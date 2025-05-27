Papara sahibi kim? Kurucusu Ahmed Faruk Karslı kimdir, nereli, kaç yaşında?

1987 İstanbul doğumlu Ahmed Faruk Karslı, eğitim hayatına İstanbul'daki St. Georg Avusturya Lisesi'nde başladı. Lisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yüksek lisans yaptı. 2007 yılından itibaren hukuk ve teknoloji alanlarında çeşitli firmalarda görev alan Karslı, 2015 yılında Papara'yı kurmuş ve o tarihten bu yana şirketin CEO'luk görevini sürdürmektedir.