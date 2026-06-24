ANALİZ | 28 Şubat zihniyeti yine sahnede! İnanç özgürlüğüne yeni bir operasyon mu?

MARKET KORİDORLARINDA ÇİRKİN TACİZ

Antalya'da bir markette alışveriş yapan genç kızlar, sadece kılık kıyafetleri nedeniyle sözlü saldırının hedefi oldu. 28 Şubat zihniyetinin modern bir yansıması olan bu olayda, inançlı kadınlar aşağılanmaya çalışıldı.

Markette konuşan adam, "Ne buluyorsunuz da böyle simsiyah, sıcak, 36 derece sıcaklık. İyice kapatmışsınız kendinizi de" diyerek taciz dolu ifadeler kullanırken, Markette konuşan Kadın, "E malum tesettürlüyüz, ne yapacağız?" yanıtını verdi.