Yemin töreninde dikkat çeken anlar! ABD Başkanı Trump İncil'e el basmadı | İşte aile yadigarı o kutsal kitabın hikayesi...
ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, 4 yıl sonra yeniden Beyaz Saray'a geri döndü. Kongre Binası'nda gerçekleşen yemin töreniyle görevi resmen Joe Biden'dan devralan Trump'ın yemin töreninde İncil'e elini koymadığı anlar dikkati çekti. Trump ayrıca, kendisine ait kişisel bir İncil'i de yemin sırasında yanında bulundurdu. İşte aile yadigarı o kutsal kitabın hikayesi...
Giriş Tarihi: 20.01.2025 23:19
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 00:48