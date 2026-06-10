15 yaşındaki Erdem Demir 'ağabey' demediği için öldürüldü!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 15 yaşındaki ortaokul öğrencisi Erdem Demir, 25 suç kaydı bulunan 18 yaşındaki C.C. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Zanlının, Erdem'i kendisine "ağabey" demediği için öldürdüğü belirtildi.

Olay, 7 Haziran'da Karşıyaka sahilinde meydana geldi. Karşıyaka Fevzipaşa Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Erdem Demir ile C.C. ve D.K. (19) arasında kavga çıktı. Demir, kavgada bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Demir, doktorların müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi.

Polis, kavgaya karışan C.C. ve D.K.'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından önceki gün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

25 SUÇ KAYDI BULUNDU Tutuklanan şüpheli C.C.'nin, 'Kasten yaralama', 'Uyuşturucu madde kullanma', 'Tehdit', 'Hakaret', 'Mala zarar verme', 'Açıktan ve iş yerinden hırsızlık' ile 'Motosiklet hırsızlığı' gibi suçlardan toplam 25 suç kaydının bulunduğu bildirildi.

BIÇAKLANDIKTAN SONRA KAFEYE SIĞINMIŞ Karşıyaka ilçesinde ortaokul öğrencisi Erdem Demir'in bıçaklı kavgada öldürüldüğü olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; bıçakla yaralanan Erdem Demir'in karnını tutarak bir kafeye koşup sığınması yer aldı.