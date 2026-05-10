Bayram öncesi kurbanlık alacaklar dikkat: Hastalık geçmişini öğrenmek için bunu yapın

Bayram öncesi kurban pazarlarında yoğunluk artarken, uzmanlar vatandaşlara sağlıklı kurbanlık seçimi konusunda önemli uyarılarda bulundu. Canlı hayvan pazarlarında denetimler sıklaştırılırken, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "TarımCebimde" uygulamasıyla kurbanlık hayvanların küpe numarası üzerinden yaş, cins, aşı ve sağlık bilgilerine kolayca ulaşılabildiği belirtildi.

Kurban Bayramı yaklaşırken Türkiye genelindeki kurban pazarlarında hareketlilik hız kazandı. Vatandaşlar bütçelerine uygun kurbanlık arayışını sürdürürken, pazar alanlarında sağlık ve hijyen denetimleri de artırıldı. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarlarından biri olan Erzurum Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı'nda ise yoğunluk dikkat çekti.

KURBANLIK ALIRKEN VATANDAŞLAR NELERE DİKKAT ETMELİ?
A Haber muhabiri Yüksel Akalan, pazardaki son durumu aktararak, "Kurban Bayramı yaklaşırken kurban pazarlarındaki hareketlilik her geçen gün artmaya devam ediyor. Vatandaşlar bütçelerine uygun kurbanlıkları arayarak piyasanın nabzını yokluyor" ifadelerini kullandı.

BAYRAM ÖNCESİ DENETİMLER SIKLAŞTI

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Erzurum'da küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar görücüye çıkarken, sağlık kontrolleri de sıkı şekilde sürdürülüyor. Pazarda görev yapan veteriner hekimler, vatandaşların sağlıklı ve kurban şartlarına uygun hayvanlara ulaşabilmesi için sürekli denetim gerçekleştiriyor.

A Haber muhabiri Akalan, "Bulunduğumuz alanda Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı veteriner hekimler tarafından denetimlerin ve hijyen konusunda uyarıların sık sık yapıldığını belirtelim" diyerek sahadaki çalışmalara dikkat çekti.

KURBANLIK ALIRKEN KÜPE VE PASAPORT KONTROLÜ ŞART

Uzmanlar, vatandaşların kurbanlık alırken mutlaka resmi belgeli hayvanları tercih etmesi gerektiğini vurguluyor. Hayvanın küpe numarası ve pasaport bilgileri, sağlık geçmişi açısından büyük önem taşıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın geliştirdiği "TarımCebimde" uygulaması sayesinde vatandaşlar, satın alacakları kurbanlığın bilgilerini cep telefonundan kolayca sorgulayabiliyor. Akalan konuya dair şu bilgileri verdi:

"TarımCebimde uygulamasıyla birlikte vatandaşlar alacağı kurbanlığın küpe numarasını sisteme girerek aşıları yapılmış mı, cinsi nedir, yaşı kaçtır ve kurbanlık için uygun mu, bunların hepsini görebiliyor."

HASTA VE GEBE HAYVANLARA DİKKAT

Uzmanlar, kurbanlık seçerken hayvanın fiziksel durumunun da dikkatle incelenmesi gerektiğini belirtiyor. Özellikle aşırı zayıf, topallayan, gözleri donuk olan, salyası akan veya çevreye karşı ilgisiz duran hayvanların tercih edilmemesi gerektiği ifade ediliyor.

Dişi hayvanlarda gebelik kontrolünün önemine dikkat çeken yetkililer, gebe hayvanların kurban edilmesinin hem hayvan refahı açısından sakıncalı olduğunu hem de dini açıdan uygun görülmediğini belirtiyor.

TARIM CEBİMDE UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

  • Mobil uygulama mağazalarından "Tarım Cebimde" uygulaması cep telefonuna indirilir.
  • Uygulamadaki "Hayvansal Üretim" menüsünden "Küpe Sorgulama" seçeneği açılır.
  • Büyükbaş veya küçükbaş hayvan seçimi yapıldıktan sonra hayvanın küpe numarası girilir.
  • "Sorgula" butonuna tıklanarak hayvanın yaşı, türü, ırkı ve aşı bilgileri görüntülenebilir.
KURBANLIK ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

  • Hayvanın küpe numarası mutlaka kontrol edilmeli.
  • Pasaport ve resmi belgeleri bulunmalı.
  • Veteriner sağlık raporu sorgulanmalı.
  • Aşılarının tam olup olmadığı öğrenilmeli.
  • Hayvanın yaşı kurban şartlarına uygun olmalı.
  • Aşırı zayıf veya hasta görünen hayvanlar tercih edilmemeli.
  • Topallayan, salyası akan veya çevreye ilgisiz hayvanlardan uzak durulmalı.
  • Dişi hayvanlarda gebelik durumu kontrol edilmeli.
  • TarımCebimde uygulaması üzerinden bilgiler doğrulanmalı.
  • Kurbanlık alışverişi denetimli ve resmi pazarlardan yapılmalı.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2026 yılı takvimine göre Kurban Bayramı arifesi 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü 27 Mayıs Çarşamba, son günü ise 30 Mayıs Cumartesi olacak.

