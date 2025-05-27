İstanbul trafiğe kapalı yollar listesi 2025 | Bugün Bağdat Caddesi trafiğe kapanacak mı, saat kaçta?

İstanbul'da 27 Mayıs 2025 Salı günü Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılıyor. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada kutlamaların yoğunlaşacağı Kadıköy ve çevresinde saat 15.00'ten itibaren bazı ana arterlerde ulaşım sağlanamayacağı duyuruldu. Sürücüler için alternatif güzergahlar da belirlenirken Bağdat Caddesi başta olmak üzere trafiğe kapatılacak yollar ve yönlendirmeler merak konusu oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi