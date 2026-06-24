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ANALİZ | 28 Şubat zihniyeti yine sahnede! İnanç özgürlüğüne yeni bir operasyon mu?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde vesayet odaklarını tek tek tasfiye ederek inanç özgürlüğünü anayasal ve toplumsal güvenceye kavuştururken, son günlerde yaşananlar karanlık bir zihniyetin küllerinden yeniden doğma çabasını gözler önüne seriyor. Mersin'den İstanbul'a, Antalya'dan üniversite kürsülerine kadar uzanan nefret silsilesi, eski Türkiye'nin despotik günlerini özleyenlerin faşizan saldırılarıyla toplumsal barışı hedef alıyor. Ancak yargı ve devlet iradesi, milletin değerlerine saldıran bu mikro faşizme karşı kararlı duruşunu sürdürüyor.

ANALİZ | 28 Şubat zihniyeti yine sahnede! İnanç özgürlüğüne yeni bir operasyon mu? 1

Türkiye'de başörtüsü yasağının kaldırılması ve inanç özgürlüğünün güçlendirilmesi yönünde atılan adımlara rağmen, son dönemde farklı şehirlerde yaşanan olaylar 28 Şubat dönemini hatırlatan tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Mersin, Antalya, İstanbul ve üniversite ortamlarında yaşanan başörtülü vatandaşlara yönelik ayrımcılık ve nefret söylemi örnekleri kamuoyunda büyük tepki topladı. Devlet kurumları ve yargı organları, inanç özgürlüğünü hedef alan uygulamalara karşı hukuki süreçlerin kararlılıkla sürdürüleceği mesajını verdi.

ANALİZ | 28 Şubat zihniyeti yine sahnede! İnanç özgürlüğüne yeni bir operasyon mu? 2

HAVUZDA HAŞEMA AMBARGOSU VE HİJYEN BAHANESİ

Mersin'de bir site havuzunda yaşananlar, inanç özgürlüğüne yönelik tahammülsüzlüğün ulaştığı boyutu gösterdi. Kendi mülkünde, çocuğuyla vakit geçirmek isteyen tesettürlü bir anneye yönelik uygulanan tecrit girişimi, "hijyen" kılıfı altında servis edilmek istendi.

Site havuzuna giderek çocuğuyla vakit geçirmek isteyen A.T., "Tamam haşema neden yasak?" sorusunu yöneltirken, Tartışmadaki adam, "Yani hijyen yönünden" diyerek ayrımcılığı savunmaya çalıştı.

ANALİZ | 28 Şubat zihniyeti yine sahnede! İnanç özgürlüğüne yeni bir operasyon mu? 3

A.T., "Tamam az önce az önce ben de anlattım. Şu an en hijyen olan haşema. Çünkü kıllar mesela dışarı çıkmıyor, saçın saç kılları havuza girmiyor. Yani sizin o zaman bonesiz girenleri yasaklamanız lazım mesela" sözleriyle mantık dışı yasağa tepki gösterdi.

ANALİZ | 28 Şubat zihniyeti yine sahnede! İnanç özgürlüğüne yeni bir operasyon mu? 4

Tartışmaya katılan başka bir kadın ise, "Ya ona da kural koyduk biz, bonesiz de olmuyor" derken, A.T., "E gördünüz mü? Ne oldu?" diye sordu. Diğer kadın ise geri adım atmayarak, "Ona da kural koyduk, onu da koyduk ama" ifadelerini kullandı.

ANALİZ | 28 Şubat zihniyeti yine sahnede! İnanç özgürlüğüne yeni bir operasyon mu? 5

Yaşadığı mağduriyeti dile getiren A.T., "Zafer Sitesi yönetiminin yapmış olduğu bir kararla çocuğumuzun yanına erişimimiz engellenmiş durumda. Üzerimizdeki de kıyafet havuz kıyafeti, tesettürlülerin giymiş olduğu haşema, bir havuz kıyafeti" diyerek maruz kaldığı engellemeyi anlattı. A.T., "Bu havuzu site yönetimi tesettürlülerin girmesini yasaklamış bir şekilde. Bu hem insan haklarına aykırı bir durumdu hem de Müslümana yapılmış olan bir saldırıdır" sözleriyle hukuki mücadelesini vurguladı.

ANALİZ | 28 Şubat zihniyeti yine sahnede! İnanç özgürlüğüne yeni bir operasyon mu? 6

MARKET KORİDORLARINDA ÇİRKİN TACİZ

Antalya'da bir markette alışveriş yapan genç kızlar, sadece kılık kıyafetleri nedeniyle sözlü saldırının hedefi oldu. 28 Şubat zihniyetinin modern bir yansıması olan bu olayda, inançlı kadınlar aşağılanmaya çalışıldı.

Markette konuşan adam, "Ne buluyorsunuz da böyle simsiyah, sıcak, 36 derece sıcaklık. İyice kapatmışsınız kendinizi de" diyerek taciz dolu ifadeler kullanırken, Markette konuşan Kadın, "E malum tesettürlüyüz, ne yapacağız?" yanıtını verdi.

ANALİZ | 28 Şubat zihniyeti yine sahnede! İnanç özgürlüğüne yeni bir operasyon mu? 7

Saldırgan tutumunu sürdüren Markette konuşan adam, "He tesettürlü. Denize de böyle giriyorsunuz o zaman" dedi. Genç kadının "Evet" cevabı üzerine nefretini körükleyen adam, "Hangi tarikat bu, ben de şey yapamadım yani" sorusunu yöneltti. Markette konuşan Kadın ise, "Tarikat değil bu, İslam" diyerek inancına sahip çıktı.

ANALİZ | 28 Şubat zihniyeti yine sahnede! İnanç özgürlüğüne yeni bir operasyon mu? 8

METRODA "İMHA" DİLİ: HATİCE ÖNCEL SKANDALI

İstanbul metrosunda yaşanan dehşet verici olay, elitist ve tepeden bakmacı zihniyetin ulaştığı cinnet halini kanıtladı. Hatice Öncel isimli şahıs, başörtülü bir kadına karşı kameralar önünde nefret kustu.

ANALİZ | 28 Şubat zihniyeti yine sahnede! İnanç özgürlüğüne yeni bir operasyon mu? 9

Metro'da başörtülü kadınlara hakaret eden Hatice Öncel, "Kadın bildiğin hanzo, yanındaki kızı ondan beter barzo. Bir de üstüne el kol hareketi yapıyor. Bineceğim geri metroya. Kıza yazık olacak, sınava geliyor yazık günah ama bu bildiğim artık tek bir gerçek var. Bütün kapalılar mümkünse kapatılsın. Kapatılsın derken, imha şeklinde kapatılsın. Kapalı anlamında kapatılmasın" sözleriyle insanlık dışı bir nefret diline imza attı.

ANALİZ | 28 Şubat zihniyeti yine sahnede! İnanç özgürlüğüne yeni bir operasyon mu? 10

AKADEMİDE 28 ŞUBAT ÖZLEMİ VE MOBBİNG

Üniversiteler demokratikleşirken, bazı kürsülerde hala ikna odalarının hayalini kuran sözde akademisyenler belirdi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde yaşanan skandal, YÖK'ü harekete geçirdi.

ANALİZ | 28 Şubat zihniyeti yine sahnede! İnanç özgürlüğüne yeni bir operasyon mu? 11

Doçent Doktor Mehmet Aydınel, "Fakültemde başörtülü istemiyorum" ifadelerini kullanarak akademik personel adayı alım mülakatında açıkça ayrımcılık yaptı. Vatandaşlar ise bu duruma, "Nefret dolu ayrımcı söylemi çok yanlış buluyorum ve şiddetle kınıyorum. Yıllar önce başörtüsünden dolayı küçücük yaşımda, 16 yaşımda nezarete girmiş bir insanım. Ve onun ne kadar acıtıcı olduğunu çok iyi bilirim. Eğitim camiasında bu tarz konuşmaları gerçekten kınıyoruz" sözleriyle tepki gösterdi.

ANALİZ | 28 Şubat zihniyeti yine sahnede! İnanç özgürlüğüne yeni bir operasyon mu? 12

HAFIZLIK TÖRENLERİNE VE İNANCA KARŞI KRONİK ALERJİ

Zonguldak ve Batman'da düzenlenen dini programlar, laiklik maskesi altına sığınan çevreleri rahatsız etti. Medyadaki tetikçiler ise bu nefret korosuna eşlik etti.

ANALİZ | 28 Şubat zihniyeti yine sahnede! İnanç özgürlüğüne yeni bir operasyon mu? 13

Sözcü TV sunucusu Simge Fıstıkoğlu, "Dokuz değil, doksan dokuz kere düşünsem şu görüntüleri normalleştiremem. Yani vitrin benzetmesine mi öfkelensem, çocukların böyle bir propagandaya alet edilmesine mi üzülsem, açık açık sosyal medyada yüzlerinin gösterilmesine mi, istismar edilmelerine mi üzülsem" diyerek inançlı ailelerin evlatlarını hedef aldı.

ANALİZ | 28 Şubat zihniyeti yine sahnede! İnanç özgürlüğüne yeni bir operasyon mu? 14

Sokakta toplanan Protestocu Grup ise, "Türkiye laiktir, laik kalacak! Karanlığa teslim olmayacağız! Karanlığa teslim olmayacağız!" sloganlarıyla Kur'an-ı Kerim hıfzeden çocuklara karşı tahammülsüzlüklerini sergiledi.

ANALİZ | 28 Şubat zihniyeti yine sahnede! İnanç özgürlüğüne yeni bir operasyon mu? 15

BAŞKAN ERDOĞAN: "ESKİ TÜRKİYE ARTIK ESKİDE KALMIŞTIR"

Tüm bu provokatif eylemler karşısında devletin kararlı duruşu değişmedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vesayetin tasfiyesini hatırlatarak, "Kılık kıyafet yönetmeliğini değiştirerek kamu kurumlarında başörtüsü yasağını kaldırıyoruz" sözleriyle başlattığı devrimin arkasında duruyor. Erdoğan, bu karanlık zihniyete son noktayı şu sözlerle koydu:

"Şunu bugün burada büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim: Eski Türkiye artık eskide kalmıştır."

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