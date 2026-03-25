Bakan Gürlek’in tapu kayıtlarını usulsüz sorgulamıştı! İfadesi ortaya çıktı
Antalya Kaş'taki tapu skandalının perde arkasındaki kirli pazarlık gün yüzüne çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını usule aykırı sorguladığı gerekçesiyle tutuklanan teknikeri Diyar Akdağ, ifadesinde itirafçı oldu. Akdağ, kendisini Ayşegül Erdağ Kocadabak'ın yönlendirdiğini ve gizli bilgileri sızdırması karşılığında 300 bin lira teklif edildiğini açıkladı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde Tapu Kadastro Teknikeri olarak görev yapan Diyar Akdağ hakkında başlatılan soruşturma yeni gelişmelerle derinleşti. Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü dosyada, sosyal medya üzerinden kurulan iletişim ağı ve usulsüz sorgulamalar mercek altına alındı.
7 KEZ SORGULAMA YAPTI
Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre Diyar Akdağ'ın, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ait tapu kayıtlarını 13, 20 ve 23 Şubat 2026 tarihlerinde toplam 7 kez sorguladığı tespit edildi.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını sorguladığı belirlenen Kaş Tapu Müdürlüğünde görevli Diyar Akdağ Kaş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan şüpheli, Kaş Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı tutuklandı.
"BENDEN TAPU KAYITLARINI SORGULAMAMI İSTEDİ"
Tutuklanan Tapu teknikeri Diyar Akdağ'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde, Ocak ayı içerisinde "Tinder" uygulaması üzerinde tanıştığı Ayşegül Erdağ Kocadabak'ile tanıştığını ve Instagram uygulaması üzerinden konuşmaya devam ettiğini anlatan Akdağ, "Telefon numarasını aldım. yüz yüze gelmedim. Sohbetimiz ilerlerken Ayşegül benden Adalet Bakanımız Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulamamı istedi. Bizim sistemlerimizde tüm şahısların sorgulamasını yapabiliyoruz. Bu teklifi önce reddettim. Ayşegül, Akın Gürlek ile alakalı iftiralarda bulundu. Benden ısrarla sorgulama yapmamı istedi. Sohbetimizin bitmemesi adına almış olduğum antidepresan ilaçlarınında etkisi ile sorgulamayı gerçekleştirdim. Akın Gürlek'e ait T.C. Kimlik numarasını yine tapu sisteminden buldum" dedi.