram sonrası yeni haftaya hareketli bir başlangıç yapılırken, altın fiyatları yatırımcıların odağında yer aldı. A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Finans Uzmanı İslam Memiş ve Ekonomist Tonguç Erbaş, piyasaların yönünü belirleyecek kritik gelişmelere dikkat çekti.

İSLAM MEMİŞ ALTIN YATIRIMCILARI İÇİN KRİTİK TARİHİ AÇIKLADI
PİYASALARIN GÖZÜ CUMA GÜNÜNDE

Haftanın en kritik gününün cuma olduğunu belirten İslam Memiş, hem Türkiye'de açıklanacak enflasyon verilerinin hem de ABD'de yayımlanacak işsizlik ve tarım dışı istihdam rakamlarının piyasaların seyrini doğrudan etkileyebileceğini söyledi.

Memiş, "Bu haftanın en kritik günü cuma günü. Türkiye'de enflasyon rakamlarını, ABD'de ise işsizlik oranları ve tarım dışı istihdam verilerini takip edeceğiz. Bu nedenle cuma günü hem iç hem de dış piyasalar açısından oldukça önemli" ifadelerini kullandı.

ALTINDAKİ DALGALANMANIN PERDE ARKASI

Altın piyasasında dalgalı seyrin sürdüğünü belirten Memiş, piyasalardaki belirsizlik ortamının bilinçli şekilde uzatıldığı görüşünü dile getirdi. "Altın tarafında dalgalı seyir devam ediyor. Sürecin uzaması bazı kesimlerin daha fazla kazanç elde etmesine neden oluyor" diyen Memiş, küresel gelişmelerin yatırımcılar tarafından yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

PETROL FİYATLARINDA JEOPOLİTİK ETKİ

Piyasalarda petrol fiyatlarını etkileyen en önemli unsurun Orta Doğu'daki gelişmeler olduğunu belirten Memiş, bölgedeki tansiyonun fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ettiğini ifade etti. Memiş, jeopolitik risklerin uzamasının petrol piyasasında da sert hareketlere yol açabileceğini vurguladı.

BORSADA 14 BİN PUAN KRİTİK EŞİK

Bayram tatili sonrası piyasalardaki görünümü değerlendiren Ekonomist Tonguç Erbaş ise Borsa İstanbul'da 14 bin puan seviyesinin kritik bir eşik olduğunu söyledi. Erbaş, "Borsa sabah açılışında olumlu tepki verdi. 14 bin seviyesi 50 günlük ortalamamız açısından önemli. Bu seviyenin aşılması piyasada yeni bir görünüm oluşturabilir" değerlendirmesini yaptı.

ORTA DOĞU'DAKİ GELİŞMELER PETROLÜ HAREKETLENDİRDİ

Bayram süresince altın ve petrol fiyatlarında önemli hareketler yaşandığını belirten Erbaş, Orta Doğu'dan gelen haber akışının yeniden petrol fiyatlarını yukarı yönlü etkilediğini söyledi.

Erbaş, "Tansiyonun yeniden yükselmesi ve İran'a ilişkin gelişmeler petrol fiyatlarını tekrar 94 dolar seviyelerine yaklaştırdı" dedi.

GRAM ALTINDA GERİ ÇEKİLME

Altın fiyatlarındaki son görünümü değerlendiren Erbaş, gram altındaki geri çekilmenin temel nedeninin ons altındaki düşüş olduğunu belirtti. "Ons altında yaşanan geri çekilme nedeniyle gram altında da sınırlı bir düşüş görüyoruz. Şu an için piyasalarda yüksek oynaklık söz konusu değil" ifadelerini kullanan Erbaş, altın fiyatlarının küresel gelişmelere bağlı hareket etmeyi sürdüreceğini söyledi.

"HAFTAYA PİYASALAR İÇİN ÇOK DAHA KRİTİK OLACAK"

Önümüzdeki süreçte özellikle ABD ve İran'dan gelecek açıklamaların yakından takip edilmesi gerektiğini belirten Erbaş, olası bir anlaşmanın petrol fiyatlarında düşüşe, borsalarda ise yükselişe neden olabileceğini ifade etti. Erbaş, "Bu hafta yatay seyir devam edebilir ancak gelecek hafta piyasalar açısından çok daha kritik olacak" sözleriyle yatırımcıları uyardı.

1 HAZİRAN 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın piyasalarında 1 Haziran 2026 Pazartesi günü itibarıyla güncel fiyat aralıkları şöyle:

• Gram altın: 6.640 - 6.670 TL

• Çeyrek altın: 10.630 - 10.870 TL

• Ons altın: 4.495 - 4.510 dolar aralığı

Not: Veriler piyasalardaki anlık hareketlere göre değişiklik gösterebiliyor.

