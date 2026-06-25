Var Mısın Yok Musun’da rekor kırıldı! Milyonluk teklif stüdyoyu ayağa kaldırdı
Televizyon dünyasının efsane yarışması "Var Mısın Yok Musun", atv ekranlarında Esra Erol'un enerjisi ve samimi sunumuyla izleyiciye heyecan dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. 22 yarışmacının 5 milyon TL'lik büyük ödül için ter döktüğü programda, Yasemin Taze'nin hayat hikayesi ve sergilediği stratejik mücadele ekran başındakileri adeta büyüledi. Annesine ev alma hayaliyle yola çıkan Taze, riskin ve heyecanın zirve yaptığı gecede rekor teklifi alarak yarışma tarihine geçti.
Televizyon tarihine damga vuran yarışma "Var Mısın Yok Musun"un 11. bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol'un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv'de izleyici ile buluştu.
HAYAT MÜCADELESİYLE DOLU BİR GEÇMİŞ
17 Nisan 1987 tarihinde Kahramanmaraş'ta dünyaya gelen Yasemin Taze, beş çocuklu bir ailenin ferdi olarak zorluklar içinde büyüdü. Çocukluk yıllarında kendine ait bir odası veya oyuncağı bile olmayan Taze, 15 yaşında çalışma hayatına atılarak yaşam mücadelesine başladı. Hosteslikten makyaj sanatçılığına, modelliğe ve pilates eğitmenliğine kadar pek çok alanda varlık gösteren genç yarışmacı, tüm bu çabasının arkasındaki yegane motivasyonun annesini kiradan kurtarmak olduğunu dile getirdi.
ANNESİNE EV ALMA HAYALİYLE YARIŞTI
Yarışma başlamadan önce duygularını paylaşan Esra Erol, "Şimdi sevgili Yasemin, annene düşkün olduğunu biliyoruz. Bu gece Var Mısın Yok Musun'da yarışmanın birinci sebebi ve nedeni nedir?" sorusunu yöneltti.
"5 MİLYON UMARIM BENDEDİR"
Yasemin, "Esra Hanım, buraya geldiğim ilk günden beri zaten hep söylediğim şey vardı. Zaten anneme düşkünlüğümü de bütün herkes öğrenmiştir. Gerçekten anneme hani başını sokabileceği, küçük de olsa bir ev almak istiyorum. Çünkü ona gerçekten hani hem babam baba tarafı olarak hem de biz olarak ona yaşatamadıklarımızda henüz şu an... Çünkü herkesin artık kendine göre bütçesi, kendine göre bir mücadelesi ve hayatı olduğu için ona sıra çok fazla gelememiş gibi oldu aslında, çok üzücü bu ama. O yüzden anneme küçük de olsa bir ev almak istiyorum. Yani 9 numaralı kutuda... Umarım 5 milyon bendedir. Bir kere 5 milyonu. O gün yarışsaymışım zaten öyle olacaktı. Biliyorum hani şu an ev bütçelerine baktım ama annemin en azından başını sokabileceği küçük de olsa bir ev alabiliyorum. Olur da o para çıkmaz, daha düşük bütçeli bir şey olursa onunla da kendi markamı kurup yine anneme ev almak için çalışıyor olacağım zaten" sözleriyle hedefini net bir şekilde ortaya koydu.
NEFES KESEN KUTU AÇILIŞLARI VE BANKANIN TEKLİFLERİ
Yarışmanın ilk aşamalarında büyük bir talihsizlik yaşayan Yasemin Taze, açtırdığı ilk kutudan 2 milyon TL'yi çıkarınca "dakika bir gol bir" diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Ardından 5 milyon TL'lik büyük ödülü de erken aşamada kaybeden yarışmacı için bankanın ilk teklifi 32 bin TL oldu. Ancak pes etmeyen Taze, "Yokum" diyerek yarışmaya devam etti.