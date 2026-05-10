Bayram öncesi kurbanlık alacaklar dikkat: Hastalık geçmişini öğrenmek için bunu yapın

Kurban Bayramı yaklaşırken Türkiye genelindeki kurban pazarlarında hareketlilik hız kazandı. Vatandaşlar bütçelerine uygun kurbanlık arayışını sürdürürken, pazar alanlarında sağlık ve hijyen denetimleri de artırıldı. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarlarından biri olan Erzurum Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı'nda ise yoğunluk dikkat çekti.