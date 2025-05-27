Yeni 3600 ek gösterge kararı: Memur emeklisine maaş artışı geldi! Öğretmen, hemşire, polis, din görevlileri...

2022 yılı Temmuz ayında yürürlüğe giren kanunla, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polis gibi öncelikli dört meslek grubundaki üniversite mezunu kamu personelinin ek göstergesi 3600'e yükseltildi. Daha sonra yapılan düzenlemeyle bu avantaj tüm kamu çalışanlarına genişletildi ve öncelikli grupların dışında kalan unvan ve kadrolarda da ek gösterge artışları hayata geçirildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi