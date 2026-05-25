Yaşlı ve engelliler için yeni sistem: “İskandinav refah modeli" hayata geçiriliyor
Hükümet, bakıma muhtaç yaşlı ve engellilerin doğa ile iç içe yaşamaları ve doğa temelli ekoterapi almaları için önemli bir adım atıyor. TBMM'ye sunulan düzenlemeyle birlikte ormanlık alanlar yaşlı ve engelli bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin kurulmasına açılırken, "İskandinav refah modeli" benzeri yeni sistemle bakım hizmetlerinde kapsamlı dönüşüm hedefleniyor.
Türkiye'de yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte bakım hizmetlerine yönelik yeni projeler gündeme geliyor. Hükümet, bakıma muhtaç yaşlı ve engellilerin doğa ile iç içe yaşamaları ve doğa temelli ekoterapi almaları için önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.
TBMM'ye sunulan yasal düzenleme ile artık ormanlık alanlarda yaşlı ve engelli bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin kurulabilmesinin önü açılıyor.
YENİ DÜZENLEME NE GETİRİYOR?
Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre Kurban Bayramı sonrasında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi beklenen düzenleme, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 17'nci maddesinde değişiklik öngörüyor.
Maddeye "engelli ve yaşlı bireylere yönelik bakım ve rehabilitasyon merkezleri" ibaresi ekleniyor.
Böylece:
- Hukuki belirsizliklerin giderilmesi,
- İzin süreçlerine ilişkin yasal dayanağın güçlendirilmesi,
- Engelli ve yaşlılara yönelik artan bakım talebinin karşılanması,
- Sosyal hizmet yatırımlarının hızlandırılması amaçlanıyor.
TÜRKİYE'DE BAKIM TALEBİ HIZLA ARTIYOR
Türkiye'de 65 yaş ve üzeri nüfus 10 milyonu aşarken, yaşlı ve engelli bakım hizmetlerine yönelik talep de hızla artıyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı:
- 176 resmi huzurevinde 18 bin 164 kişilik kapasiteyle hizmet veriliyor.
- Buna rağmen 25 bin 698 yaşlı bakım hizmeti için bekleme listesinde bulunuyor.
- 107 engelli yatılı bakım kuruluşunda ise 8 bin 427 kişilik kapasite bulunurken yaklaşık 5 bin 200 engelli birey sırada bekliyor.
Demografik değişim, aile yapısındaki dönüşüm, yaşlı nüfusun artışı ve sağlık alanındaki gelişmeler nedeniyle mevcut kapasitenin talebi karşılamakta yetersiz kaldığı belirtiliyor.
ORMANLIK ALANLAR NEDEN TERCİH EDİLİYOR?
Düzenlemenin merkezinde "doğa temelli rehabilitasyon" modeli yer alıyor.
Son yıllarda uluslararası literatürde giderek daha fazla öne çıkan:
- Hortikültürel terapi,
- Ekoterapi,
- Orman terapisi,
- Yeşil egzersiz programları,
- Doğa temelli sosyal faaliyetler
gibi uygulamaların bireylerin hem fiziksel hem de psikolojik iyilik hâli üzerinde önemli etkiler oluşturduğu belirtiliyor.
Bu kapsamda:
- Tarımsal rehabilitasyon uygulamaları,
- Bitki yetiştirme faaliyetleri,
- Açık alan etkinlikleri,
- Kontrollü doğa yürüyüşleri
gibi programların sistematik biçimde uygulanması planlanıyor.