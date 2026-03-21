Bakan Gürlek’e tam destek! AK Parti ve Cumhur İttifakı Özel’in iddialarına karşı kenetlendi

Özgür Özel'in Akın Gürlek'e yönelik iddiaları, siyaset gündeminde geniş yankı uyandırdı. İddiaların ardından başta AK Parti olmak üzere Cumhur İttifakı bileşenlerinden art arda destek açıklamaları geldi.

AK Parti yönetimi, genel başkan yardımcıları ve çok sayıda milletvekili yaptıkları açıklamalarda, söz konusu iddiaları "temelsiz, dezenformasyon ve itibar suikasti" olarak nitelendirdi. Açıklamalarda, siyasetin somut bilgi ve belgeler üzerinden yürütülmesi gerektiği vurgulanırken, iddiaların hukuki zeminde karşılık bulacağı ifade edildi. Parti temsilcileri, Bakan Gürlek'in kamuoyuna yaptığı açıklamaların "hakikatin en güçlü cevabı" olduğunu savundu.

ÖMER ÇELİK: SİLGİSİ KALEMİNDEN ÖNCE BİTEN TEK SİYASETÇİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in Akın Gürlek hakkında dile getirdiği iddialara sert tepki gösterdi. AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Çelik, söz konusu iddiaları "temelsiz ve dezenformasyon" olarak nitelendirdi.

Çelik, Özel'e yönelik eleştirilerinde sert ifadeler kullandı. Çelik, "Silgisi kaleminden önce biten tek siyasetçi. O kadar çok yanlış yapıyor ki sürekli silgi kullanmak zorunda kalıyor. Bu gidişle Cumhuriyet Halk Partisi'ni de tarihten silecek" sözleriyle tepki gösterdi.

Özel'in günlerdir kamuoyuna açıklama yapacağını duyurmasına rağmen bunu ertelediğini belirten Çelik, ortaya atılan iddiaların geçmişte de benzer şekilde belgeye dayanmadığını ve sonradan yalanlandığını öne sürdü. Devlet görevlilerinin mal varlığı bildiriminde bulunduğunu hatırlatan Çelik, dile getirilen suçlamaların somut hiçbir delile dayanmadığını ifade etti.

Açıklamasında siyasette iddiaların somut bilgi ve belgelerle desteklenmesi gerektiğine dikkat çeken Çelik, "Duymuştum, söylediler" şeklindeki söylemlerin ciddiyetsiz olduğunu vurguladı. İddiası olanların bunu yargıya taşıması gerektiğini belirten Çelik, aksi durumun "yalan siyaseti" anlamına geldiğini söyledi.