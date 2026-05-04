Zuhal Böcek’in çelişkilerle dolu ifadesi ortaya çıktı! İhanet, yasak aşk, lüks villalar, hayali maaşlar ve kokain sarmalı

Zuhal Böcek'in ʺkokain kullanımıʺ sonucunu reddetmesi, savunmasının inandırıcılığını sarstı.

Zuhal Böcek savcılık sorgusunda ayrıca hesabına gelen paraların hangi hesaplardan geldiğini bilmediğini söyleyerek, mülk alımlarındaki nakit akışının izini karartmaya çalıştı. Savcılığın, özellikle Zuhal Böcek'in 4+1 lüks dairesini 3.5 milyon TL gibi, bölge emsallerinin (1+1 daireler 5.3 milyon TL) çok ama çok altında bir rakama satın aldığını iddia etmesi, "kayıt dışı para trafiği" şüphelerini zirveye taşıdı.



Hesabına kuyumculardan gelen yüksek meblağlı paraları "biriktirdiğim altınları bozdurdum" diye açıklayan şüphelinin, eşinin şoförü Onur Nasuh üzerinden gelen paralar için de "Eşim benim hesabıma göndertmiş olabilir" demesi, para trafiğinin merkezinde Gökhan Böcek'in olduğunu ortaya koydu.

İfadede şüpheli para hareketliliğine ilişkin detaylar ayrıntılarıyla yer aldı. "HAYALİ İSTİHDAM" VE YABANCI DİL KILIFI



Zuhal Böcek, hiç çalışmadığı bir şirkette sigortalı gösterilmesiyle ilgili SGK tarafından yürütülen soruşturmayı da savcılık ifadesinde kabul etti. "Gökhan'dan karşılıksız bir şey istemediğim için yabancı dilimle satış temsilciliği yaptım" diyen Zuhal Böcek'in, hangi gayrimenkulü kime sattığına dair hiçbir somut veri sunamaması, "hayali istihdam", "suç gelirini aklama" ve "yalan beyan" kanaatini güçlendirdi.



ADLİ TIP "VAR" DEDİ ZUHAL "ALKOL BİLE İÇMEM" SÖZLERİYLE KENDİNİ SAVUNDU İfadenin en can alıcı noktalarından biri, Zuhal Böcek'in kendi sağlık durumu ve bağımlılık testiyle ilgili beyanları oldu. Hakkındaki Adli Tıp raporunda uyuşturucu kullandığı kesinleşmiş olmasına rağmen Böcek, sorgusunda hayatı boyunca hiç uyuşturucu madde kullanmadığını, hatta alkol dahi tüketmediğini iddia etti. Rapora itiraz ettiklerini belirten Böcek'in, bilimsel verilerle sabitlenen "kokain kullanımı" sonucunu reddetmesi, savunmasının inandırıcılığını tamamen yitirmesine neden oldu.



Zuhal Böcek, ayrıca eşi Gökhan Böcek'in uyuşturucu kullandığından haberdar olmadığını ileri sürdü. Ancak hemen ardından verdiği beyanda, eşinin cüzdanında gördüğü "beyaz toz kalıntıları" üzerine uyuşturucu kullandığından şüphelendiğini ve bu sebeple cüzdanını karıştırmaya başladığını itiraf etti. Hayatı boyunca uyuşturucu görmediğini ve kullanmadığını iddia eden bir kişinin, eşinin cüzdanındaki beyaz kalıntıyı görür görmez uyuşturucu madde olarak teşhis etmesi, savcılık makamı tarafından "hayatın olağan akışına aykırı" olarak değerlendirildi.

Muhittin Böcek'e yönelik açılan rüşvet soruşturması derinleşiyor. İTİRAF MI, İFTİRA MI? "BELEDİYE ARAÇLARIYLA KOKAİN TAŞIMA" SKANDALI



Eşinin uyuşturucu kullandığını görmediğini iddia eden Zuhal Böcek'in, kendi telefonundan çıkan "Belediye arabalarıyla nasıl kokain taşıdığına kadar bekle sen" mesajı ise tam bir suçüstü belgesi olarak değerlendirildi. Bu kadar net ve spesifik bir suçlamayı "eşini korkutmak için" uydurduğunu söyleyen Böcek'in, hem kendisinin hem de eşinin uyuşturucu kullandığının bilimsel raporlarla kanıtlanmış olması karşısında köşeye sıkıştığı gözlemlendi.



Zuhal Böcek, bu ağır ithamları eşini "korkutmak için" yazdığını, aslında böyle bir şeye şahit olmadığını iddia ederken, bir insanın eşini korkutmak için "belediye aracı" ve "kokain" gibi son derece spesifik ve teknik detaylar içeren bir kurgu yaptığını iddia etmesi, hayatın olağan akışına aykırı bulunduğundan savcılık tarafından ciddiye alınmadı.