Bayram öncesi ikinci elde dikkat çeken yoğunluk: Kiralık araç yerine otomobil alıyorlar

Kurban Bayramı öncesi ikinci el otomobil piyasasında dikkat çeken hareketlilik yaşanıyor. Araç kiralama maliyetlerinin yükselmesiyle birlikte vatandaşlar oto pazarlarına yönelirken, birçok kişi "20 bin TL kiraya vereceğime araba almak daha mantıklı" düşüncesiyle ikinci el araç bakmaya başladı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ikinci el otomobil piyasasında hareketlilik başladı. Bursa'daki oto pazarında sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk oluşurken, vatandaşların özellikle bayramda memleketlerine ya da tatil bölgelerine kendi araçlarıyla gitmek istemesi satışlara da yansıdı.

Geçtiğimiz aylarda durgun günler yaşayan ikinci el otomobil piyasası yaz mevsiminin gelmesi ve bayram tatilinin yaklaşmasıyla yeniden canlandı. Her bütçeye uygun ticari ve hususi araçların yer aldığı pazarda hem satıcıların hem de alıcıların yoğunluğu dikkat çekti.

"20 BİN TL KİRA VERECEĞİME ARAÇ ALMAK DAHA MANTIKLI" Yalova'dan araç almak için Bursa'daki oto pazarına gelen Haluk Ergün, vatandaşların artık araç kiralamak yerine ikinci el araç satın almaya yöneldiğini belirtti. Bursa'daki fiyatların Yalova ve İstanbul'a göre biraz daha yüksek olduğunu belirten Ergün, şunları söyledi:

"Yalova'dan araç almaya geldim. Fiyatlar Yalova ve İstanbul piyasasına göre Bursa'da biraz daha üst seviyede. Geçen seneye göre genel fiyatlara bakarsak daha iyi duruyor ama İstanbul'da fiyatlar bir tık daha aşağıda. İnsanlar araç kiralayıp 20 bin TL para vereceğimize araba almayı daha mantıklı görüyor. Bayramdan sonra da fiyatların biraz daha aşağı geleceğine inanıyorum."