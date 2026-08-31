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Zafer Ergezen "Binlerce yıldır kazandırıyor" diyerek açıkladı: Gram altın 7 bin 200 TL’yi görebilir

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Altın fiyatlarındaki ters yönlü hareketliliği değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, "Petrol fiyatlarının yüksekliği faiz baskısı oluşturuyor. Bu da ons altının zayıf performans vermesine yol açıyor" dedi. Ergezen, kısa vadeli beklentilerini paylaşarak gram altının 7 bin 200 TL seviyesini görebileceğini söyledi.

Zafer Ergezen "Binlerce yıldır kazandırıyor" diyerek açıkladı: Gram altın 7 bin 200 TL’yi görebilir 1

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımı sinyali ve petrol fiyatlarındaki yükseliş altın piyasalarında ters yönlü hareketliliğe yol açtı.

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Ons altına paralel olarak gram altında da düşüşler devam etti. Yatırımcılar "Altında düşüş devam edecek mi?" sorusuna yanıt ararken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, piyasalardaki son durumu A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Zafer Ergezen "Binlerce yıldır kazandırıyor" diyerek açıkladı: Gram altın 7 bin 200 TL’yi görebilir 2

PETROLÜN YÜKSELİŞİ ALTINI BASKILIYOR"

Piyasalardaki güncel durumu değerlendiren Ergezen, "Savaş nedeniyle petrol fiyatlarının yüksek kalması enflasyon endişelerini tetikliyor. Bu durum, faiz ve dolar endeksinin yüksek seyretmesine yol açarak ons altın üzerinde baskı oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Zafer Ergezen "Binlerce yıldır kazandırıyor" diyerek açıkladı: Gram altın 7 bin 200 TL’yi görebilir 3

Altın ile petrol fiyatları arasındaki güçlü korelasyona dikkat çeken Ergezen, "Petrol fiyatlarının yüksekliği faiz baskısı oluşturuyor. Bu da ons altının zayıf performans vermesine yol açıyor" dedi.

Zafer Ergezen "Binlerce yıldır kazandırıyor" diyerek açıkladı: Gram altın 7 bin 200 TL’yi görebilir 4

"ALTIN BİNLERCE YILDIR KAZANDIRIYOR"

Altının kazandırmaya devam edeceğini vurgulayan Ergezen, "Türkiye'de vatandaşlar altını her zaman güvenli liman olarak görüyor. Altın sadece son yıllarda değil, binlerce yıldır kazandırmıştır ve kazandırmaya devam edecektir" şeklinde konuştu.

Zafer Ergezen "Binlerce yıldır kazandırıyor" diyerek açıkladı: Gram altın 7 bin 200 TL’yi görebilir 5

Yatırımcıların geleceğini güvence altına almak için altına yöneldiğini belirten uzman isim, bu stratejinin uzun vadede her zaman sonuç verdiğini dile getirdi.

Zafer Ergezen "Binlerce yıldır kazandırıyor" diyerek açıkladı: Gram altın 7 bin 200 TL’yi görebilir 6

GRAM ALTINDA 7 BİN 200 TL HEDEFİ

Kısa vadeli beklentilerini rakamlarla paylaşan Zafer Ergezen, "Gram altın tarafında 6 bin 800 ile 7 bin TL bandı artık önemli destek seviyeleri haline geldi. Vatandaşlarımız için gram altın bazında konuştuğumuzda 6 bin 600 TL seviyesinin altını çok fazla beklemiyorum" ifadelerini kullandı.

Zafer Ergezen "Binlerce yıldır kazandırıyor" diyerek açıkladı: Gram altın 7 bin 200 TL’yi görebilir 7

Piyasada yukarı yönlü sert hareketlerin hemen başlamayabileceğini ancak belirli bir bantta dalgalanma görüleceğini belirten Ergezen, "Bir süre 6 bin 600 ile 7 bin 200 TL bandında seyreden bir gram altın görme ihtimalimiz oldukça yüksek" dedi.

Zafer Ergezen "Binlerce yıldır kazandırıyor" diyerek açıkladı: Gram altın 7 bin 200 TL’yi görebilir 8

ALTINDA KALICI YÜKSELİŞ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Altındaki kalıcı yükselişin ne zaman başlayacağına dair ipuçları veren Ergezen, "Altında en büyük etkiyi savaşın sona ermesi ve Fed'in faiz indirim beklentilerinin artmasıyla göreceğiz. Özellikle ABD-İran gerilimi ve faiz artırım ihtimallerinin azalması, yukarı yönlü hareketleri tetikleyecektir" şeklinde konuştu.

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