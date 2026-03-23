Özgür Özel’e giden ‘tapu’ hattı! Bakan Gürlek’in verilerine PKK ve FETÖ eli değdi

Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik yürütülen sistemli saldırının perde arkası gün yüzüne çıktı. CHP lideri Özgür Özel'in Gürlek'in kişisel verilerini TAKBİS üzerinden hukuksuz bir şekilde sorgulandığı belgelendi. Yapılan incelemelerde, Bakan Gürlek'in verilerini usulsüzce sorgulayan üç ismin PKK/KCK ve FETÖ ile doğrudan bağlantılı olduğu saptandı. Ele geçirilen HTS kayıtları ve telefon trafiği, bu karanlık verilerin doğrudan Özel ve bazı CHP'li vekillere ulaştırıldığını kanıtladı.

Özgür Özel’e giden ‘tapu’ hattı! Bakan Gürlek’in verilerine PKK ve FETÖ eli değdi 1

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in kişisel verilerine yönelik yürütülen sistemli saldırı, güvenlik birimlerinin titiz çalışmasıyla gün yüzüne çıktı.

Özgür Özel’e giden ‘tapu’ hattı! Bakan Gürlek’in verilerine PKK ve FETÖ eli değdi 2

Özel'in 20 tapuyu gündeme getirmesine rağmen sadece 4 tapu kaydı olan Gürlek hakkındaki bilgileri TAKBİS üzerinden hukuksuz şekilde sorgulayan 3 ismin PKK/KCK ve FETÖ ile bağlantıları deşifre edildi.

Özgür Özel’e giden ‘tapu’ hattı! Bakan Gürlek’in verilerine PKK ve FETÖ eli değdi 3

Sabah Gazetesi'nden Halit Turan'ın haberine göre, Gürlek'in bilgilerinin Antalya, Afyonkarahisar ve Çorum'dan sorgulandığı belirlendi.

Özgür Özel’e giden ‘tapu’ hattı! Bakan Gürlek’in verilerine PKK ve FETÖ eli değdi 4

Resmi belgeler ve HTS kayıtları; Adalet Bakanı'na yönelik bu kuşatmanın, terör örgütlerine (FETÖ ve PKK) müzahir isimler eliyle gerçekleştirildiğini ve sonuçların siyasi bir kanala CHP Genel Merkezi ve Özgür Özel'e aktarıldığını açıkça gösterdi.

Özgür Özel’e giden ‘tapu’ hattı! Bakan Gürlek’in verilerine PKK ve FETÖ eli değdi 5

Devletin en üst yargı bürokrasisine yönelik bu "veri operasyonu" hakkında adli mercilerin geniş çaplı soruşturma yürüttüğü öğrenildi.

Özgür Özel’e giden ‘tapu’ hattı! Bakan Gürlek’in verilerine PKK ve FETÖ eli değdi 6

ÖZEL'E 8 KEZ ÇAĞRI BIRAKTI

Antalya Kaş Tapu Müdürlüğü'nde Tapu Kadastro Teknikeri olarak görev yapan Diyar Akdağ, Bakan Gürlek'in kayıtlarını en fazla 13, 20 ve 23 Şubat 2026 tarihlerinde toplam 7 kez sorguladı. Diyar Akdağ, Özgür Özel ile irtibatı kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek suçundan sabıkalı Ayşegül K. ile sağladı. Ayşegül K.'ya ait hattın, 28 Şubat - 3 Mart 2026 tarihleri arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 8 kez cevapsız çağrı bıraktığı saptandı.

Özgür Özel’e giden ‘tapu’ hattı! Bakan Gürlek’in verilerine PKK ve FETÖ eli değdi 7

Bu aramalardan sonra internet tabanlı görüşme yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. Diyar Akdağ'ın babası Dursun Akdağ'ın ise Kerim D. üzerinden Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel ile irtibatlı olduğu belirlendi. Diyar Akdağ'ın babasının ayrıca 2019-2025 yılları arasında Yalova'da HDP eylemlerine katıldığı, CHP Yalova üyesi olduğu, amcası, dayısı ve 3 yakınının terör örgütü PKK'ya üye olmak suçlarından işlem gördüğü, bu suçtan yakınlarının tutuklandığı belirlendi.

Özgür Özel’e giden ‘tapu’ hattı! Bakan Gürlek’in verilerine PKK ve FETÖ eli değdi 8

SORGULADI, BULUŞTU, AKTARDI

Afyonkarahisar Çobanlar Tapu Müdürü olan Muharrem Demiröz'ün ise 12 Şubat 2026 günü saat 15:38'de Bakan Gürlek'in kayıtlarını sorguladığı belirlendi.

Özgür Özel’e giden ‘tapu’ hattı! Bakan Gürlek’in verilerine PKK ve FETÖ eli değdi 9

Demiröz'ün, Ali Sarıtaş üzerinden CHP Afyonkarahisar eski İl Başkanı Faruk Duha Erhan ile irtibatlı olduğu, sorgulama sonrasında defalarca bir araya geldiği konum birliktelikleriyle saptandı. Oğlu Beytullah D.'nin Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde şef olduğu, 2025 yılında yapılan çalışmalarda FETÖ faaliyetleri kapsamında emniyette ifadesinin alındığı kaydedildi.

Özgür Özel’e giden ‘tapu’ hattı! Bakan Gürlek’in verilerine PKK ve FETÖ eli değdi 10

VERİLERİ SORGULADI VEKİLİ ARADI

Çorum Boğazkale Tapu Müdürü Veli Sabancılar ise 31 Ocak 2026'da saat 11:40'ta Bakan Gürlek'in zemin ve mülkiyet bilgilerini sorguladı.

Özgür Özel’e giden ‘tapu’ hattı! Bakan Gürlek’in verilerine PKK ve FETÖ eli değdi 11

Sabancılar'ın sorgulama yaptığı gün CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer adına kayıtlı olan ve CHP Genel Merkezi'nce kullanılan hattan arandığı belirlendi.

Özgür Özel’e giden ‘tapu’ hattı! Bakan Gürlek’in verilerine PKK ve FETÖ eli değdi 12

Sabancılar'ın Mehmet Kurtçu aracılığıyla CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve İl Başkanı Dinçer Solmaz ile koordineli hareket ettiği saptandı.

Özgür Özel’e giden ‘tapu’ hattı! Bakan Gürlek’in verilerine PKK ve FETÖ eli değdi 13

Sabancılar'ın kız kardeşi Menşure A.'nın Diyarbakır Silvan'da görev yaparken PKK/KCK terör örgütüne müzahir kişilerle bağlantılı olduğu, ölen eniştesi Mehmet Şeyhmus A.'nın ise 1991'de Şırnak'ta PKK/KCK'nın şehir komitesinde yer aldığı için gözaltına alındığı belirlendi.

Özgür Özel’e giden ‘tapu’ hattı! Bakan Gürlek’in verilerine PKK ve FETÖ eli değdi 14
