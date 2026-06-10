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15 yaşındaki Erdem Demir 'ağabey' demediği için öldürüldü!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 15 yaşındaki ortaokul öğrencisi Erdem Demir, 25 suç kaydı bulunan 18 yaşındaki C.C. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Zanlının, Erdem'i kendisine "ağabey" demediği için öldürdüğü belirtildi.

15 yaşındaki Erdem Demir 'ağabey' demediği için öldürüldü! 1

Olay, 7 Haziran'da Karşıyaka sahilinde meydana geldi. Karşıyaka Fevzipaşa Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Erdem Demir ile C.C. ve D.K. (19) arasında kavga çıktı. Demir, kavgada bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Demir, doktorların müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi.

15 yaşındaki Erdem Demir 'ağabey' demediği için öldürüldü! 2

Polis, kavgaya karışan C.C. ve D.K.'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından önceki gün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

15 yaşındaki Erdem Demir 'ağabey' demediği için öldürüldü! 3

25 SUÇ KAYDI BULUNDU

Tutuklanan şüpheli C.C.'nin, 'Kasten yaralama', 'Uyuşturucu madde kullanma', 'Tehdit', 'Hakaret', 'Mala zarar verme', 'Açıktan ve iş yerinden hırsızlık' ile 'Motosiklet hırsızlığı' gibi suçlardan toplam 25 suç kaydının bulunduğu bildirildi.

15 yaşındaki Erdem Demir 'ağabey' demediği için öldürüldü! 4

BIÇAKLANDIKTAN SONRA KAFEYE SIĞINMIŞ

Karşıyaka ilçesinde ortaokul öğrencisi Erdem Demir'in bıçaklı kavgada öldürüldüğü olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; bıçakla yaralanan Erdem Demir'in karnını tutarak bir kafeye koşup sığınması yer aldı.

15 yaşındaki Erdem Demir 'ağabey' demediği için öldürüldü! 5

Demir'in arkasından gelen ve olayla ilgili tutuklanan şüphelilerden C.C.'yi ise kafenin önünde bulunanların araya girip uzaklaştırdığı görülüyor. Görüntülerde ayrıca Demir'in arkadaşlarının kafeye gelmesi ve yaşanan panik anları da yer alıyor.

15 yaşındaki Erdem Demir 'ağabey' demediği için öldürüldü! 6

MANİSA DEMİR'E AĞLADI!

Erdem Demir, memleketi Manisa'nın Salihli ilçesindeki Caferbey Mahalle Camisi'nde toprağa verildi.

15 yaşındaki Erdem Demir 'ağabey' demediği için öldürüldü! 7

'AĞABEY' DEMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ!

Çevresi tarafından sevilen ve arkadaşlarıyla iyi ilişkiler kurduğu belirtilen Demir ile tutuklu şüpheli C.C. arasındaki husumetin, kendisine 'ağabey' demediği gerekçesiyle yaşanan tartışmadan kaynaklandığı öne sürüldü.

15 yaşındaki Erdem Demir 'ağabey' demediği için öldürüldü! 8
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