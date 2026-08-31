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Aşk ve Taht 9 Eylül'de ATV'de! Zindandan tahta düşmanlıktan aşka yolculuk başlıyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV'nin yeni sezondaki iddialı yapımı Aşk ve Taht için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Akın Akınözü, Merjem Šiljak, Simay Barlas, Ayça Bingöl, Ceren Benderlioğlu, Halil İbrahim Ceyhan ve Ferit Kaya'yı aynı kadroda buluşturan dizi, aşk, ihanet ve iktidar mücadelesinin ortasında Anadolu Selçuklu hükümdarı Alaeddin Keykubat'ın hikayesini ekrana taşıyacak. Görkemli hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Aşk ve Taht, ilk bölümüyle 9 Eylül 2026 Çarşamba akşamı saat 20.00'de ATV'de izleyicinin karşısına çıkacak.

Aşk ve Taht 9 Eylül'de ATV'de! Zindandan tahta düşmanlıktan aşka yolculuk başlıyor 1

atv'nin merakla beklenen, sezonun en çok konuşulacak yapımlarından biri olan Bozdağ Film imzalı yeni dizisi Aşk ve Taht, Anadolu Selçuklu Devleti'nin en güçlü dönemlerinden birini ekrana taşımaya hazırlanıyor.

Aşk ve Taht 9 Eylül'de ATV'de! Zindandan tahta düşmanlıktan aşka yolculuk başlıyor 2

AŞK VE TAHT'IN AFİŞİ YAYINLANDI!

Sultan Alaeddin Keykubat'ın sekiz yıllık esaretinin ardından zindandan çıkarak tahta uzanan büyük mücadelesini merkezine alan dizinin yayın tarihi belli oldu. 9 Eylül Çarşamba saat 20.00'de atv'de izleyiciyle buluşacak olan Aşk ve Taht'ın afişi de görücüye çıktı.

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Aşk ve Taht 9 Eylül'de ATV'de! Zindandan tahta düşmanlıktan aşka yolculuk başlıyor 3

ESARET BİTİYOR, İKTİDAR BAŞLIYOR!

Bir şehzade olarak dünyaya gelen Alaeddin'in kaderi, taht uğruna verilen mücadelenin ortasında değişir. Yıllarca özgürlüğünden uzak kalan Alaeddin, sekiz yıllık esaretin ardından yarım kalan hikâyesini tamamlamak için döner.

Aşk ve Taht 9 Eylül'de ATV'de! Zindandan tahta düşmanlıktan aşka yolculuk başlıyor 4

Ancak onu bekleyen yalnızca bir taht değil; geçmişten gelen hesaplar, yeni ittifaklar ve birbirine karşı hamle yapan güçlü isimlerle çevrili bir saraydır.

Aşk ve Taht 9 Eylül'de ATV'de! Zindandan tahta düşmanlıktan aşka yolculuk başlıyor 5

Ancak zindandan çıkmak, mücadelenin sonu değil başlangıcıdır. Alaeddin'i bekleyen taht, güç savaşları, ihanetler, ittifaklar ve geçmişten gelen hesaplarla çevrilidir.

Aşk ve Taht 9 Eylül'de ATV'de! Zindandan tahta düşmanlıktan aşka yolculuk başlıyor 6

ALAEDDİN VE DESTİNA'NIN KADERLERİ KESİŞİYOR!

Taht mücadelesinin ortasında Alaeddin'in yolu Alanya Prensesi Destina ile kesişir. Birbirinden farklı dünyalara ait iki güçlü karakterin karşılaşması, ikisinin de hayatında yeni bir dönemin kapısını aralar.

Aşk ve Taht 9 Eylül'de ATV'de! Zindandan tahta düşmanlıktan aşka yolculuk başlıyor 7

Aşk, intikam, sadakat ve iktidar arasında şekillenen bu hikâye, Alaeddin ve Destina'nın kaderini Anadolu'nun geleceğini belirleyecek büyük mücadelelerle birbirine bağlar.

Aşk ve Taht 9 Eylül'de ATV'de! Zindandan tahta düşmanlıktan aşka yolculuk başlıyor 8

SARAYDA TAHT MÜCADELESİ KIZIŞIYOR!

Alaeddin'in yıllar sonra saraya dönüşü, dengeleri yeniden değiştirirken tahtın çevresindeki mücadele de giderek büyür.

Aşk ve Taht 9 Eylül'de ATV'de! Zindandan tahta düşmanlıktan aşka yolculuk başlıyor 9

Ümmühan Sultan, Melike Hatun ve Nurcihan Hatun başta olmak üzere hanedanın güçlü kadınları kendi hesapları ve hedefleri doğrultusunda karşı karşıya gelir.

Aşk ve Taht 9 Eylül'de ATV'de! Zindandan tahta düşmanlıktan aşka yolculuk başlıyor 10

Güçlü oyuncu kadrosu, görkemli prodüksiyonu ve zindandan tahta uzanan çarpıcı hikâyesiyle Aşk ve Taht', ilk bölümüyle 9 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00'de atv'de!

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