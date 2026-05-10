Bayram öncesi kurbanlık alacaklar dikkat: Hastalık geçmişini öğrenmek için bunu yapın
Bayram öncesi kurban pazarlarında yoğunluk artarken, uzmanlar vatandaşlara sağlıklı kurbanlık seçimi konusunda önemli uyarılarda bulundu. Canlı hayvan pazarlarında denetimler sıklaştırılırken, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "TarımCebimde" uygulamasıyla kurbanlık hayvanların küpe numarası üzerinden yaş, cins, aşı ve sağlık bilgilerine kolayca ulaşılabildiği belirtildi.
Kurban Bayramı yaklaşırken Türkiye genelindeki kurban pazarlarında hareketlilik hız kazandı. Vatandaşlar bütçelerine uygun kurbanlık arayışını sürdürürken, pazar alanlarında sağlık ve hijyen denetimleri de artırıldı. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarlarından biri olan Erzurum Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı'nda ise yoğunluk dikkat çekti.
A Haber muhabiri Yüksel Akalan, pazardaki son durumu aktararak, "Kurban Bayramı yaklaşırken kurban pazarlarındaki hareketlilik her geçen gün artmaya devam ediyor. Vatandaşlar bütçelerine uygun kurbanlıkları arayarak piyasanın nabzını yokluyor" ifadelerini kullandı.
BAYRAM ÖNCESİ DENETİMLER SIKLAŞTI
Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Erzurum'da küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar görücüye çıkarken, sağlık kontrolleri de sıkı şekilde sürdürülüyor. Pazarda görev yapan veteriner hekimler, vatandaşların sağlıklı ve kurban şartlarına uygun hayvanlara ulaşabilmesi için sürekli denetim gerçekleştiriyor.
A Haber muhabiri Akalan, "Bulunduğumuz alanda Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı veteriner hekimler tarafından denetimlerin ve hijyen konusunda uyarıların sık sık yapıldığını belirtelim" diyerek sahadaki çalışmalara dikkat çekti.
KURBANLIK ALIRKEN KÜPE VE PASAPORT KONTROLÜ ŞART
Uzmanlar, vatandaşların kurbanlık alırken mutlaka resmi belgeli hayvanları tercih etmesi gerektiğini vurguluyor. Hayvanın küpe numarası ve pasaport bilgileri, sağlık geçmişi açısından büyük önem taşıyor.