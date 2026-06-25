Annelere erken emeklilik fırsatı! Staj yapana EYT imkanı

Bu primlerin tamamını mı satın almak lazım?

Hayır. Anneye emeklilik için ne kadar prim gerekiyorsa o kadar prim satın alabilir. 2160 gün alınabilecek en fazla prim gününü gösteriyor. Örneğin 1995 yılında sigortalı olan bir annenin 3.000 günü olsun. Bu anne 2000 yılında bir çocuk dünyaya getirmiş bulunsun. Kendisi için gerekli 600 günü satın alarak 3.600 gün 58 yaş şartıyla emekli olabilir.

Emeklilik nasıl öne çekilebilir?

Doğum borçlanması belli şartlarda erken emekli eder. Yani yılını ve yaşını doldurmuş bir annenin 2.160 gün primi eksikse ve 3 doğumu varsa 6 yıl çalışıp prim ödemesi gerekir. Ancak doğum borçlanması sayesinde 6 yıllık primi toptan öder ve 6 yıl erken emekli olabilir.

Borçlanma ne zaman yapılmalıdır?

Emeklilik yaşınızın dolmasına kısa süre önce yapılması uygundur. Çünkü bu tarihe kadar çalışıp prim tamamlanabilir. Ancak emeklilik yaşınızın gelmesine rağmen priminiz eksikse borçlanabilirsiniz.

STAJ YAPANA EYT İMKÂNI



Staj yapmak nasıl avantaj sağlar?

Ancak anneler sigortadan önceki çocukları borçlanamasa da staj ya da çıraklık sigortası sonrası dünyaya gelen çocukları için borçlanma yapabiliyor. Eğer staj ya da çıraklık ile sigortalı çalışmaya başlanılan süre arasında doğumlar olduysa bunlar borçlanıldığında sigorta başlangıcını geri çekebiliyor. Örneğin 1996 yılında staj yapmış bir anne 2000 yılında işe başlamışsa ve bu ikia trih arasında bir çocuk dünyaya getirmişse borçlanarak işe başlangıç tarihini 1998 yılına çekerek EYT'li olabiliyor.