Papara sahibi kim? Kurucusu Ahmed Faruk Karslı kimdir, nereli, kaç yaşında?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada, suç örgütü kurmak, yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen mal varlıkları aklamak gibi suçlamalarla Papara'ya operasyon düzenlendi. Operasyon sonrasında Papara sahibinin kim olduğu merak edilmeye başlandı. Peki Papara sahibi kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte merak edilen detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.05.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 10:31