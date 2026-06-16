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E-Ticarette yeni model hazırlığı! AYM'nin iptal kararı sonrası bakanlık harekete geçti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Anayasa Mahkemesi'nin e-ticaret platformlarını ayıplı mal sorumluluğundan muaf tutan düzenlemeleri iptal etmesinin ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlığın tüketici güvenini merkeze alan yeni bir model üzerinde çalıştığı öğrenildi.

E-Ticarette yeni model hazırlığı! AYM'nin iptal kararı sonrası bakanlık harekete geçti 1

Anayasa Mahkemesi'nin e-ticaret platformlarını ayıplı mal sorumluluğundan muaf tutan düzenlemeleri iptal etmesinin ardından gözler yeni çalışmaya çevrildi. Ticaret Bakanlığı'nın sektör temsilcileriyle yürüttüğü görüşmeler kapsamında tüketici güvenini merkeze alan yeni bir model üzerinde çalışıldığı bildirildi.

E-Ticarette yeni model hazırlığı! AYM'nin iptal kararı sonrası bakanlık harekete geçti 2

AYM KARARI SONRASI YENİ DÜZENLEME GÜNDEMDE

Anayasa Mahkemesinin (AYM) e-ticaret platformlarını ayıplı mal sorumluluğundan muaf tutan yasal düzenlemeleri iptal etmesi sonrası Ticaret Bakanlığı'nın yeni bir çalışma yapacağı belirtildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre Anayasa Mahkemesi elektronik ticaret yoluyla satın alınan ayıplı mal nedeniyle uğranılan manevi zararın tazmini talebiyle açılan davaya yönelik 2 Haziran'da yayımlanan kararla "Aracı hizmet sağlayıcılarını ayıplı mala ilişkin tüketici haklarından (seçimlik haklar ve tazminat) muaf tutan" ibare ile "Aracı hizmet sağlayıcılarının platform üzerinde sunulan içerik ve içeriğe konu mal ya da hizmetle ilgili hukuka aykırı hususlardan sorumlu olmadığı" ibarelerini iptal etti.

İptal kararı, Mart 2027'de yürürlüğe girecek.

E-Ticarette yeni model hazırlığı! AYM'nin iptal kararı sonrası bakanlık harekete geçti 3

TİCARET BAKANLIĞI DÜĞMEYE BASTI

Ticaret Bakanlığı'nın bu karar sonrasında e-ticaret platformu temsilcileriyle toplantı yaptığı ve mevcut durumla ilgili çalışma planlandığı bildirildi. Çalışmada e-ticaret sektörünün büyüme ivmesini zedelemeden, tüketici güvenini merkeze alan ve adil işleyen sürdürülebilir bir model inşa etmek için bütün paydaşlarla ortak akılla hareket edileceği belirtildi.

Yürürlükteki düzenlemede e-ticaret platformları ayıplı ürün nedeniyle herhangi bir sorumluluk taşımıyordu.

E-Ticarette yeni model hazırlığı! AYM'nin iptal kararı sonrası bakanlık harekete geçti 4

E-TİCARET YAPAN 634 BİN İŞLETMENİN YÜZDE 75'İ ŞAHIS İŞLETMESİ

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un tüketici sözleşmelerinde aracı hizmet sağlayıcıların sorumluluklarını düzenleyen kısmının Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini, 9 ay sonra yürürlüğe gireceğini söyledi.

İptal edilen hükümlerin yerine nasıl bir düzenleme geleceğinin henüz net olmadığını belirten Çevikoğlu, kararın yayımlanmasından kısa süre sonra Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle görüştüklerini dile getirdi.

E-Ticarette yeni model hazırlığı! AYM'nin iptal kararı sonrası bakanlık harekete geçti 5

Çevikoğlu, "Bakanlığımız öncülüğünde tüketici güvenini merkeze alan, adil ve aynı zamanda sektörün büyümesini teşvik edecek nitelikteki çalışmalara öneriler hazırlıyoruz" dedi.

Çevikoğlu, e-ticaret platformlarının özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için kritik rol oynadığına, işletmelerin bu platformlar sayesinde ürünlerini çok daha geniş tüketici kitlesine ulaştırabildiğine işaret etti.

Türkiye'de e-ticaret yapan 634 bin işletmenin yaklaşık yüzde 75'inin şahıs işletmesi olduğuna dikkati çeken Çevikoğlu, bu yapının e-ticaret ekosistemi için çok önemli olduğunu söyledi.

E-Ticarette yeni model hazırlığı! AYM'nin iptal kararı sonrası bakanlık harekete geçti 6

DOLANDIRICILIĞI ÖNLEMEK İÇİN YENİ TEDBİRLER ALINACAK

Karar sonrasında pazaryerlerinin beklentisinin özellikle dolandırıcılık faaliyetlerini önlemek ve kendilerine yöneltilebilecek sorumlulukları yönetebilmek için bazı yeni kural ve tedbirler getirilmesi olduğunu belirten Çevikoğlu, şunları ifade etti:

"Buradaki temel risk tedbirlerin küçük satıcılar açısından e-ticarete giriş ve faaliyet gösterme koşullarını zorlaştırmasıdır. Örneğin pazaryerlerinin satıcılardan teminat veya benzeri güvenceler talep etmesi halinde sayılarının 500 bine yaklaştığını tahmin ettiğimiz küçük ve orta ölçekli e-ticaret satıcıları ciddi bir maliyet baskısıyla karşı karşıya kalabilir. Bu da e-ticaretin en önemli faydalarından biri olan küçük işletmelerin büyük pazarlara açılabilme imkanını zayıflatacak."

E-Ticarette yeni model hazırlığı! AYM'nin iptal kararı sonrası bakanlık harekete geçti 7

Kararın bir diğer önemli etkisinin de küçük e-ticaret platformları üzerinde ortaya çıkacağını öngördüklerini belirten Çevikoğlu, Türkiye'de satıcıların çoğunlukla birden fazla pazaryeri üzerinden satış yaptığını ifade etti.

Çevikoğlu, pazaryerlerinin satıcılardan teminat istemeye başlaması durumunda satıcıların birden fazla platformda faaliyet göstermesinin maliyeti artıracağını, bunun da özellikle küçük satıcılar açısından sürdürülebilir olmayacağını dile getirerek böyle bir durumda satıcıların en çok satış yaptıkları büyük platformlarla çalışmayı tercih edeceklerini söyledi.

Bu durumun küçük platformların satıcı çekmesini ve mevcut satıcılarını korumasını zorlaştıracağını ifade eden Çevikoğlu, pazarda rekabetin azalacağını ve e-ticaret ekosisteminin daha yoğunlaşmış bir yapıya doğru evrileceğini kaydetti.

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