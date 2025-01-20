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Yemin töreninde dikkat çeken anlar! ABD Başkanı Trump İncil'e el basmadı | İşte aile yadigarı o kutsal kitabın hikayesi...

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, 4 yıl sonra yeniden Beyaz Saray'a geri döndü. Kongre Binası'nda gerçekleşen yemin töreniyle görevi resmen Joe Biden'dan devralan Trump'ın yemin töreninde İncil'e elini koymadığı anlar dikkati çekti. Trump ayrıca, kendisine ait kişisel bir İncil'i de yemin sırasında yanında bulundurdu. İşte aile yadigarı o kutsal kitabın hikayesi...

Giriş Tarihi: 20.01.2025 23:19 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 00:48
Yemin töreninde dikkat çeken anlar! ABD Başkanı Trump İncil’e el basmadı

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre Binası'nda gerçekleşen yemin töreniyle resmen görevine başladı. 4 yıl aranın ardından göreve dönen Trump'ın yemin töreninde elini İncil'e basmadığı anlar dikkat çekti.

Yemin töreninde dikkat çeken anlar! ABD Başkanı Trump İncil’e el basmadı

TRUMP BEYAZ SARAY'A GERİ DÖNDÜ

Trump, başkanlık yeminini ederken eski başkan Abraham Lincoln'ün İncil'ini kullandı.

Yemin töreninde dikkat çeken anlar! ABD Başkanı Trump İncil’e el basmadı

Trump ayrıca, kendisine ait kişisel bir İncil'i de yemin sırasında yanında bulundurdu. Annesinden hediye olan bu İncil'i 2017'deki yemin töreninde de kullanmıştı.

Yemin töreninde dikkat çeken anlar! ABD Başkanı Trump İncil’e el basmadı

Trump'ın başkanlık yemini ederken İncil'e el basmadığı dikkat çekti.

Yemin töreninde dikkat çeken anlar! ABD Başkanı Trump İncil’e el basmadı

Anayasa'ya göre başkanların yemin ederken dini bir metin veya herhangi bir metin kullanmaları için bir gereklilik yok; ancak neredeyse tüm başkanlar yemin töreninde İncil kullandı. Göreve gelen başkanların çoğu aile İncil'ini veya eski bir başkanın kullandığı bir İncil'i seçti. Birkaç başkan ise hiç İncil kullanmadan yemin etti.

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