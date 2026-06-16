E-Ticarette yeni model hazırlığı! AYM'nin iptal kararı sonrası bakanlık harekete geçti

Ticaret Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre Anayasa Mahkemesi elektronik ticaret yoluyla satın alınan ayıplı mal nedeniyle uğranılan manevi zararın tazmini talebiyle açılan davaya yönelik 2 Haziran'da yayımlanan kararla "Aracı hizmet sağlayıcılarını ayıplı mala ilişkin tüketici haklarından (seçimlik haklar ve tazminat) muaf tutan" ibare ile "Aracı hizmet sağlayıcılarının platform üzerinde sunulan içerik ve içeriğe konu mal ya da hizmetle ilgili hukuka aykırı hususlardan sorumlu olmadığı" ibarelerini iptal etti.

Anayasa Mahkemesinin (AYM) e-ticaret platformlarını ayıplı mal sorumluluğundan muaf tutan yasal düzenlemeleri iptal etmesi sonrası Ticaret Bakanlığı'nın yeni bir çalışma yapacağı belirtildi.

Yürürlükteki düzenlemede e-ticaret platformları ayıplı ürün nedeniyle herhangi bir sorumluluk taşımıyordu.

Ticaret Bakanlığı'nın bu karar sonrasında e-ticaret platformu temsilcileriyle toplantı yaptığı ve mevcut durumla ilgili çalışma planlandığı bildirildi. Çalışmada e-ticaret sektörünün büyüme ivmesini zedelemeden, tüketici güvenini merkeze alan ve adil işleyen sürdürülebilir bir model inşa etmek için bütün paydaşlarla ortak akılla hareket edileceği belirtildi.

İptal edilen hükümlerin yerine nasıl bir düzenleme geleceğinin henüz net olmadığını belirten Çevikoğlu, kararın yayımlanmasından kısa süre sonra Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle görüştüklerini dile getirdi.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un tüketici sözleşmelerinde aracı hizmet sağlayıcıların sorumluluklarını düzenleyen kısmının Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini, 9 ay sonra yürürlüğe gireceğini söyledi.

Çevikoğlu, "Bakanlığımız öncülüğünde tüketici güvenini merkeze alan, adil ve aynı zamanda sektörün büyümesini teşvik edecek nitelikteki çalışmalara öneriler hazırlıyoruz" dedi.

Çevikoğlu, e-ticaret platformlarının özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için kritik rol oynadığına, işletmelerin bu platformlar sayesinde ürünlerini çok daha geniş tüketici kitlesine ulaştırabildiğine işaret etti.

Türkiye'de e-ticaret yapan 634 bin işletmenin yaklaşık yüzde 75'inin şahıs işletmesi olduğuna dikkati çeken Çevikoğlu, bu yapının e-ticaret ekosistemi için çok önemli olduğunu söyledi.