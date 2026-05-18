Otomotiv ihracatında dikkat çeken tablo: İlk 4 ayda 13,8 milyar dolarlık dev gelir

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2026 yılının ocak-nisan dönemine dair üretim, ihracat ve pazar verilerini açıkladı. Veriler sektörün üretim tarafında yavaşladığını ancak ihracatta güçlü konumunu koruduğunu ortaya koydu. Türkiye otomotiv sanayisi yılın ilk 4 ayında toplam 13,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken, sektör ihracat liderliğini sürdürdü.

ÜRETİMDE GERİLEME DİKKAT ÇEKTİ

OSD verilerine göre yılın ilk 4 ayında toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 düşerek 448 bin 428 adet oldu.

Otomobil üretimindeki gerileme ise daha sert gerçekleşti. Buna göre otomobil üretimi yüzde 15 azalarak 250 bin 276'ya geriledi.

Traktör üretiminin de eklenmesiyle toplam üretim 455 bin 526 adet olarak kayıtlara geçti.