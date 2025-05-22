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Emekli-memur maaş zammı ne kadar olacak? Enflasyon verileri maaş zammına nasıl yansır? Uzman isim A Haber’de anlattı

Emekli-memur maaş zammı ne kadar olacak? Enflasyon verileri maaş zammına nasıl yansır? Uzman isim A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.05.2025 12:16
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan "enflasyonun 2025 sonunda yüzde 24 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 2026 sonu için yüzde 12 olan tahminimizi de koruduk" dedi. Bu arada temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına zam oranları ve maaşları da merak konusu. Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Emekli-memur maaş zammı ne kadar olacak? Enflasyon verileri maaş zammına nasıl yansır? Uzman isim A Haber’de anlattı
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