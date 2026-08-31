Zafer Ergezen "Binlerce yıldır kazandırıyor" diyerek açıkladı: Gram altın 7 bin 200 TL’yi görebilir
Altın fiyatlarındaki ters yönlü hareketliliği değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, "Petrol fiyatlarının yüksekliği faiz baskısı oluşturuyor. Bu da ons altının zayıf performans vermesine yol açıyor" dedi. Ergezen, kısa vadeli beklentilerini paylaşarak gram altının 7 bin 200 TL seviyesini görebileceğini söyledi.
ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımı sinyali ve petrol fiyatlarındaki yükseliş altın piyasalarında ters yönlü hareketliliğe yol açtı.
Ons altına paralel olarak gram altında da düşüşler devam etti. Yatırımcılar "Altında düşüş devam edecek mi?" sorusuna yanıt ararken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, piyasalardaki son durumu A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
PETROLÜN YÜKSELİŞİ ALTINI BASKILIYOR"
Piyasalardaki güncel durumu değerlendiren Ergezen, "Savaş nedeniyle petrol fiyatlarının yüksek kalması enflasyon endişelerini tetikliyor. Bu durum, faiz ve dolar endeksinin yüksek seyretmesine yol açarak ons altın üzerinde baskı oluşturuyor" ifadelerini kullandı.
Altın ile petrol fiyatları arasındaki güçlü korelasyona dikkat çeken Ergezen, "Petrol fiyatlarının yüksekliği faiz baskısı oluşturuyor. Bu da ons altının zayıf performans vermesine yol açıyor" dedi.
"ALTIN BİNLERCE YILDIR KAZANDIRIYOR"
Altının kazandırmaya devam edeceğini vurgulayan Ergezen, "Türkiye'de vatandaşlar altını her zaman güvenli liman olarak görüyor. Altın sadece son yıllarda değil, binlerce yıldır kazandırmıştır ve kazandırmaya devam edecektir" şeklinde konuştu.
Yatırımcıların geleceğini güvence altına almak için altına yöneldiğini belirten uzman isim, bu stratejinin uzun vadede her zaman sonuç verdiğini dile getirdi.