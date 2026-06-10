Aynur Kanbur’un katili cinayeti cezaevinde planladığını itiraf etti: "Ailemizin adını lekeledin" dedi, 3-4 el ateş açtı
İstanbul'da 2016 yılında öldürülen Aynur Kanbur cinayetinde katil Bülent Gündüz'ün ifadelerine ahaber.com.tr ulaştı. Cinayeti cezaevindeyken planladığını itiraf eden Gündüz, "Daha önce 2008 veya 2009 yılında yaşadığımız tartışmayı yeniden hatırlatarak ailemizin itibarını zedelediğini söyledim. Belimdeki 9 mm tabancayı çekip gövdesini hedef alarak 3-4 el ateş ettim" dedi. Öte yandan Gündüz'ün evinde yapılan aramada uzun namlulu silah ve gaz maskesi ele geçirilirken, olay günü metrobüste kaydedilen yeni görüntülerine de ulaşıldı.
İstanbul'un Şişli ilçesinde 2016 yılında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Aynur Kanbur cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken yeni detaylar ortaya çıktı. Cinayeti kendisinin işlediğini itiraf eden öğrenilen Bülent Gündüz'ün emniyette verdiği ifadeye ahaber.com.tr ulaştı.
Gündüz'ün ifadesinde, olay öncesinde Kanbur'u takip ettiğini, telefonundaki SIM kartı tespit edilmemek için çıkardığını ve cezaevinde bulunduğu dönemde "bunun hesabını sormayı" düşündüğünü anlattığı ortaya çıktı. Öte yandan Gündüz ile olayı azmettirdikleri öne sürülen Fazlı Kar ve Serdar Kar'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.
KATİLİN EVİNDE UZUN NAMLULU SİLAH VE GAZ MASKESİ BULUNDU
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bülent Gündüz'ün Sarıyer'deki evinde arama gerçekleştirdi.
Yapılan aramalarda uzun namlulu silah ve gaz maskesi ele geçirildi.
Öte yandan, geçmişte gerçekleştirilen bir asayiş uygulamasında Gündüz'ün üzerinde ruhsatsız tabanca bulunduğu ve hakkında "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan işlem yapıldığı da belirlendi.
SİM KARTINI NEDEN ÇIKARDIĞINI ANLATTI
Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, İstanbulkart kullanım kayıtları incelenen Bülent Gündüz'ün yeni görüntülerine ulaşıldı.
Metrobüs içi güvenlik kamerası kayıtlarında, cinayeti işlemek üzere yola çıktığı değerlendirilen Gündüz'ün Avcılar'dan metrobüse bindiği görüldü.
Görüntülerde metrobüsün sağ tarafındaki koltuğa oturan Gündüz'ün bir süre yolculuk yaptıktan sonra cep telefonuyla ilgilendiği, ardından SIM kartını çıkararak telefonunu kapattığı yer aldı.
Emniyetteki ifadesinde olay günü telefonundaki hattı bilinçli olarak çıkardığını anlatan Gündüz, "Olayı yapmaya gittiğim için telefonumdan hattımı çıkardım. Gerçekleştireceğim olayla ilgili tespit yapılmasın diye hattımı telefonumdan çıkardım" dedi.
CİNAYETİ CEZAEVİNDE PLANLAMIŞ
Gündüz'ün ifadesi, cinayetin önceden planlandığı iddiasını güçlendiren detaylar da içerdi.
Gündüz, cezaevinde bulunduğu dönemde Aynur Kanbur'dan "hesap sormayı" düşündüğünü söyledi.
İfadesinde olay öncesindeki sürece de değinen Gündüz, Aynur Kanbur'un adresini cezaevinden çıktıktan sonra yaptığı takip sonucu tespit ettiğini öne sürdü.
Gündüz, "Evini tam olarak öğrendiğim tarihte cezaevinden çıktıktan sonra takip ederek evini öğrenebildim" dedi.
"TABANCAYI ÇEKİP 3-4 EL ATEŞ ETTİM"
Gündüz, emniyetteki ifadesinde saldırının gerçekleştiği ana ilişkin de ayrıntılar verdi.
Gündüz, "Daha önce 2008 veya 2009 yılında yaşadığımız tartışmayı yeniden hatırlatarak ailemizin itibarını zedelediğini söyledim. Kendisiyle tartışmaya başladık. Bana küfür ederek üzerime yürüdü. Belimdeki 9 mm tabancayı çekip gövdesini hedef alarak 3-4 el ateş ettim" ifadelerini kullandı.
Olay yerinden ayrıldıktan sonraki sürece de değinen Gündüz, cinayette kullandığı silahı bir süre yanında taşıdığını, daha sonra ise denize attığını söyledi.
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Bülent Gündüz'ün geçmişte bir kişiyi darbettiğinin belirlendiği öğrenildi.
Gündüz'ün emniyette verdiği ifadede söz konusu olayı kabul ettiği ve darbettiği kişinin uygunsuz davranışları nedeniyle bu eylemi gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.