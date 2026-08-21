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İlk tanıtımda dikkatleri üzerine çekti! Aşk ve Taht’ın Destina’sı Merjem Šiljak zarafetiyle büyüledi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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atv'nin yeni sezon dizisi Aşk ve Taht'ın ilk tanıtımında Alanya Prensesi Destina karakteriyle izleyici karşısına çıkan Bosna Hersekli oyuncu Merjem Šiljak, duru güzelliği, zarif duruşu ve dönem kostümüyle sosyal medyada öne çıktı. Akın Akınözü ile başrolü paylaşan genç oyuncu, Türkiye'deki ilk büyük başrol deneyiminde Destina'nın aşk ve iktidar mücadelesiyle örülü hikayesini ekrana taşıyacak.

İlk tanıtımda dikkatleri üzerine çekti! Aşk ve Taht’ın Destina’sı Merjem Šiljak zarafetiyle büyüledi 1

Bozdağ Film imzalı Aşk ve Taht, yayınlanan ilk tanıtımıyla Anadolu Selçuklu hanedanındaki büyük mücadeleyi ekrana taşımaya hazırlanırken kadın başrolü Merjem Šiljak da dikkatleri üzerine çekti. Oyuncu, Sultan Alaeddin Keykubat'ın büyük aşkı Alanya Prensesi Destina'ya hayat veriyor. Destina'nın yalnızca aşkın değil, saray entrikaları ve iktidar mücadelesinin de merkezinde yer aldığı hikayede Šiljak'ın ekran enerjisi, dönem atmosferine uyumu ve karaktere kattığı zarif duruş ilk tanıtımın öne çıkan ayrıntıları arasında yer aldı.

İlk tanıtımda dikkatleri üzerine çekti! Aşk ve Taht’ın Destina’sı Merjem Šiljak zarafetiyle büyüledi 2

DURU GÜZELLİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

atv ekranlarında yeni sezonda yayınlanacak, Bozdağ Film imzalı dönem dizisi Aşk ve Taht'ın yayınlanan ilk tanıtımı, yalnızca hikâyesiyle değil, kadın başrol oyuncusu Merjem Šiljak ile de büyük ilgi gördü. Bosna Hersekli genç oyuncu, Alanya Prensesi Destina karakteriyle ilk kez izleyici karşısına çıkarken, duru güzelliği ve dönem atmosferine uyumuyla sosyal medyada dikkat çeken isimlerden biri oldu.

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İlk tanıtımda dikkatleri üzerine çekti! Aşk ve Taht’ın Destina’sı Merjem Šiljak zarafetiyle büyüledi 3

DESTİNA'DAN HÜNAD HATUN'A UZANAN YOLCULUK

Dizide Akın Akınözü'nün partneri olarak izleyici karşısına çıkacak olan Merjem Šiljak, Sultan Alaeddin Keykubat'ın büyük bir aşk yaşadığı ve ilerleyen süreçte Hünad Hatun olarak anılacak Destina karakterine hayat veriyor. Destina, yalnızca sultanla yaşadığı aşkla değil; aynı zamanda saray entrikalarının ve iktidar mücadelesinin de merkezindeki isimlerden biri olacak.

İlk tanıtımda dikkatleri üzerine çekti! Aşk ve Taht’ın Destina’sı Merjem Šiljak zarafetiyle büyüledi 4

TÜRKİYE'DEKİ İLK BÜYÜK BAŞROLÜ

Eğitimini ülkesinin en saygın sanat okullarından biri olan Saraybosna Sahne Sanatları Akademisi'nde tamamlayan Merjem Šiljak, Türkiye'deki ilk büyük başrol deneyimini Aşk ve Taht ile yaşayacak. Daha önce uluslararası projelerde izleyici karşısına çıkan Bosnalı oyuncu, bu kez güçlü bir dönem hikayesinin kadın başrollerinden biri olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

İlk tanıtımda dikkatleri üzerine çekti! Aşk ve Taht’ın Destina’sı Merjem Šiljak zarafetiyle büyüledi 5

DÖNEM KOSTÜMÜ VE ZARAFETİYLE BEĞENİ TOPLADI

Yayınlanan ilk tanıtımın ardından özellikle sosyal medyada Merjem Šiljak'ın ekran enerjisi, dönem kostümü ve karaktere kattığı zarif duruş öne çıkarken, genç oyuncunun performansı da şimdiden merakla bekleniyor.

İlk tanıtımda dikkatleri üzerine çekti! Aşk ve Taht’ın Destina’sı Merjem Šiljak zarafetiyle büyüledi 6

DÜŞMANLIKTAN ÖLÜMSÜZ AŞKA

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait olan, yönetmenliğini Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay'ın yaptığı, senaryosunu Serdar Özönalan ve Hasan Erimez'in kaleme aldığı, başrollerinde ise Akın Akınözü, Merjem Šiljak ve Simay Barlas'ın yer aldığı Aşk ve Taht; Sultan Alaeddin Keykubat ile Alanya Prensesi Destina'nın düşmanlıktan ölümsüz bir aşka uzanan gerçek hikâyesini ve Anadolu Selçuklu hanedanında yaşanan büyük güç mücadelelerini ekrana taşıyacak.

İlk tanıtımda dikkatleri üzerine çekti! Aşk ve Taht’ın Destina’sı Merjem Šiljak zarafetiyle büyüledi 7

Güçlü oyuncu kadrosu, görkemli prodüksiyonu ve çarpıcı hikayesiyle dikkat çeken Aşk ve Taht, yakında atv'de izleyiciyle buluşacak.

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