Zafer Ergezen "Binlerce yıldır kazandırıyor" diyerek açıkladı: Gram altın 7 bin 200 TL’yi görebilir

Piyasada yukarı yönlü sert hareketlerin hemen başlamayabileceğini ancak belirli bir bantta dalgalanma görüleceğini belirten Ergezen, "Bir süre 6 bin 600 ile 7 bin 200 TL bandında seyreden bir gram altın görme ihtimalimiz oldukça yüksek" dedi.