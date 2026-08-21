İlk tanıtımda dikkatleri üzerine çekti! Aşk ve Taht’ın Destina’sı Merjem Šiljak zarafetiyle büyüledi

atv'nin yeni sezon dizisi Aşk ve Taht'ın ilk tanıtımında Alanya Prensesi Destina karakteriyle izleyici karşısına çıkan Bosna Hersekli oyuncu Merjem Šiljak, duru güzelliği, zarif duruşu ve dönem kostümüyle sosyal medyada öne çıktı. Akın Akınözü ile başrolü paylaşan genç oyuncu, Türkiye'deki ilk büyük başrol deneyiminde Destina'nın aşk ve iktidar mücadelesiyle örülü hikayesini ekrana taşıyacak.

Bozdağ Film imzalı Aşk ve Taht, yayınlanan ilk tanıtımıyla Anadolu Selçuklu hanedanındaki büyük mücadeleyi ekrana taşımaya hazırlanırken kadın başrolü Merjem Šiljak da dikkatleri üzerine çekti. Oyuncu, Sultan Alaeddin Keykubat'ın büyük aşkı Alanya Prensesi Destina'ya hayat veriyor. Destina'nın yalnızca aşkın değil, saray entrikaları ve iktidar mücadelesinin de merkezinde yer aldığı hikayede Šiljak'ın ekran enerjisi, dönem atmosferine uyumu ve karaktere kattığı zarif duruş ilk tanıtımın öne çıkan ayrıntıları arasında yer aldı.

DURU GÜZELLİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ atv ekranlarında yeni sezonda yayınlanacak, Bozdağ Film imzalı dönem dizisi Aşk ve Taht'ın yayınlanan ilk tanıtımı, yalnızca hikâyesiyle değil, kadın başrol oyuncusu Merjem Šiljak ile de büyük ilgi gördü. Bosna Hersekli genç oyuncu, Alanya Prensesi Destina karakteriyle ilk kez izleyici karşısına çıkarken, duru güzelliği ve dönem atmosferine uyumuyla sosyal medyada dikkat çeken isimlerden biri oldu. AŞK VE TAHT'IN İLK TANITIM VİDEOSU YAYINDA! TARİH, AŞK VE İKTİDAR AYNI SAHNEDE

DESTİNA'DAN HÜNAD HATUN'A UZANAN YOLCULUK Dizide Akın Akınözü'nün partneri olarak izleyici karşısına çıkacak olan Merjem Šiljak, Sultan Alaeddin Keykubat'ın büyük bir aşk yaşadığı ve ilerleyen süreçte Hünad Hatun olarak anılacak Destina karakterine hayat veriyor. Destina, yalnızca sultanla yaşadığı aşkla değil; aynı zamanda saray entrikalarının ve iktidar mücadelesinin de merkezindeki isimlerden biri olacak.

TÜRKİYE'DEKİ İLK BÜYÜK BAŞROLÜ Eğitimini ülkesinin en saygın sanat okullarından biri olan Saraybosna Sahne Sanatları Akademisi'nde tamamlayan Merjem Šiljak, Türkiye'deki ilk büyük başrol deneyimini Aşk ve Taht ile yaşayacak. Daha önce uluslararası projelerde izleyici karşısına çıkan Bosnalı oyuncu, bu kez güçlü bir dönem hikayesinin kadın başrollerinden biri olarak dikkatleri üzerine çekiyor.