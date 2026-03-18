Adalet Bakanı Gürlek'ten Özgür Özel'in iddialarına belgeli yanıt! "Amacı asrın yolsuzluk davasını perdelemek"

Özel'in gösterdiği evrakların tamamen "sahte ve düzmece" olduğunu belirten Bakan Gürlek, bu algı operasyonunun arkasında yatan asıl amacın, CHP içindeki rüşvet çarkını ve Muhittin Böcek skandalını örtbas etmek olduğunu vurguladı.

"O BELGELERİN HEPSİ YALAN VE DÜZMECE!" Özgür Özel'in iddialarının hiçbir dayanağı olmadığını ve kamuoyunun sahte belgelerle yanıltıldığını ifade eden Adalet Bakanı Akın Gürlek, " O belgeler kesinlikle sahte ve düzmece belgeler. Benim üzerime kayıtlı 4 tane taşınmaz var, yani o diğerlerini bilmiyorum, yalan. Güya bir ID numaraları falan vermiş ama ID numaralarında Akın Gürlek yazıyor mu, yazmıyor" ifadelerini kullandı.

Özellikle mal varlığı değerleri üzerinden yürütülen algı operasyonuna da değinen Gürlek, "Bir tanesi Tuzla'da, onun dediği gibi 30 milyon lira da değil; 3-4 milyon lira taşınmazın değeri, 2 artı 1. Hepsi yalan" sözleriyle iddiaları çürüttü. "MUHİTTİN BÖCEK SKANDALINI GİZLEYEMEYECEKSİNİZ" CHP lideri Özel'in bu çıkışının tesadüf olmadığını, bir panik haliyle yapıldığını belirten Bakan Gürlek, "Özgür Özel'in amacı burada asrın yolsuzluk davasını perdelemek, birinci amacı bu. İkinci amacı, biliyorsunuz Muhittin Böcek davasında bir yargılama var. Muhittin Böcek 15 Ocak 2024 tarihinde Manisa ilinde bir benzinliğe uğruyor. Burada Muhittin Böcek'in itirafçı olma durumu vardı. Özgür Özel'e kendisinin adaylığı konusunda bir para iddiası var, bu konuda baz istasyonu çalışmaları var ve bunlar dosyada da var" sözleriyle, CHP koridorlarındaki kirli pazarlıklara dikkat çekti.

"HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEK: MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇILIYOR"

İftiralara karşı hukuki sürecin vakit kaybetmeden başlatıldığını vurgulayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Biz devlet memuruyuz, hakimlik, savcılık yaptık. Burada sürekli olarak mal beyanında bulunmamız gerekiyor. Bu konuda zaten bugün manevi tazminat davası açacağız. Mahkeme tapuya yazacak, gerçek midir değil midir ortaya çıkacak. Bunlar çok basit şeyler, bu kadar anlatmaya da gerek yok ama Özgür Özel'in tamamen son dakika çırpınışları bunlar" ifadelerini kullanarak, meselenin yargıda çözüleceğinin altını çizdi.

LÜKSEMBURG'A HİÇ GİTMEDİM

Öte yandan Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre Bakan Akın Gürlek, kendisine yönelik ortaya atılan yat iddialarına ilişkin olarak; Hayatında Lüksemburg'a gitmediğini, yüzme dahi bilmediğini, pasaport kayıtlarında da bu yönde herhangi bir giriş-çıkış bulunmadığını belirtti.