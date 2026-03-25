Bakan Gürlek’in tapu kayıtlarını usulsüz sorgulamıştı! İfadesi ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Antalya Kaş'taki tapu skandalının perde arkasındaki kirli pazarlık gün yüzüne çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını usule aykırı sorguladığı gerekçesiyle tutuklanan teknikeri Diyar Akdağ, ifadesinde itirafçı oldu. Akdağ, kendisini Ayşegül Erdağ Kocadabak'ın yönlendirdiğini ve gizli bilgileri sızdırması karşılığında 300 bin lira teklif edildiğini açıkladı.

Bakan Gürlek’in tapu kayıtlarını usulsüz sorgulamıştı! İfadesi ortaya çıktı 1

Antalya'nın Kaş ilçesinde Tapu Kadastro Teknikeri olarak görev yapan Diyar Akdağ hakkında başlatılan soruşturma yeni gelişmelerle derinleşti. Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü dosyada, sosyal medya üzerinden kurulan iletişim ağı ve usulsüz sorgulamalar mercek altına alındı.

Bakan Gürlek’in tapu kayıtlarını usulsüz sorgulamıştı! İfadesi ortaya çıktı 2

7 KEZ SORGULAMA YAPTI

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre Diyar Akdağ'ın, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ait tapu kayıtlarını 13, 20 ve 23 Şubat 2026 tarihlerinde toplam 7 kez sorguladığı tespit edildi.

Bakan Gürlek’in tapu kayıtlarını usulsüz sorgulamıştı! İfadesi ortaya çıktı 3

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını sorguladığı belirlenen Kaş Tapu Müdürlüğünde görevli Diyar Akdağ Kaş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alındı.

Bakan Gürlek’in tapu kayıtlarını usulsüz sorgulamıştı! İfadesi ortaya çıktı 4

İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan şüpheli, Kaş Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı tutuklandı.

Bakan Gürlek’in tapu kayıtlarını usulsüz sorgulamıştı! İfadesi ortaya çıktı 5

"BENDEN TAPU KAYITLARINI SORGULAMAMI İSTEDİ"

Tutuklanan Tapu teknikeri Diyar Akdağ'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde, Ocak ayı içerisinde "Tinder" uygulaması üzerinde tanıştığı Ayşegül Erdağ Kocadabak'ile tanıştığını ve Instagram uygulaması üzerinden konuşmaya devam ettiğini anlatan Akdağ, "Telefon numarasını aldım. yüz yüze gelmedim. Sohbetimiz ilerlerken Ayşegül benden Adalet Bakanımız Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulamamı istedi. Bizim sistemlerimizde tüm şahısların sorgulamasını yapabiliyoruz. Bu teklifi önce reddettim. Ayşegül, Akın Gürlek ile alakalı iftiralarda bulundu. Benden ısrarla sorgulama yapmamı istedi. Sohbetimizin bitmemesi adına almış olduğum antidepresan ilaçlarınında etkisi ile sorgulamayı gerçekleştirdim. Akın Gürlek'e ait T.C. Kimlik numarasını yine tapu sisteminden buldum" dedi.

Bakan Gürlek’in tapu kayıtlarını usulsüz sorgulamıştı! İfadesi ortaya çıktı 6

"ÖZGÜR ÖZEL NEDEN FAZLA TAPU VAR DEDİ BİLMİYORUM, BEN 4 TANE BULDUM"

Ayşegül'ün ısrarları üzerine sorgulama yaptığını itiraf eden Akdağ sorgusunda, "Sadece 4 adet taşınmaz olduğunu gördüm. Bu taşınmazların şu anda nerelerde olduğunu Ben hatırlamıyorum. sadece CHP genel başkanı Özgür Özel'in neden daha fazla sayı verdiğini bilmiyorum. 4 tane kayıt gördüm. Sorgulamaları el konulan kendi bilgisayarımdan gerçekleştirdim. Log kayıtları doğrudur" ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek’in tapu kayıtlarını usulsüz sorgulamıştı! İfadesi ortaya çıktı 7

"AYŞEGÜL BANA 300 BİN LİRA PARA TEKLİF ETTİ"

Ayşegül Erdağ Kocadabak'ın kendisine İstanbul'da noterlik yaptığını söylediğini anlatan Akdağ ifadesinde, "İrtibata geçtim. Taşınmazların cinsini, yüz ölçümünü ve nerede olduklarını Ayşegül'e sözlü olarak bildirdim. Bu bilgileri verdikten sonra beni İstanbul ili Beşiktaş ilçesine çağırmıştı ancak ben İstanbul'a gitmedim. Istanbul'a gidersem benimle yüz yüze görüşeceğini söyledi. Ayşegül beni yönlendirerek bu şekilde bilgileri elde edince bana 300 bin lira para vermeyi teklif etti. Ben bu teklifi kabul etmedim. Kesinlikle maddi bir menfaat temin etmedim" dedi.

Bakan Gürlek’in tapu kayıtlarını usulsüz sorgulamıştı! İfadesi ortaya çıktı 8

BENİM SİYASİ PARTİ ÜYELİĞİM OLMADI: BABAM CHP ÜYESİ

Sabah'ın haberine göre İfadesinin sonunda pişman olduğunu belirten Akdağ, "Benim hiçbir zaman siyasi parti üyeliğim olmadı. Babamın ise Cumhuriyet Halk Partisine üyeliği vardır, annemin ise herhangi bir üyeliği yoktur" diyerek serbest bırakılmak istediğini söyledi.

Bakan Gürlek’in tapu kayıtlarını usulsüz sorgulamıştı! İfadesi ortaya çıktı 9

BABASI KUMAR BORÇLARINI EMEKLİ İKRAMİYESİ İLE KAPATTI

Müvekkili Diyar Akdağ'ın ifadesine aynen katıldığını beyan eden Avukat Engin Yalçın ise Akdağ'ın şans oyunları sebebiyle borca battığını, Babası Dursun Akdağ'ın emekli ikramiyesi ile bu borçlarını kapattığını belirterek, "Kendisinin şans oyunları bağımlılığı sebebiyle ailesi tarafından sürekli kontrol altındaydı. Şans oyunu oynamaması için babası Diyar'a ait telefon hatlarını kapattırdı. Dursun Akdağ sırf oğlunun bu kötü alışkanlığını bırakması için sık sık Kaş ilçesine gelmekteydi. Diyar'a bir nevi sahip çıkıyordu" dedi.

Bakan Gürlek’in tapu kayıtlarını usulsüz sorgulamıştı! İfadesi ortaya çıktı 10

İRTİBAT AĞININ MERKEZİ AYŞEGÜL ERDAĞ KOCADABAK

Dosyada yer alan en dikkat çekici detaylardan biri ise iletişim kayıtları olmuştu. Yapılan incelemelerde, Ayşegül Erdağ Kocadabak'a ait telefon hattından 28 Şubat ile 3 Mart 2026 tarihleri arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e toplam 8 kez cevapsız çağrı bırakıldığı ortaya çıkmıştı.

Bakan Gürlek’in tapu kayıtlarını usulsüz sorgulamıştı! İfadesi ortaya çıktı 11

GÖZALTINA ALINDI

Tüm bu gelişmelerin ardından Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ayşegül Erdağ gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelinin, iletişim kayıtları ve dijital materyalleri üzerinde inceleme yapıldığı öğrenildi.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Soruşturma kapsamında hem Diyar Akdağ'ın gerçekleştirdiği sorgulamalar hem de şüpheliler arasındaki irtibat ağı tüm yönleriyle inceleniyor.

Bakan Gürlek’in tapu kayıtlarını usulsüz sorgulamıştı! İfadesi ortaya çıktı 12
