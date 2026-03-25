Bakan Gürlek’in tapu kayıtlarını usulsüz sorgulamıştı! İfadesi ortaya çıktı

"ÖZGÜR ÖZEL NEDEN FAZLA TAPU VAR DEDİ BİLMİYORUM, BEN 4 TANE BULDUM" Ayşegül'ün ısrarları üzerine sorgulama yaptığını itiraf eden Akdağ sorgusunda, "Sadece 4 adet taşınmaz olduğunu gördüm. Bu taşınmazların şu anda nerelerde olduğunu Ben hatırlamıyorum. sadece CHP genel başkanı Özgür Özel'in neden daha fazla sayı verdiğini bilmiyorum. 4 tane kayıt gördüm. Sorgulamaları el konulan kendi bilgisayarımdan gerçekleştirdim. Log kayıtları doğrudur" ifadelerini kullandı.

"AYŞEGÜL BANA 300 BİN LİRA PARA TEKLİF ETTİ" Ayşegül Erdağ Kocadabak'ın kendisine İstanbul'da noterlik yaptığını söylediğini anlatan Akdağ ifadesinde, "İrtibata geçtim. Taşınmazların cinsini, yüz ölçümünü ve nerede olduklarını Ayşegül'e sözlü olarak bildirdim. Bu bilgileri verdikten sonra beni İstanbul ili Beşiktaş ilçesine çağırmıştı ancak ben İstanbul'a gitmedim. Istanbul'a gidersem benimle yüz yüze görüşeceğini söyledi. Ayşegül beni yönlendirerek bu şekilde bilgileri elde edince bana 300 bin lira para vermeyi teklif etti. Ben bu teklifi kabul etmedim. Kesinlikle maddi bir menfaat temin etmedim" dedi.

BENİM SİYASİ PARTİ ÜYELİĞİM OLMADI: BABAM CHP ÜYESİ Sabah'ın haberine göre İfadesinin sonunda pişman olduğunu belirten Akdağ, "Benim hiçbir zaman siyasi parti üyeliğim olmadı. Babamın ise Cumhuriyet Halk Partisine üyeliği vardır, annemin ise herhangi bir üyeliği yoktur" diyerek serbest bırakılmak istediğini söyledi.

BABASI KUMAR BORÇLARINI EMEKLİ İKRAMİYESİ İLE KAPATTI Müvekkili Diyar Akdağ'ın ifadesine aynen katıldığını beyan eden Avukat Engin Yalçın ise Akdağ'ın şans oyunları sebebiyle borca battığını, Babası Dursun Akdağ'ın emekli ikramiyesi ile bu borçlarını kapattığını belirterek, "Kendisinin şans oyunları bağımlılığı sebebiyle ailesi tarafından sürekli kontrol altındaydı. Şans oyunu oynamaması için babası Diyar'a ait telefon hatlarını kapattırdı. Dursun Akdağ sırf oğlunun bu kötü alışkanlığını bırakması için sık sık Kaş ilçesine gelmekteydi. Diyar'a bir nevi sahip çıkıyordu" dedi.