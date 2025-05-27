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İstanbul trafiğe kapalı yollar listesi 2025 | Bugün Bağdat Caddesi trafiğe kapanacak mı, saat kaçta? 

İstanbul'da 27 Mayıs 2025 Salı günü Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılıyor. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada kutlamaların yoğunlaşacağı Kadıköy ve çevresinde saat 15.00'ten itibaren bazı ana arterlerde ulaşım sağlanamayacağı duyuruldu. Sürücüler için alternatif güzergahlar da belirlenirken Bağdat Caddesi başta olmak üzere trafiğe kapatılacak yollar ve yönlendirmeler merak konusu oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.05.2025 07:55 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 07:55
İstanbul trafiğe kapalı yollar listesi 2025 | Bugün Bağdat Caddesi trafiğe kapanacak mı, saat kaçta?

Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk kutlamaları İstanbul trafiğini etkiliyor. İstanbul Valiliği kutlamaların yoğunlaşacağı Kadıköy hattında bazı yolların kapatılacağını duyurdu. 27 Mayıs Salı günü saat 15.00'ten itibaren geçerli olacak trafik düzenlemesi, bölgeye gidecek sürücüler için önemli alternatif güzergahları da beraberinde getiriyor.

İstanbul trafiğe kapalı yollar listesi 2025 | Bugün Bağdat Caddesi trafiğe kapanacak mı, saat kaçta?

İstanbul'da Bugün Hangi Yollar Kapatılacak?

Valilik açıklamasına göre Fenerbahçe taraftarlarının bir araya geleceği noktalar çevresinde trafiğe kapalı olacak yollar şöyle:

Büyükyalı Caddesi-Turgut Özal Bulvarı kesişimi ile Bostancı Meydan arası sahil yolu (Kadıköy istikameti)

İstanbul trafiğe kapalı yollar listesi 2025 | Bugün Bağdat Caddesi trafiğe kapanacak mı, saat kaçta?

Bağdat Caddesi üzerinde, Bostancı Meydan ile Mustafa Mazhar Bey Sokak arası ve bu bölgeye çıkan tüm tali yollar

Bu yollar 27 Mayıs Salı günü saat 15.00'ten programın sona ermesine kadar araç trafiğine kapalı olacak. Kutlamaların süresine göre açılış saati esneklik gösterebilir.

İstanbul trafiğe kapalı yollar listesi 2025 | Bugün Bağdat Caddesi trafiğe kapanacak mı, saat kaçta?

Alternatif Güzergahlar: Sürücülere Önerilen Rotalar

Trafik akışının kesintiye uğrayacağı güzergahlar nedeniyle İstanbul Valiliği, sürücüleri şu yolları kullanmaları konusunda bilgilendirdi:

📍Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu)

📍Şemsettin Günaltay Caddesi

İstanbul trafiğe kapalı yollar listesi 2025 | Bugün Bağdat Caddesi trafiğe kapanacak mı, saat kaçta?

📍D-100 Karayolu

📍Cemil Topuzlu Caddesi

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