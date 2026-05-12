Kurbanlık satışlarında sahte ilan tuzağı: Hem alıcı hem besici mağdur oluyor

Kurban Bayramı öncesi internet üzerinden yapılan sahte kurbanlık ilanlarında artış yaşanıyor. Uzmanlar, dolandırıcıların hem vatandaşları hem de gerçek besicileri hedef aldığını belirterek kurbanlık alımında dikkatli olunması konusunda uyarıyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarlarında hareketlilik artarken, internet üzerinden yapılan kurbanlık satışlarıyla ilgili dikkat çeken uyarılar gelmeye başladı. Uzmanlar ve sektör temsilcileri, özellikle sosyal medya ve ilan siteleri üzerinden yapılan sahte kurbanlık ilanlarının vatandaşları mağdur ettiğini belirtiyor.

SAHTE İLANLARLA VATANDAŞLARI HEDEF ALIYORLAR Dolandırıcıların kendilerini "besici" gibi tanıtarak sosyal medya platformları ve ilan sitelerinde sahte kurbanlık ilanları oluşturduğu ifade ediliyor. Ahır ve çiftliklerde çekilmiş ya da internetten alınmış hayvan fotoğraflarını kullanan dolandırıcıların, piyasa değerinin çok altında fiyatlarla ilan verdiği belirtiliyor. Kapora veya ödeme aldıktan sonra iletişimi kesen dolandırıcıların sosyal medya hesaplarını kapatarak ortadan kaybolduğu aktarılıyor.

HEM ALICI HEM BESİCİ MAĞDUR OLUYOR Uzmanlara göre bu yöntem yalnızca vatandaşları değil gerçek üreticileri de mağdur ediyor. Dolandırıcıların gerçek besicilere ait fotoğrafları kullanarak güven kaybına neden olduğu ve haksız kazanç elde ettiği belirtiliyor.

"HAYVANI GÖRMEDEN ÖDEME YAPMAYIN" Uzmanlar ve sektör temsilcileri kurbanlık alacak vatandaşların özellikle sosyal medya üzerinden yapılan satışlara karşı dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Yetkililer, "Hayvan yerinde görülmeden, küpe numarası sorgulanmadan ve satıcının güvenilirliği doğrulanmadan ödeme yapılmamalı" uyarısında bulunuyor. Ayrıca belediyeler ve valilikler tarafından belirlenen resmi kurban satış noktalarının tercih edilmesi gerektiği belirtiliyor.