Aşk ve Taht 9 Eylül'de ATV'de! Zindandan tahta düşmanlıktan aşka yolculuk başlıyor

ATV'nin yeni sezondaki iddialı yapımı Aşk ve Taht için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Akın Akınözü, Merjem Šiljak, Simay Barlas, Ayça Bingöl, Ceren Benderlioğlu, Halil İbrahim Ceyhan ve Ferit Kaya'yı aynı kadroda buluşturan dizi, aşk, ihanet ve iktidar mücadelesinin ortasında Anadolu Selçuklu hükümdarı Alaeddin Keykubat'ın hikayesini ekrana taşıyacak. Görkemli hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Aşk ve Taht, ilk bölümüyle 9 Eylül 2026 Çarşamba akşamı saat 20.00'de ATV'de izleyicinin karşısına çıkacak.

atv'nin merakla beklenen, sezonun en çok konuşulacak yapımlarından biri olan Bozdağ Film imzalı yeni dizisi Aşk ve Taht, Anadolu Selçuklu Devleti'nin en güçlü dönemlerinden birini ekrana taşımaya hazırlanıyor.

AŞK VE TAHT'IN AFİŞİ YAYINLANDI! Sultan Alaeddin Keykubat'ın sekiz yıllık esaretinin ardından zindandan çıkarak tahta uzanan büyük mücadelesini merkezine alan dizinin yayın tarihi belli oldu. 9 Eylül Çarşamba saat 20.00'de atv'de izleyiciyle buluşacak olan Aşk ve Taht'ın afişi de görücüye çıktı. AŞK VE TAHT İÇİN GERİ SAYIM! İLK BÖLÜM 9 EYLÜL ÇARŞAMBA GÜNÜ ATV'DE

ESARET BİTİYOR, İKTİDAR BAŞLIYOR! Bir şehzade olarak dünyaya gelen Alaeddin'in kaderi, taht uğruna verilen mücadelenin ortasında değişir. Yıllarca özgürlüğünden uzak kalan Alaeddin, sekiz yıllık esaretin ardından yarım kalan hikâyesini tamamlamak için döner.

Ancak onu bekleyen yalnızca bir taht değil; geçmişten gelen hesaplar, yeni ittifaklar ve birbirine karşı hamle yapan güçlü isimlerle çevrili bir saraydır.