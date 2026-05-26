CANLI YAYIN

Temmuz zammı için kritik hesap: Emekli ve memurun yeni maaşı kuruşu kuruşuna belli oluyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Milyonlarca emekli ve memurun Temmuz zammı için geri sayım sürüyor. TÜİK'in 3 Haziran'da açıklayacağı mayıs enflasyonuyla birlikte 5 aylık zam oranı netleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 14,64'lük artış kesinleşirken, memur ve memur emeklilerinde enflasyon farkı oluştu. Gözler şimdi haziran enflasyonu ve maaş düzenlemelerine çevrildi.

Temmuz zammı için kritik hesap: Emekli ve memurun yeni maaşı kuruşu kuruşuna belli oluyor 1

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için Temmuz ayında yapılacak maaş zammına dair hesaplamalar netleşmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ilk 4 aylık enflasyon verileri sonrası emekliler için oluşan zam oranı yüzde 14,64 oldu. Memur ve memur emeklilerinde ise enflasyon farkı oluşurken, toplu sözleşme zammıyla birlikte maaş artışı yükselmeye başladı.

Temmuz zammı için kritik hesap: Emekli ve memurun yeni maaşı kuruşu kuruşuna belli oluyor 2

KRİTİK VERİ 3 HAZİRAN'DA AÇIKLANACAK

TÜİK, mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini 3 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklayacak. Bu veriyle birlikte emekli ve memur maaşları için 5 aylık enflasyon farkı da netleşmiş olacak. Nihai zam oranı ise haziran enflasyonunun açıklanacağı 3 Temmuz 2026 tarihinde belli olacak.

Temmuz zammı için kritik hesap: Emekli ve memurun yeni maaşı kuruşu kuruşuna belli oluyor 3

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ ŞİMDİDEN YÜZDE 14,64 ZAMMI GARANTİLEDİ

TÜİK verilerine göre;

  • Ocak enflasyonu yüzde 4,84
  • Şubat enflasyonu yüzde 2,96
  • Mart enflasyonu yüzde 1,94
  • Nisan enflasyonu yüzde 4,18

olarak gerçekleşti.

Temmuz zammı için kritik hesap: Emekli ve memurun yeni maaşı kuruşu kuruşuna belli oluyor 4

Buna göre 4 aylık toplam enflasyon yüzde 14,64 oldu. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en az yüzde 14,64'lük zam kesinleşmiş oldu. 4 aylık verilere göre emekli maaşlarında oluşacak tablo ise şöyle:

Mevcut Maaş %14,64 Zamlı Maaş
20.000 TL 22.928 TL
25.000 TL 28.660 TL
30.000 TL 34.392 TL
40.000 TL 45.856 TL
Temmuz zammı için kritik hesap: Emekli ve memurun yeni maaşı kuruşu kuruşuna belli oluyor 5

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNDE ENFLASYON FARKI OLUŞTU

Memur ve memur emeklileri için zam hesabı toplu sözleşme ve enflasyon farkına göre yapılıyor. 4 aylık enflasyon verileri sonrası memurlar için yüzde 3,28'lik enflasyon farkı oluştu. Temmuz ayında uygulanacak toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artış oranı mevcut veriler ışığında yüzde 10 seviyesinin üzerine çıktı.

Temmuz zammı için kritik hesap: Emekli ve memurun yeni maaşı kuruşu kuruşuna belli oluyor 6

Bu hesaba göre:

  • En düşük memur maaşı 61 bin 890 TL'den yaklaşık 68 bin TL seviyesine
  • En düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 772 TL'den yaklaşık 30 bin TL bandına yükseldi.
Temmuz zammı için kritik hesap: Emekli ve memurun yeni maaşı kuruşu kuruşuna belli oluyor 7

MERKEZ BANKASI BEKLENTİLERİ ZAM SENARYOSUNU ŞEKİLLENDİRDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa katılımcıları anketine göre;

  • Mayıs enflasyonu yüzde 1,89
  • Haziran enflasyonu yüzde 1,52

olarak tahmin ediliyor.

Temmuz zammı için kritik hesap: Emekli ve memurun yeni maaşı kuruşu kuruşuna belli oluyor 8

Bu beklentilerin gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyonun yüzde 18,58 seviyesine ulaşacağı hesaplanıyor.

Buna göre:

  • SSK ve Bağ-Kur emeklileri yaklaşık yüzde 18,58 zam alabilecek
  • Memur ve memur emeklilerinde ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışıyla birlikte çift haneli zam oluşacak.
Temmuz zammı için kritik hesap: Emekli ve memurun yeni maaşı kuruşu kuruşuna belli oluyor 9

MEMUR MAAŞLARINDA OLUŞACAK TABLO

4 aylık verilere göre memur ve memur emeklilerinde oluşan zam oranı yüzde 10,51 seviyesine ulaştı. Mevcut hesaplamalara göre bazı meslek gruplarında maaşlar şu seviyelere çıkacak:

Meslek Mevcut Maaş %10,51 Zamlı Maaş
Memur (9/1) 64.397 TL 71.167 TL
Şube Müdürü 94.384 TL 104.305 TL
Mühendis 96.211 TL 106.324 TL
Teknisyen 66.870 TL 73.899 TL
Uzman Öğretmen 81.219 TL 89.756 TL
Öğretmen 73.368 TL 81.079 TL
Polis Memuru 81.617 TL 90.196 TL
Başkomiser 89.214 TL 98.592 TL
Hemşire 74.770 TL 82.628 TL
Profesör 135.089 TL 149.289 TL
Uzman Doktor 150.426 TL 166.234 TL
Temmuz zammı için kritik hesap: Emekli ve memurun yeni maaşı kuruşu kuruşuna belli oluyor 10

TCMB BEKLENTİSİNE GÖRE OLUŞABİLECEK MAAŞLAR

Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerinin gerçekleşmesi halinde memur ve memur emeklilerinde toplam zam oranının yüzde 14 seviyesini aşması bekleniyor. Buna göre oluşabilecek maaş tablosu ise şöyle:

Meslek Mevcut Maaş %14,31 Zamlı Maaş
Memur (9/1) 64.397 TL 73.613 TL
Şube Müdürü 94.384 TL 107.892 TL
Mühendis 96.211 TL 109.976 TL
Teknisyen 66.870 TL 76.438 TL
Uzman Öğretmen 81.219 TL 92.843 TL
Öğretmen 73.368 TL 83.865 TL
Polis Memuru 81.617 TL 93.299 TL
Başkomiser 89.214 TL 102.068 TL
Hemşire 74.770 TL 85.467 TL
Profesör 135.089 TL 154.421 TL
Uzman Doktor 150.426 TL 171.949 TL
Temmuz zammı için kritik hesap: Emekli ve memurun yeni maaşı kuruşu kuruşuna belli oluyor 11

EN DÜŞÜK MAAŞLAR İÇİN DÜZENLEME GÜNDEMDE

Temmuz ayında yalnızca enflasyon farkı değil en düşük emekli aylığı için yeni bir düzenleme ihtimali de gündemde bulunuyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde zam oranı kök maaşlara uygulanırken, taban aylıkta ayrıca artış yapılması değerlendiriliyor. Nihai kararın ise haziran enflasyonunun ardından verilmesi bekleniyor.

Temmuz zammı için kritik hesap: Emekli ve memurun yeni maaşı kuruşu kuruşuna belli oluyor 12

ZAM HESABI NASIL YAPILIYOR?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı doğrudan 6 aylık enflasyon oranına göre belirleniyor. Memur ve memur emeklilerinde ise hesaplama farklı işliyor. Önce toplu sözleşmede belirlenen zam oranı uygulanıyor. 6 aylık enflasyon bu oranı aşarsa, aradaki fark "enflasyon farkı" olarak maaşlara ekleniyor.

Temmuz zammı için kritik hesap: Emekli ve memurun yeni maaşı kuruşu kuruşuna belli oluyor 13

Zam hesabı kümülatif yöntemle yapılıyor. Yani enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ayrı ayrı toplanmıyor, çarpan yöntemi kullanılıyor.

Örneğin:

  • Yüzde 3,28 enflasyon farkı
  • Yüzde 7 toplu sözleşme zammı

olduğunda hesaplama şu formülle yapılıyor:

(1 + Enflasyon Farkı) × (1 + Toplu Sözleşme Zammı) - 1

Matematiksel işlem ise şöyle sonuçlanıyor:

(1,0328 × 1,07) - 1 = 0,1051

Buna göre toplam zam oranı yaklaşık yüzde 10,51 oluyor. Ancak kesin oran, mayıs ve haziran enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek.

İstihdam artıyor, çalışma saatleri düşüyor İSTİHDAM ARTIYOR, ÇALIŞMA SAATLERİ DÜŞÜYOR
Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin