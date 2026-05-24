"Süper El Nino” için geri sayım başladı: Türkiye’de sıra dışı bir yaz yaşanabilir

Pasifik Okyanusu'nun orta ve doğu kesimlerinde deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin üzerine çıkmasıyla ortaya çıkan El Nino'nun atmosferdeki rüzgar sistemlerini ve yağış düzenlerini değiştirerek dünya genelindeki hava olaylarını etkileyebildiğini belirten Tağıl, güçlü bir El Nino sürecinin küresel ısınmanın etkilerini daha da artırabileceğini ifade etti.

Yaz aylarına yaklaşılırken uzmanlardan dikkat çeken iklim uyarıları gelmeye devam ediyor. İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şermin Tağıl, bu yaz etkili olması beklenen " Süper El Nino" nedeniyle Türkiye'de sıra dışı hava olaylarının görülebileceğini söyledi.

"Yaz mevsiminin stabil bir yaz olarak değil zaman zaman sıcaklıkların çok yüksek olduğu, kuraklığın şiddetlendiği, yangın frekansının arttığı bir dönem olarak yaşanacağını öngörüyoruz. Bunun yanında kısa süreli ama ekstrem hava olaylarının da görülebileceğini söyleyebiliriz."

1997-1998, 2015-2016 ve 2023-2024 dönemlerini hatırlatan Tağıl, bu yazın sıradan bir yaz olmayabileceğini ifade ederek şunları söyledi:

El Nino'nun Türkiye'yi doğrudan etkilemediğini ancak atmosferik dolaşımı değiştirerek dolaylı sonuçlar doğurabileceğini belirten Tağıl, geçmişte yaşanan güçlü El Nino dönemlerinde kuraklık ve yangın olaylarında ciddi artış gözlemlendiğini söyledi.

"YAZ MEVSİMİ ÇOK DAHA SERT GEÇEBİLİR"

Bu riskin özellikle Doğu Akdeniz için daha güçlü şekilde öne çıktığını ifade eden Tağıl, ekstrem hava olaylarının etkisinin yalnızca yaz aylarıyla sınırlı kalmayabileceğini söyledi.

Tağıl, kuzeyden gelecek soğuk hava dalgalarıyla birlikte sonbaharda kuvvetli sağanaklar, fırtınalar ve Akdeniz'e özgü tropikal benzeri fırtınalar olarak bilinen "medicane" olaylarının görülebileceğini belirtti.

"Özellikle orman yangınları ve sel olaylarının daha sık yaşanabileceği bir dönem öngörüyoruz. Hatta 2026 yazında ve 2027 boyunca yeni sıcaklık rekorlarının kırılması da olası görünüyor."

EN YÜKSEK RİSK EGE VE AKDENİZ'DE

Prof. Dr. Şermin Tağıl, özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuraklık riskinin büyüyebileceğini söyledi. Karadeniz Bölgesi'nde ise aşırı yağış ve sel riskinin öne çıkabileceğini ifade eden Tağıl, sürecin yalnızca meteorolojik bir gelişme olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Kuraklık, enerji, tarım, su yönetimi ve orman yangınları açısından kapsamlı hazırlık yapılması gerektiğine dikkat çeken Tağıl, su kaynaklarının korunması ve afet risklerine karşı önlemlerin güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.