Bağdat Caddesi'ndeki lüks araç vurgununda yeni perde! 141 milyon liralık dolandırıcılık iddiası

İstanbul Kadıköy'de faaliyet gösteren bir oto galeriye yönelik yürütülen soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Lüks araç satışı vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları öne sürülen 4 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, mağdurların toplam zararının 141 milyon lirayı aştığı belirtildi.

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde faaliyet gösteren bir oto galeriye ilişkin yürütülen dolandırıcılık soruşturması tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, galeri sahibi Şahin Çolak'ın da aralarında bulunduğu 4 şüphelinin lüks araç satışları üzerinden çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürüldü. Soruşturma kapsamında galeri sahibi Şahin Çolak'ın yurt dışında olduğu öğrenilirken, galeride çalışan Şerif Yalçın Hünüloğlu'nun tutuklandığı belirtildi.

141 MİLYON LİRALIK ZARAR İDDİASI İddianamede, mağdurların toplam zararının 141 milyon 255 bin 440 lira olduğu kaydedildi. Şahin Çolak ile babası Şerafettin Çolak, kardeşi Ümit Çolak ve çalışan Şerif Yalçın Hünüloğlu'nun; lüks araç alım satımı, takas işlemleri ve satış vaatleri üzerinden haksız kazanç elde ettikleri iddia edildi.

Savcılık, şüphelilerin güven ilişkisi kurarak yüksek bedelli araç satışları gerçekleştirdiğini ancak araçları teslim etmediklerini veya satışlardan doğan ödemeleri hak sahiplerine aktarmadıklarını öne sürdü.

"ARAÇLARIN ÜZERİNDE HACİZ VAR" DEDİ, TESLİM ETMEDİ İddianamede yer alan bilgilere göre mağdurlardan biri, Porsche, Bentley ve Mercedes-Benz marka araçların alımı için Şahin Çolak'ın hesabına 46 milyon 455 bin 440 lira gönderdi.