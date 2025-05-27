Viral Galeri Viral Liste Yeni 3600 ek gösterge kararı: Memur emeklisine maaş artışı geldi! Öğretmen, hemşire, polis, din görevlileri...

Yeni 3600 ek gösterge kararı: Memur emeklisine maaş artışı geldi! Öğretmen, hemşire, polis, din görevlileri...

2022 yılı Temmuz ayında yürürlüğe giren kanunla, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polis gibi öncelikli dört meslek grubundaki üniversite mezunu kamu personelinin ek göstergesi 3600'e yükseltildi. Daha sonra yapılan düzenlemeyle bu avantaj tüm kamu çalışanlarına genişletildi ve öncelikli grupların dışında kalan unvan ve kadrolarda da ek gösterge artışları hayata geçirildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.05.2025 08:46 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 09:10
Yeni 3600 ek gösterge kararı: Öğretmen, hemşire, polis ve din görevlilerine maaş artışı geldi

Kamu çalışanlarının maaş ve emekli haklarında belirleyici olan 3600 ek gösterge uygulamasında önemli bir gelişme yaşandı. Daha önce 15 Ocak 2023 tarihinden önce göreve başlayan Genel İdare Hizmetleri sınıfı memurlarına tanınan ek gösterge artışı hakkı Anayasa Mahkemesi kararıyla 15 Ocak 2023 sonrasında göreve başlayanları da kapsayacak şekilde genişletildi. Ancak bu kararın yürürlüğe girmesi için 6 aylık bir süre tanındı.

EMEKLİ-MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Yeni 3600 ek gösterge kararı: Öğretmen, hemşire, polis ve din görevlilerine maaş artışı geldi

Genel İdare Hizmetleri Sınıfı Kimlerden Oluşuyor?

Genel İdare Hizmetleri sınıfı, kamu kurumlarının yönetim, büro ve icra hizmetlerini yürüten memurları kapsıyor. Bu kapsamda il özel idaresi müdüründen itfaiye memuruna, gardiyandan yüksek mahkeme personeline, şube müdüründen Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Genel Sekreterine kadar geniş bir kadro yer alıyor. Uzmanlar, teftiş görevlileri ve daha pek çok unvan bu sınıf içinde değerlendiriliyor.

Yeni 3600 ek gösterge kararı: Öğretmen, hemşire, polis ve din görevlilerine maaş artışı geldi

Yasal Düzenleme ve İptal Sebebi

2022 yılında yürürlüğe giren düzenlemeyle, 3600 ek gösterge uygulaması ilk etapta sadece 15 Ocak 2023 tarihinden önce göreve başlayan Genel İdare Hizmetleri sınıfı memurlarına tanınmıştı.

Yeni 3600 ek gösterge kararı: Öğretmen, hemşire, polis ve din görevlilerine maaş artışı geldi

Bu sınır kamu çalışanları arasında eşitsizliğe yol açtı. Ankara 18. İdare Mahkemesi tarafından açılan dava üzerine Anayasa Mahkemesi, "15 Ocak 2023'ten önce atanmış olma" şartını içeren geçici maddeyi Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

Yeni 3600 ek gösterge kararı: Öğretmen, hemşire, polis ve din görevlilerine maaş artışı geldi

Mahkeme kararında, bu ayrımın nesnel ve makul bir temele dayanmadığı, farklı muamelenin eşitlik ilkesine aykırı olduğu vurgulandı. Ayrıca mesleğe başlama tarihine göre yapılan bu ayrımın mülkiyet hakkını ihlal ettiği belirtildi.

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