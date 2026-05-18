Otomotiv ihracatında dikkat çeken tablo: İlk 4 ayda 13,8 milyar dolarlık dev gelir
Türkiye otomotiv sektörü üretimdeki yavaşlamaya rağmen ihracatta gücünü korudu. Otomotiv Sanayii Derneği'nin açıkladığı verilere göre sektör 2026'nın ilk 4 ayında 13,8 milyar dolarlık ihracata imza attı.
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2026 yılının ocak-nisan dönemine dair üretim, ihracat ve pazar verilerini açıkladı. Veriler sektörün üretim tarafında yavaşladığını ancak ihracatta güçlü konumunu koruduğunu ortaya koydu. Türkiye otomotiv sanayisi yılın ilk 4 ayında toplam 13,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken, sektör ihracat liderliğini sürdürdü.
ÜRETİMDE GERİLEME DİKKAT ÇEKTİ
OSD verilerine göre yılın ilk 4 ayında toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 düşerek 448 bin 428 adet oldu.
Otomobil üretimindeki gerileme ise daha sert gerçekleşti. Buna göre otomobil üretimi yüzde 15 azalarak 250 bin 276'ya geriledi.
Traktör üretiminin de eklenmesiyle toplam üretim 455 bin 526 adet olarak kayıtlara geçti.
TİCARİ ARAÇ ÜRETİMİ YÜKSELDİ
Otomobil tarafındaki düşüşe rağmen ticari araç grubunda yükseliş yaşandı.
Ocak-nisan döneminde ticari araç üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 arttı.
Ağır ticari araç üretimi yüzde 20 yükselirken, hafif ticari araç üretiminde de yüzde 17'lik artış kaydedildi.
KAPASİTE KULLANIM ORANI YÜZDE 63
Otomotiv sanayisinde kapasite kullanım oranı yılın ilk 4 ayında yüzde 63 olarak gerçekleşti.
Araç gruplarına göre kapasite kullanım oranları ise şöyle oldu:
- Hafif araçlarda yüzde 64
- Kamyon grubunda yüzde 59
- Otobüs-midibüs grubunda yüzde 70
- Traktörde yüzde 28
İHRACAT 13,8 MİLYAR DOLARA ULAŞTI
Türkiye otomotiv sektörü adet bazında düşüş yaşasa da ihracat gelirini artırmayı başardı.
Ocak-nisan döneminde toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 9 düşüşle 300 bin 718 adet olarak gerçekleşti.
Aynı dönemde otomobil ihracatı yüzde 27 gerilerken, ticari araç ihracatı yüzde 15 arttı.
Traktör ihracatı ise yüzde 19 yükselerek 4 bin 66 adet oldu.
Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre otomotiv sektörü toplam ihracattan aldığı yüzde 18 payla liderliğini sürdürdü.
Toplam otomotiv ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 13,8 milyar dolara ulaştı.