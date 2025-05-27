Viral Galeri Viral Liste Papara sahibi kim? Kurucusu Ahmed Faruk Karslı kimdir, nereli, kaç yaşında?

Papara sahibi kim? Kurucusu Ahmed Faruk Karslı kimdir, nereli, kaç yaşında?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada, suç örgütü kurmak, yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen mal varlıkları aklamak gibi suçlamalarla Papara'ya operasyon düzenlendi. Operasyon sonrasında Papara sahibinin kim olduğu merak edilmeye başlandı. Peki Papara sahibi kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte merak edilen detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.05.2025 10:15 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 10:31
Papara sahibi kim? Kurucusu Ahmed Faruk Karslı kimdir, nereli, kaç yaşında?

Türkiye'nin dijital cüzdanı Papara'ya yönelik operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü operasyon kapsamında yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

İSTANBUL'DA YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU

Papara'nın kurucusu ve CEO'su Ahmed Faruk Karslı'nın da aralarında bulunduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Peki Ahmed Faruk Karslı kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte merak edilenler…

Papara sahibi kim? Kurucusu Ahmed Faruk Karslı kimdir, nereli, kaç yaşında?

Papara Sahibi Ahmed Faruk Karslı Kimdir?

Papara'nın sahibi ve şirketin kurucu CEO'su Ahmed Faruk Karslı'ya, "örgüt liderliği" iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde, PPR Holding A.Ş. başta olmak üzere 8 farklı şirkete kayyum atanırken, şirket varlıklarına el konuldu.

Papara sahibi kim? Kurucusu Ahmed Faruk Karslı kimdir, nereli, kaç yaşında?

13 şüpheliye ait çok sayıda mal varlığına da tedbir kararı uygulandı.Yasa dışı bahis gelirleriyle bağlantılı olduğu ve el konulan varlıklar arasında 1 yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve 1 villa bulunuyor.

Papara sahibi kim? Kurucusu Ahmed Faruk Karslı kimdir, nereli, kaç yaşında?

1987 İstanbul doğumlu Ahmed Faruk Karslı, eğitim hayatına İstanbul'daki St. Georg Avusturya Lisesi'nde başladı. Lisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yüksek lisans yaptı. 2007 yılından itibaren hukuk ve teknoloji alanlarında çeşitli firmalarda görev alan Karslı, 2015 yılında Papara'yı kurmuş ve o tarihten bu yana şirketin CEO'luk görevini sürdürmektedir.

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