Antalya’da gelin Zuhal Böcek'ten itiraf: Muhittin Böcek parayla aday oldu!

Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2026 06:42 Son Güncelleme: 05 Mayıs 2026 07:00 ahaber.com.tr

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmasında, görevden uzaklaştırılan CHP'li Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek'in ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan gelin Böcek, Muhittin Böcek'in parayla başkan adayı olduğunu duyduğunu anlattı. İşte detaylar…

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, görevden uzaklaştırılan CHP'li Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in adaylık sürecinde rüşvet verdiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gelin Zuhal Böcek "aklama" suçundan tutuklanmıştı. GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDILAR

YÜKLÜ PARA TRAFİĞİ

Savcılık, Zuhal Böcek'in 4+1 lüks dairesini 3.5 milyon TL gibi, emsallerinin (1+1 daireler 5.3 milyon TL) çok altında bir rakama satın aldığı şüphesine dikkat çekti. Gelin Böcek ifadesinde, 2024'te aldığı lüks dairenin ablası ve annesinin birikimleri sayesinde aldığını ancak hesabına gelen paraların hangi hesaplardan geldiğini bilmediğini iddia etti.

Böcek, hesabına kuyumculardan gelen yüksek meblağlı paralarla ilgili de tıpkı CHP'li eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eşinin "Düğünümde takılan takıları bozdurdum, öyle aldım" savunmasına benzer şekilde, "Biriktirdiğim altınları bozdurdum" savunması yaptı.

Gökhan Böcek'in şoföründen kendisine gelen paralar içinse "Eşim benim hesabıma göndertmiş olabilir" diyerek kaçamak cevap verdi. Gelin Böcek'in hesaplarındaki para trafiği tıpkı İBB ve CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ndeki yolsuzluk paralarının kuyumcular ve dövizciler üzerinden aklama faaliyetlerini akıllara getirdi.