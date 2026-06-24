28 Şubat zihniyetinde adres bu kez Antalya'da! Başörtülü kadınları sözleriyle taciz etti: O şahıs hakkında karar verildi
28 şubat zihniyeti bu kez Antalya'da hortladı. Tesettürlü genç kadınlara yönelik sözlü taciz tepki çekti. Şahıs markette kapalı kadınlara "İyice kapatmışsınız kendinizi. Hangi tarikat bu?" dedi. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan adliyeye sevk edilen şahıs hakkında karar verildi. Genç kız ise şikayette bulundu ve "2026 yılında hala bunları konuşuyor olmamız inanılır gibi değil." dedi.
Antalya'da arkadaşıyla tatile giden ve marketten alışveriş yapan tesettür giyimli bir kadın, reyonların arasında, kıyafeti nedeniyle kendisine sözlü sataşmada bulunan bir adamın görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı.
Görüntülerde adamın "Terlemiyor musunuz böyle? Sıcak, 36 derece sıcak. İyice kapatmışsınız kendinizi. Denize de mi böyle giriyorsunuz? Hangi tarikat bu? Müslümanız biz ama siz bir tuhafsınız herhalde." gibi ifadelerle genç kızları taciz ettiği görüldü.
Kaş İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan adliyeye sevk edilen S.A. hakkında karar verildi.
Şahıs çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.
Yaşanan olay ile ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan ve mağdur genç kızlardan biri olan Zeynep Umurbek, video kaydı yaptıkları sırada adamın bir anda yanlarına gelerek kılık kıyafetleriyle ilgili alaycı, aşağılayıcı ifadelerde bulunduğunu, çevredekilerin de adama müdahale ederek oradan uzaklaştırmaya çalıştığını belirtti.