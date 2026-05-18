Otomotiv ihracatında dikkat çeken tablo: İlk 4 ayda 13,8 milyar dolarlık dev gelir

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Türkiye otomotiv sektörü üretimdeki yavaşlamaya rağmen ihracatta gücünü korudu. Otomotiv Sanayii Derneği'nin açıkladığı verilere göre sektör 2026'nın ilk 4 ayında 13,8 milyar dolarlık ihracata imza attı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2026 yılının ocak-nisan dönemine dair üretim, ihracat ve pazar verilerini açıkladı. Veriler sektörün üretim tarafında yavaşladığını ancak ihracatta güçlü konumunu koruduğunu ortaya koydu. Türkiye otomotiv sanayisi yılın ilk 4 ayında toplam 13,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken, sektör ihracat liderliğini sürdürdü.

ÜRETİMDE GERİLEME DİKKAT ÇEKTİ

OSD verilerine göre yılın ilk 4 ayında toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 düşerek 448 bin 428 adet oldu.

Otomobil üretimindeki gerileme ise daha sert gerçekleşti. Buna göre otomobil üretimi yüzde 15 azalarak 250 bin 276'ya geriledi.

Traktör üretiminin de eklenmesiyle toplam üretim 455 bin 526 adet olarak kayıtlara geçti.

TİCARİ ARAÇ ÜRETİMİ YÜKSELDİ

Otomobil tarafındaki düşüşe rağmen ticari araç grubunda yükseliş yaşandı.

Ocak-nisan döneminde ticari araç üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 arttı.

Ağır ticari araç üretimi yüzde 20 yükselirken, hafif ticari araç üretiminde de yüzde 17'lik artış kaydedildi.

KAPASİTE KULLANIM ORANI YÜZDE 63

Otomotiv sanayisinde kapasite kullanım oranı yılın ilk 4 ayında yüzde 63 olarak gerçekleşti.

Araç gruplarına göre kapasite kullanım oranları ise şöyle oldu:

  • Hafif araçlarda yüzde 64
  • Kamyon grubunda yüzde 59
  • Otobüs-midibüs grubunda yüzde 70
  • Traktörde yüzde 28
İHRACAT 13,8 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Türkiye otomotiv sektörü adet bazında düşüş yaşasa da ihracat gelirini artırmayı başardı.

Ocak-nisan döneminde toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 9 düşüşle 300 bin 718 adet olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde otomobil ihracatı yüzde 27 gerilerken, ticari araç ihracatı yüzde 15 arttı.

Traktör ihracatı ise yüzde 19 yükselerek 4 bin 66 adet oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre otomotiv sektörü toplam ihracattan aldığı yüzde 18 payla liderliğini sürdürdü.

Toplam otomotiv ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 13,8 milyar dolara ulaştı.

ANA SANAYİ VE TEDARİK SANAYİ GÜÇLÜ SEYRETTİ

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre otomobil ihracatı dolar bazında yüzde 3 azalarak 3,5 milyar dolar oldu.

Buna karşın ana sanayi ihracatı yüzde 8, tedarik sanayi ihracatı ise yüzde 7 artış gösterdi.

İÇ PAZARDA DARALMA YAŞANDI

Yılın ilk 4 ayında toplam otomotiv pazarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 düşüşle 382 bin 124 adet seviyesinde gerçekleşti.

Otomobil pazarı ise yüzde 6 gerileyerek 290 bin 870 adet oldu.

Ticari araç tarafında ise farklı bir tablo ortaya çıktı.

Toplam ticari araç pazarı yüzde 6 büyürken, hafif ticari araç pazarı yüzde 9 artış gösterdi. Ağır ticari araç pazarı ise yüzde 6 geriledi.

YERLİ OTOMOBİLİN PAZAR PAYI YÜZDE 35

OSD verilerine göre yılın ilk 4 ayında otomobil satışlarında yerli araçların payı yüzde 35 oldu.

Hafif ticari araç pazarında ise yerli araç payı yüzde 24 seviyesinde gerçekleşti.

İLK 4 AYDA OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE ÖNE ÇIKAN VERİLER

Veri 2026 Ocak-Nisan
Toplam üretim 448 bin 428
Otomobil üretimi 250 bin 276
Toplam ihracat 13,8 milyar dolar
Toplam ihracat adedi 300 bin 718
Otomobil ihracat değişimi %-27
Ticari araç üretim değişimi %+17
Kapasite kullanım oranı %63
İç pazar toplamı 382 bin 124
Otomobilde yerli payı %35
Hafif ticaride yerli payı %24
