Yemin töreninde dikkat çeken anlar! ABD Başkanı Trump İncil'e el basmadı | İşte aile yadigarı o kutsal kitabın hikayesi...

Anayasa'ya göre başkanların yemin ederken dini bir metin veya herhangi bir metin kullanmaları için bir gereklilik yok; ancak neredeyse tüm başkanlar yemin töreninde İncil kullandı. Göreve gelen başkanların çoğu aile İncil'ini veya eski bir başkanın kullandığı bir İncil'i seçti. Birkaç başkan ise hiç İncil kullanmadan yemin etti.