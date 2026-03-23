Özgür Özel’e giden ‘tapu’ hattı! Bakan Gürlek’in verilerine PKK ve FETÖ eli değdi
Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik yürütülen sistemli saldırının perde arkası gün yüzüne çıktı. CHP lideri Özgür Özel'in Gürlek'in kişisel verilerini TAKBİS üzerinden hukuksuz bir şekilde sorgulandığı belgelendi. Yapılan incelemelerde, Bakan Gürlek'in verilerini usulsüzce sorgulayan üç ismin PKK/KCK ve FETÖ ile doğrudan bağlantılı olduğu saptandı. Ele geçirilen HTS kayıtları ve telefon trafiği, bu karanlık verilerin doğrudan Özel ve bazı CHP'li vekillere ulaştırıldığını kanıtladı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in kişisel verilerine yönelik yürütülen sistemli saldırı, güvenlik birimlerinin titiz çalışmasıyla gün yüzüne çıktı.
Özel'in 20 tapuyu gündeme getirmesine rağmen sadece 4 tapu kaydı olan Gürlek hakkındaki bilgileri TAKBİS üzerinden hukuksuz şekilde sorgulayan 3 ismin PKK/KCK ve FETÖ ile bağlantıları deşifre edildi.
Sabah Gazetesi'nden Halit Turan'ın haberine göre, Gürlek'in bilgilerinin Antalya, Afyonkarahisar ve Çorum'dan sorgulandığı belirlendi.
Resmi belgeler ve HTS kayıtları; Adalet Bakanı'na yönelik bu kuşatmanın, terör örgütlerine (FETÖ ve PKK) müzahir isimler eliyle gerçekleştirildiğini ve sonuçların siyasi bir kanala CHP Genel Merkezi ve Özgür Özel'e aktarıldığını açıkça gösterdi.
Devletin en üst yargı bürokrasisine yönelik bu "veri operasyonu" hakkında adli mercilerin geniş çaplı soruşturma yürüttüğü öğrenildi.