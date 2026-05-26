Temmuz zammı için kritik hesap: Emekli ve memurun yeni maaşı kuruşu kuruşuna belli oluyor

Milyonlarca emekli ve memurun Temmuz zammı için geri sayım sürüyor. TÜİK'in 3 Haziran'da açıklayacağı mayıs enflasyonuyla birlikte 5 aylık zam oranı netleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 14,64'lük artış kesinleşirken, memur ve memur emeklilerinde enflasyon farkı oluştu. Gözler şimdi haziran enflasyonu ve maaş düzenlemelerine çevrildi.

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için Temmuz ayında yapılacak maaş zammına dair hesaplamalar netleşmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ilk 4 aylık enflasyon verileri sonrası emekliler için oluşan zam oranı yüzde 14,64 oldu. Memur ve memur emeklilerinde ise enflasyon farkı oluşurken, toplu sözleşme zammıyla birlikte maaş artışı yükselmeye başladı.

KRİTİK VERİ 3 HAZİRAN'DA AÇIKLANACAK TÜİK, mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini 3 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklayacak. Bu veriyle birlikte emekli ve memur maaşları için 5 aylık enflasyon farkı da netleşmiş olacak. Nihai zam oranı ise haziran enflasyonunun açıklanacağı 3 Temmuz 2026 tarihinde belli olacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ ŞİMDİDEN YÜZDE 14,64 ZAMMI GARANTİLEDİ TÜİK verilerine göre; Ocak enflasyonu yüzde 4,84

Şubat enflasyonu yüzde 2,96

Mart enflasyonu yüzde 1,94

Nisan enflasyonu yüzde 4,18 olarak gerçekleşti.

Buna göre 4 aylık toplam enflasyon yüzde 14,64 oldu. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en az yüzde 14,64'lük zam kesinleşmiş oldu. 4 aylık verilere göre emekli maaşlarında oluşacak tablo ise şöyle: Mevcut Maaş %14,64 Zamlı Maaş 20.000 TL 22.928 TL 25.000 TL 28.660 TL 30.000 TL 34.392 TL 40.000 TL 45.856 TL