CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Bağdat Caddesi'ndeki lüks araç vurgununda yeni perde! 141 milyon liralık dolandırıcılık iddiası

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

İstanbul Kadıköy'de faaliyet gösteren bir oto galeriye yönelik yürütülen soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Lüks araç satışı vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları öne sürülen 4 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, mağdurların toplam zararının 141 milyon lirayı aştığı belirtildi.

Bağdat Caddesi'ndeki lüks araç vurgununda yeni perde! 141 milyon liralık dolandırıcılık iddiası 1

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde faaliyet gösteren bir oto galeriye ilişkin yürütülen dolandırıcılık soruşturması tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, galeri sahibi Şahin Çolak'ın da aralarında bulunduğu 4 şüphelinin lüks araç satışları üzerinden çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında galeri sahibi Şahin Çolak'ın yurt dışında olduğu öğrenilirken, galeride çalışan Şerif Yalçın Hünüloğlu'nun tutuklandığı belirtildi.

Bağdat Caddesi'ndeki lüks araç vurgununda yeni perde! 141 milyon liralık dolandırıcılık iddiası 2

141 MİLYON LİRALIK ZARAR İDDİASI

İddianamede, mağdurların toplam zararının 141 milyon 255 bin 440 lira olduğu kaydedildi.

Şahin Çolak ile babası Şerafettin Çolak, kardeşi Ümit Çolak ve çalışan Şerif Yalçın Hünüloğlu'nun; lüks araç alım satımı, takas işlemleri ve satış vaatleri üzerinden haksız kazanç elde ettikleri iddia edildi.

Bağdat Caddesi'ndeki lüks araç vurgununda yeni perde! 141 milyon liralık dolandırıcılık iddiası 3

Savcılık, şüphelilerin güven ilişkisi kurarak yüksek bedelli araç satışları gerçekleştirdiğini ancak araçları teslim etmediklerini veya satışlardan doğan ödemeleri hak sahiplerine aktarmadıklarını öne sürdü.

Bağdat Caddesi'ndeki lüks araç vurgununda yeni perde! 141 milyon liralık dolandırıcılık iddiası 4

"ARAÇLARIN ÜZERİNDE HACİZ VAR" DEDİ, TESLİM ETMEDİ

İddianamede yer alan bilgilere göre mağdurlardan biri, Porsche, Bentley ve Mercedes-Benz marka araçların alımı için Şahin Çolak'ın hesabına 46 milyon 455 bin 440 lira gönderdi.

Bağdat Caddesi'ndeki lüks araç vurgununda yeni perde! 141 milyon liralık dolandırıcılık iddiası 5

Ancak Çolak'ın, "Araçların üzerinde banka haczi var" gerekçesiyle araçları teslim etmediği ve ödemeyi de iade etmediği iddia edildi.

Bir başka mağdurun ise iki adet Rolls-Royce marka araç satın almak için toplam 66 milyon lira ödeme yaptığı ancak araçlarını teslim alamadığı öne sürüldü.

Bağdat Caddesi'ndeki lüks araç vurgununda yeni perde! 141 milyon liralık dolandırıcılık iddiası 6

GALERİYİ KAPATIP YURT DIŞINA ÇIKTI İDDİASI

Soruşturma dosyasında yer alan iddialara göre bazı mağdurlar, satış için galeriye bıraktıkları araçların üçüncü kişilere devredildiğini sonradan öğrendi.

İddianamede ayrıca bazı müşterilerin araçlarını noter aracılığıyla devretmelerine rağmen satış bedellerini alamadıkları, ardından galeri sahibi Şahin Çolak'ın iş yerini kapatarak yurt dışına çıktığı öne sürüldü.

Bağdat Caddesi'ndeki lüks araç vurgununda yeni perde! 141 milyon liralık dolandırıcılık iddiası 7

87 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Savcılık, Şahin Çolak, Şerafettin Çolak ve Ümit Çolak hakkında "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 27 yıldan 87 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Tutuklu bulunan Şerif Yalçın Hünüloğlu hakkında ise "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 24 yıldan 80 yıla kadar hapis istendi.

Bağdat Caddesi'ndeki lüks araç vurgununda yeni perde! 141 milyon liralık dolandırıcılık iddiası 8

Başsavcılık ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 141 milyon 255 bin 440 liranın müsaderesini ve dosyada mali sorumlu olarak yer alan şirketlere yönelik tedbir uygulanmasını talep etti.

Davaya ilişkin ilk duruşma 24 Haziran'da İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Bağdat Caddesi'ndeki lüks araç vurgununda yeni perde! 141 milyon liralık dolandırıcılık iddiası 9
Beyaz et soruşturmasında ceza yağdı BEYAZ ET SORUŞTURMASINDA CEZA YAĞDI
Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin