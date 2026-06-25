Annelere erken emeklilik fırsatı! Staj yapana EYT imkanı
Milyonlarca çalışan anne için emeklilik hayali gerçek oluyor! Doğum borçlanmasında kapsam genişletildi, borçlanılabilecek çocuk sayısı 2'den 3'e çıkarıldı. SSK, Bağ-Kur ve memur ayrımı olmaksızın tüm anneler, 2 bin 160 gün prim kazanarak emekliliklerini tam 6 yıl öne çekebilecek. Hatta şartları sağlayan EYT'li olup yaş da beklemiyor. İşte detaylar...
Emeklilik her çalışanın hayali. Yasalarımıza göre emeklilik için öncelikle prim gerekiyor. Prim şartını tamamlamak için çalışmak ya da kendi işini yapmak dışında borçlanarak gün satın almak da bulunuyor. Bu noktada kadınlar ve anneler için özel avantajlar bulunuyor.
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem merak edilen soruları yanıtladı. İşte detaylar...
Doğum borçlanması nedir?
Kadınlar sigorta olduktan sonra doğum yapmışlarsa her bir çocuk için 2 yıl prim satın alabiliyor. Bu primleri emeklilik hesaplarında kullanarak erken emekli olabiliyor.
Doğum borçlanmasında neler değişti? Kimler yararlanıyor?
Doğum borçlanması daha önce 2 çocuk için yapılıyordu ve esnaf yani Bağ-kur kapsamındaki anneler yararlanamıyordu. Borçlanmada çocuk sayısı 3'e çıkartılırken isteğe bağlı da olmak üzere Bağ-Kur'lu kadınlara da hak tanındı. Böylece hangi kurumdan olursa olsun bütün kadın çalışanlar, yani SSK'lı olanlar, kendi işini yapan Bağ-Kur'lular ve memur olan anneler doğum borçlanması yapabiliyor.
Doğum borçlanması için bir süre sınırı var mı?
Borçlanmanın yapıldığı sürede annelerin çalışmaması ya da prim ödememesi gerekiyor. Anneler doğum yaptıktan sonra işten ayrı kaldıkları süreleri borçlanabiliyor.