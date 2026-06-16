Beyaz et soruşturmasında yeni gelişme: İstanbul'daki marketlere 10 milyon TL ceza

Beyaz et soruşturmasına yönelik Ticaret Bakanlığı tarafından yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada "İstanbul’da faaliyet gösteren market işletmelerine toplam 10 milyon 114 bin 595 Türk Lirası tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.