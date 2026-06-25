Var Mısın Yok Musun’da rekor kırıldı! Milyonluk teklif stüdyoyu ayağa kaldırdı

"5 MİLYON UMARIM BENDEDİR"

Yasemin, "Esra Hanım, buraya geldiğim ilk günden beri zaten hep söylediğim şey vardı. Zaten anneme düşkünlüğümü de bütün herkes öğrenmiştir. Gerçekten anneme hani başını sokabileceği, küçük de olsa bir ev almak istiyorum. Çünkü ona gerçekten hani hem babam baba tarafı olarak hem de biz olarak ona yaşatamadıklarımızda henüz şu an... Çünkü herkesin artık kendine göre bütçesi, kendine göre bir mücadelesi ve hayatı olduğu için ona sıra çok fazla gelememiş gibi oldu aslında, çok üzücü bu ama. O yüzden anneme küçük de olsa bir ev almak istiyorum. Yani 9 numaralı kutuda... Umarım 5 milyon bendedir. Bir kere 5 milyonu. O gün yarışsaymışım zaten öyle olacaktı. Biliyorum hani şu an ev bütçelerine baktım ama annemin en azından başını sokabileceği küçük de olsa bir ev alabiliyorum. Olur da o para çıkmaz, daha düşük bütçeli bir şey olursa onunla da kendi markamı kurup yine anneme ev almak için çalışıyor olacağım zaten" sözleriyle hedefini net bir şekilde ortaya koydu.