28 Şubat zihniyetinde adres bu kez Antalya'da! Başörtülü kadınları sözleriyle taciz etti: O şahıs hakkında karar verildi

Umurbek, "Şahıs oradan uzaklaşırken hala aşağılayan ve küçümseyici bir tavırla konuşmaya devam etti. 'Biz de camiye gidiyoruz ama sizin farklı herhalde düşünceniz.' gibi şeyler söyledi. Bariz bir şekilde bakışlarından, duruşundan bizi ayrıştırdığı ve aşağıladığı belliydi.Biz de ne yapacağımızı bilemediğimiz için sosyal medyada paylaştık bu videoyu. Bizi destekleyen bir sürü insan sayesinde de gidip Kaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verip şikayetçi olduk. Aslında bu olayı paylaşmamızın bir sebebi de son günlerde üst üste denk gelen tesettüre alakalı videoların artması oldu. Yani 2026 yılında hala bunları konuşuyor olmamız inanılır gibi değil." ifadelerini kullandı.