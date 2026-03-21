Bakan Gürlek’e tam destek! AK Parti ve Cumhur İttifakı Özel’in iddialarına karşı kenetlendi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Akın Gürlek hakkında ortaya attığı iddialara, AK Parti ve Cumhur İttifakı cephesinden güçlü destek geldi. Açıklamalarda iddialar "asılsız ve dezenformasyon" olarak nitelendirilirken, hukuki sürecin işletileceği vurgulandı. Öte yandan Bakan Gürlek'e destek Cumhur İttifakı ile sınırlı kalmadı. Saadet Partisi İstanbul milletvekili ve TBMM Grup Başkanı Bülent Kaya'dan da destek geldi.

Bakan Gürlek’e tam destek! AK Parti ve Cumhur İttifakı Özel’in iddialarına karşı kenetlendi 1

Özgür Özel'in Akın Gürlek'e yönelik iddiaları, siyaset gündeminde geniş yankı uyandırdı. İddiaların ardından başta AK Parti olmak üzere Cumhur İttifakı bileşenlerinden art arda destek açıklamaları geldi.

Bakan Gürlek’e tam destek! AK Parti ve Cumhur İttifakı Özel’in iddialarına karşı kenetlendi 2

AK Parti yönetimi, genel başkan yardımcıları ve çok sayıda milletvekili yaptıkları açıklamalarda, söz konusu iddiaları "temelsiz, dezenformasyon ve itibar suikasti" olarak nitelendirdi. Açıklamalarda, siyasetin somut bilgi ve belgeler üzerinden yürütülmesi gerektiği vurgulanırken, iddiaların hukuki zeminde karşılık bulacağı ifade edildi. Parti temsilcileri, Bakan Gürlek'in kamuoyuna yaptığı açıklamaların "hakikatin en güçlü cevabı" olduğunu savundu.

Bakan Gürlek’e tam destek! AK Parti ve Cumhur İttifakı Özel’in iddialarına karşı kenetlendi 3

ÖMER ÇELİK: SİLGİSİ KALEMİNDEN ÖNCE BİTEN TEK SİYASETÇİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in Akın Gürlek hakkında dile getirdiği iddialara sert tepki gösterdi. AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Çelik, söz konusu iddiaları "temelsiz ve dezenformasyon" olarak nitelendirdi.

Çelik, Özel'e yönelik eleştirilerinde sert ifadeler kullandı. Çelik, "Silgisi kaleminden önce biten tek siyasetçi. O kadar çok yanlış yapıyor ki sürekli silgi kullanmak zorunda kalıyor. Bu gidişle Cumhuriyet Halk Partisi'ni de tarihten silecek" sözleriyle tepki gösterdi.

Özel'in günlerdir kamuoyuna açıklama yapacağını duyurmasına rağmen bunu ertelediğini belirten Çelik, ortaya atılan iddiaların geçmişte de benzer şekilde belgeye dayanmadığını ve sonradan yalanlandığını öne sürdü. Devlet görevlilerinin mal varlığı bildiriminde bulunduğunu hatırlatan Çelik, dile getirilen suçlamaların somut hiçbir delile dayanmadığını ifade etti.

Açıklamasında siyasette iddiaların somut bilgi ve belgelerle desteklenmesi gerektiğine dikkat çeken Çelik, "Duymuştum, söylediler" şeklindeki söylemlerin ciddiyetsiz olduğunu vurguladı. İddiası olanların bunu yargıya taşıması gerektiğini belirten Çelik, aksi durumun "yalan siyaseti" anlamına geldiğini söyledi.

Bakan Gürlek’e tam destek! AK Parti ve Cumhur İttifakı Özel’in iddialarına karşı kenetlendi 4

FATMA BETÜL SAYAN KAYA: DELİLE DAYANMAYAN ALGI OPERASYONU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, Bakan Gürlek'in gerekli açıklamayı yaptığını belirterek, Özgür Özel'in iddialarını "delile dayanmayan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik algı operasyonu" olarak değerlendirdi. Kaya, "İftiralarla gerçeklerin üzeri örtülemez, adaletin tecellisine engel olunamaz" ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek’e tam destek! AK Parti ve Cumhur İttifakı Özel’in iddialarına karşı kenetlendi 5

EYYÜP KADİR İNAN: SİYASET BU ŞEKİLDE YÜRÜTÜLEMEZ

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, açıklamasında Özgür Özel'e sert sözlerle yüklendi. Bakan Gürlek'in açıklamasını yeniden paylaşan İnan, CHP yönetimine yönelik ağır eleştirilerde bulunarak, siyasetin bu şekilde yürütülemeyeceğini vurguladı.

Bakan Gürlek’e tam destek! AK Parti ve Cumhur İttifakı Özel’in iddialarına karşı kenetlendi 6

MHP'Lİ İZZET ULVİ YÖNTER: GÜRLEK'İN SONUNA KADAR YANINDAYIZ

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, "Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'in sonuna kadar yanındayız" diyerek, iddiaları "itibar suikasti" olarak nitelendirdi.

Bakan Gürlek’e tam destek! AK Parti ve Cumhur İttifakı Özel’in iddialarına karşı kenetlendi 7

LEYLA ŞAHİN USTA: AYNI ŞEFFAFLIĞI ÖZEL'DEN DE BEKLİYORUZ

AK Parti TBMM Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta ise yaptığı açıklamada, "Sayın Bakanımız gerekli açıklamayı yapmış, tüm belgeleriyle birlikte sürecin hukuki yollarla takip edileceğini açıkça ifade etmiştir. Ancak aynı açıklık ve şeffaflığı Özgür Özel'den de bekliyoruz." İfadelerini kullandı. AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Usta, sözlerine devamla "Başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere, yargılanan şahısların beyan ettikleri maaşlar dışında tespit edilen mal varlıklarına dair kamuoyuna net bir açıklama yapılmalıdır" dedi.

MAHİR ÜNAL: HAKİKATİN EN GÜÇLÜ CEVABI
AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, Özgür Özel'in daha önce de benzer iddiaları somut verilerle destekleyemediğini hatırlatarak, "Siyaset iftira ile değil, veri ve ispatla yapılır" dedi. MKYK üyesi Ünal, Bakan Gürlek'in açıklamasının "hakikatin en güçlü cevabı" olduğunu ifade etti.

Bakan Gürlek’e tam destek! AK Parti ve Cumhur İttifakı Özel’in iddialarına karşı kenetlendi 8

"AKIN GÜRLEK YALNIZ KALDI" İDDİALARI BOŞA ÇIKTI

AK Parti Genel Başkan Yardımcılarından Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekçi ile Genel Sekreter Eyyüp Kadir İnan, MKYK üyeleri Ayşe Keşir, Hilal Kalyoncu Kuş, Hilmi Türkmen ve Mehmet Kırmızı 'nında aralarında bulunduğu çok sayıda milletvekili ve parti yetkilisi Bakan Akın Gürlek'inÖzele yönelik açıklamalarını yeniden paylaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcılarından milletvekillerine, TBMM komisyon başkanlarından ittifak ortaklarına kadar geniş bir yelpazede gelen açıklamalar, Bakan Gürlek'eyönelik güçlü bir destek tablosu ortaya koydu. Siyasetin üst kademelerinden gelen bu eş zamanlı ve net mesajlar ile ortaya çıkan yoğun destek açıklamaları, CHP yöneticileri ve muhalefet medyasında çeşitli isimler tarafından dile getirilen "Akın Gürlek yalnız kaldı" iddialarını boşa çıkarttı.

Bakan Gürlek’e tam destek! AK Parti ve Cumhur İttifakı Özel’in iddialarına karşı kenetlendi 9

MUSTAFA VARANK: SİZCE TESADÜF MÜ?"
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varan, "Üniversite sınavını kazanamayan, sahtekarlıkla insanların hakkını yiyerek Türkiye'de bir üniversiteye transfer olan, diploma yolsuzu Ekrem İmamoğlu'nu çılgınca savunanlarla; Üniversite sınavında başarılı olan, derslere girip dikkatlice not alan, bu notlarından cep harçlığı çıkarmaya çalışan bir Bakanı çılgınca eleştirenlerin aynı kişiler olması sizce tesadüf mü?" şeklinde açıklama yaptı.

OSMAN GÖKÇEK: LÜKSEMBURG'UN DENİZİ YOK
AK Parti MKYK Üyesi ve Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Bakan Gürlek'in açıklamasını yeniden paylaşırken yaptığı iki ayrı açıklamayla dikkat çekti. Gökçek, Özgür Özel'in Lüksemburg iddiasına atıfta bulunarak, "Lüksemburg'un denizi yok" ifadeleriyle iddiaları eleştirdi. Ayrıca Muhittin Böcek iddialarına ilişkin sessizliğe dikkat çekerek, kamuoyunun net cevap beklediğini vurguladı.

MEHMET UMUT TUNCER'DEN GÖRSELLİ TEPKİ
AK Parti MKYK Üyesi ve Genel Başkan Vekili Yardımcısı Mehmet Umut Tuncer de yaptığı paylaşımda iddialarla alay eden bir ifadeyle "Lüksemburg'ta liman bile görürsün" sözleriyle tepki gösterdi.

Bakan Gürlek’e tam destek! AK Parti ve Cumhur İttifakı Özel’in iddialarına karşı kenetlendi 10

ABDULKADİR ÖZEL: VERDİĞİMİZ HER KURUŞ HELAL OLSUN
AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel ise "Düzenli not alıp bunları satan öğrenci arkadaşlarımıza verdiğimiz her kuruş helal olsun... Dünyayı kurtaramadık belki ama Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni o notlarla bitirdik" ifadelerini kullandı.

BİR DESTEK DE SAADET PARTİSİ GRUP BAŞKANI KAYA'DAN

Bakan Gürlek'e destek yalnızca Cumhur İttifakı ile sınırlı kalmadı. Saadet Partisi İstanbul milletvekili ve TBMM Grup Başkanı Bülent Kaya ise Bakan Gürlek hakkındaki iddialara ilişkin tapu kayıtlarını içeren bir web çıktısını paylaşmasını "tartışmalar açısından önemli bir adım" olarak değerlendirdi. Kaya, "Adalet tartışma ve leke kaldırmaz" ifadelerine yer verdi.

